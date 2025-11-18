Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025

a Perugia

Vanini conquista i visitatori di Eurochocolate con cioccolato di qualità e sostenibile

Icam Cioccolato è protagonista a Eurochocolate 2025 col proprio brand Vanini, tra degustazioni guidate, cooking show e laboratori, valorizzando qualità, sostenibilità e esperienze sensoriali uniche

di Redazione Italia a Tavola
 
18 novembre 2025 | 13:23

Vanini conquista i visitatori di Eurochocolate con cioccolato di qualità e sostenibile

Icam Cioccolato è protagonista a Eurochocolate 2025 col proprio brand Vanini, tra degustazioni guidate, cooking show e laboratori, valorizzando qualità, sostenibilità e esperienze sensoriali uniche

di Redazione Italia a Tavola
18 novembre 2025 | 13:23
 

Icam Cioccolato, azienda lecchese con quasi 80 anni di esperienza, è ancora protagonista di Eurochocolate 2025, il festival che celebra il cioccolato in tutte le sue declinazioni. La partecipazione di Icam rinnova il legame storico con la manifestazione perugina, ormai punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore. L’edizione 2025, intitolata “La Festa tra le Nuvole”, trasforma il centro storico di Perugia in una cornice sospesa tra gusto e dolcezza, con un programma ricco di esperienze sensoriali, degustazioni guidate, cooking show e laboratori per tutte le età.

Vanini conquista i visitatori di Eurochocolate con cioccolato di qualità e sostenibile

Icam protagonista a Eurochocolate col proprio premium brand Vanini

«Il nostro sodalizio con Eurochocolate rappresenta un legame autentico e duraturo, fondato su valori condivisi e su una visione comune del cioccolato come espressione di cultura, qualità e passione - dichiara Giovanni Agostoni, Presidente di ICAM Cioccolato -. In un settore in cui ICAM è protagonista lungo l’intera filiera, questa collaborazione ci offre l’opportunità di valorizzare il nostro impegno per l’eccellenza e la sostenibilità, temi che trovano la loro massima espressione nel brand Vanini, simbolo della creatività e della competenza con cui interpretiamo ogni giorno l’arte del cioccolato».

Vanini: eccellenza e filiera sostenibile

Il brand Vanini, premium di Icam, è protagonista durante tutta la manifestazione. Ogni giorno il pubblico ha la possibilità di partecipare a degustazioni guidate, curate da operatori specializzati, esplorando le diverse origini e intensità del cioccolato. L’uso delle mini-barrette Vanini da 15 g permette di scoprire aromi e sapori in modo calibrato, offrendo un’esperienza sensoriale completa. L’iniziativa include anche abbinamenti con vini e grappe selezionati, valorizzando la combinazione tra cultura del cioccolato e piacere del gusto.

Laboratori e attività educative per le scuole

Icam dedica particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni. Nei laboratori per bambini, organizzati dal lunedì al venerdì, le scuole primarie del Comune di Perugia partecipano a percorsi educativi esclusivi. L’azienda promuove la cultura della sostenibilità lungo la filiera del cacao, trasmettendo valori fondamentali come la qualità, il rispetto della materia prima e l’attenzione all’ambiente. Queste attività confermano l’impegno di Icam nella responsabilizzazione dei giovani consumatori e nella divulgazione del patrimonio culturale legato al cioccolato.

Cooking show e masterclass Vanini

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo ci sono i cooking show firmati Icam, inseriti nel palinsesto ufficiale di Eurochocolate 2025. Questi momenti permettono di scoprire la versatilità del cioccolato Vanini nel mondo della pasticceria e della cioccolateria, mostrando tecniche professionali e abbinamenti innovativi. Una parte delle attività si svolge presso il LAB (Luisa e Annibale Base), adiacente alla Città del Cioccolato, luogo storico in cui, nel 1907, Luisa e Annibale Spagnoli fondarono la loro prima fabbrica.

Vanini conquista i visitatori di Eurochocolate con cioccolato di qualità e sostenibile

Allo stand Icam ad Eurochocolate Perugia 2025 tante degustazioni e appuntamenti

Il LAB: epicentro di esperienze e inclusione

Il LAB ospita masterclass, degustazioni guidate, cerimonie del cacao, presentazioni di libri, conferenze e progetti di inclusione sociale. Inoltre, un piccolo laboratorio di cioccolateria e pasticceria aperto al pubblico consente di osservare da vicino la lavorazione del cioccolato, valorizzando competenza e creatività. Questo spazio rappresenta un simbolo della storia e della cultura del cioccolato a Perugia e un punto di riferimento per chi desidera approfondire l’arte cioccolatiera.

Novità Vanini e tendenze di mercato

Allo stand Icam, i visitatori possono scoprire le ultime novità Vanini, pensate per rispondere alle esigenze attuali dei consumatori. Tra i prodotti più apprezzati ci sono la tavoletta Monorigine Perù Fondente 82% con note di Rhum, le nuove Tasting Experience – Winter Edition ispirate ai sapori natalizi, e la Double Banana Split, che unisce cioccolato bianco al gusto banana e fondente intenso, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e carattere. Proposte che riflettono l’attenzione di Icam verso l’innovazione sensoriale, la qualità degli ingredienti e la creatività nelle combinazioni di gusto.

Vanini conquista i visitatori di Eurochocolate con cioccolato di qualità e sostenibile

Sara Agostoni, Chief Sustainability Officer di Icam

Sostenibilità e filiera etica

Sara Agostoni, Chief Sustainability Officer di Icam, parteciperà alla conferenza “Rigenerare la filiera del cacao – Modelli di produzione organica e rigenerativa in Colombia, Ghana e Uganda”, in programma il 20 novembre presso la Sala della Vaccara a Palazzo dei Priori. L’azienda condividerà il progetto pilota “Sustainable farming”, attivo da 15 anni in Uganda, illustrando pratiche di coltivazione responsabile e strategie per una filiera più etica e resiliente. Questo intervento rappresenta un’occasione di confronto tra esperti, produttori e aziende impegnate nella promozione di un settore del cacao sostenibile.

Vanini: un’esperienza sensoriale unica

Con il tema “La Festa tra le Nuvole”, Eurochocolate 2025 è la cornice ideale per raccontare la filosofia Vanini: un cioccolato nato dal rispetto per la materia prima, dalla passione per la qualità e dalla capacità di offrire esperienze autentiche e coinvolgenti. Dalle degustazioni guidate ai cooking show, passando per i laboratori e le masterclass, ogni attività mira a trasmettere l’arte del cioccolato e la cultura del gusto, consolidando Icam come leader nel settore e punto di riferimento per chi cerca eccellenza, sostenibilità e piacere sensoriale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
CAM Cioccolato Eurochocolate 2025 Vanini cioccolato di alta qualità degustazioni guidate filiera sostenibile cooking show laboratori per bambini Monorigine Perù Tasting ExperienceGiovanni Agostoni Sara Agostoni Luisa Spagnoli Annibale Spagnoli
 
Molino Pasini

