Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025

Nuova partnership

La forza del Montasio Dop nel network di distribuzione Cattel

Cattel SpA diventa partner del Consorzio Montasio Dop per promuovere il formaggio friulano e veneto, rafforzando la diffusione di qualità certificata e cultura alimentare nel canale horeca

di Redazione Italia a Tavola
 
19 novembre 2025 | 12:49

Cattel SpA, azienda di riferimento nella distribuzione food per il canale Horeca nel Nord Italia, è stata selezionata come partner ufficiale dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio Dop. La collaborazione rientra in un progetto di comunicazione e promozione supportato da un bando ministeriale e coordinato da D&Co, hub specializzato in marketing strategico e operativo. La partnership, in avvio a fine anno, prevede iniziative congiunte di comunicazione e promozione volte a valorizzare il formaggio Montasio Dop e a rafforzarne la presenza nel mercato professionale.

Montasio Dop, grazie a Cattel più presente ora nel mondo Horeca

Cattel metterà a disposizione la propria esperienza non solo nella distribuzione, ma anche nella diffusione di una cultura alimentare che unisce territorio, qualità certificata e autenticità dei prodotti italiani.

Montasio Dop: eccellenza casearia italiana

Il formaggio Montasio Dop, simbolo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale, si distingue per la versatilità in cucina, le diverse stagionature, la naturalità degli ingredienti e il valore nutrizionale riconosciuto da studi scientifici in corso. La scelta del Consorzio di collaborare con Cattel evidenzia l’importanza di avere un partner affidabile, capillare e vicino alle esigenze degli operatori della ristorazione.

«Essere scelti dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio Dop come partner è per noi motivo di grande orgoglio - dichiara Giandomenico Baita, direttore vendite di Cattel SpA -. Questa collaborazione conferma la nostra missione: mettere a disposizione degli operatori del fuori casa prodotti di eccellenza e contribuire alla valorizzazione del made in Italy agroalimentare».

Giandomenico Baita, direttore vendite di Cattel

Know-how e rete distributiva di Cattel

Con oltre 7mila attività clienti servite, una rete distributiva estesa in 46 province e un catalogo di oltre 8mila referenze, Cattel garantisce un know-how consolidato, un’organizzazione logistica efficiente e una forte presenza sul territorio. Questi fattori rendono l’azienda un partner strategico per la crescita commerciale nel fuori casa.

Grazie a questa collaborazione, Cattel consolida il proprio ruolo di promotore delle eccellenze italiane nel canale horeca, creando nuove opportunità di business per i clienti e rafforzando il legame tra qualità certificata e mercato professionale. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come distribuzione, promozione e cultura alimentare possano integrarsi per valorizzare i prodotti tipici italiani.

