Latte fresco, erbe alpine e comunità: l’equilibrio alla base dei formaggi Bergader

Dolci colline, pascoli verdeggianti ricchi di erbe aromatiche e montagne maestose fanno da scenario al cuore produttivo di Bergader. In queste vallate incontaminate, il latte fresco proviene da oltre 1.200 fattorie degli allevatori montani, selezionati per garantire una materia prima sana e sostenibile. Rapporti consolidati e contratti tramandati da generazioni assicurano una fornitura costante e di alta qualità, elementi questi alla base del successo del caseificio bavarese.

Tra le colline bavaresi, il cuore produttivo di Bergader

Lavorazione semiartigianale e qualità dei formaggi

Due sono i fattori distintivi di Bergader: la qualità superiore dei formaggi e la lavorazione semiartigianale, che unisce sapienza manuale e tecnologia. Il caseificio di Waging am See integra la produzione artigiana con macchinari progettati per rispettare tempi e delicatezze tradizionali, preservando il carattere artigianale anche su larga scala. Le fasi decisive in cui il formaggio assume forma, aspetto e sapore, restano affidate ai mastri casari, la cui esperienza garantisce controllo sui granuli della cagliata e sulla qualità finale.

Un'immagine storica del caseificio di Waging am See

Comunità, sostenibilità e cura del territorio

Bergader rappresenta una comunità di allevatori, casari e tecnici uniti dalla passione per il buon formaggio e dal rispetto per le Prealpi Bavaresi. Con oltre 120 anni di storia, il caseificio investe in benessere animale, cura dei pascoli e formazione, trasformando materia prima eccellente in specialità genuine. Ogni forma racconta equilibrio tra latte fresco, mestiere e attenzione artigianale, portando sulle tavole del mondo un patrimonio di sapori autentici e qualità costante.