Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025  | aggiornato alle 18:53 | 115838 articoli pubblicati

19 novembre 2025 | 16:15

Le patatine per ristoranti che restano croccanti anche dopo mezz’ora

Dal 1962 Aviko porta nel mondo il meglio delle patate olandesi per la ristorazione. In Italia, il Country Manager Umberto Leoni guida una realtà che punta su qualità, formazione e prodotti per il canale Horeca

di Brian Vavassori
19 novembre 2025 | 16:15
 

Fondata nei Paesi Bassi nel 1962, Aviko è una delle principali realtà mondiali specializzate nella trasformazione delle patate. Nata come cooperativa di agricoltori, oggi è presente in oltre 100 Paesi e dispone di 30 filiali in Europa e nel mondo. «Siamo una realtà nata dagli agricoltori e per gli agricoltori», spiega Umberto Leoni, Country Manager Italia di Aviko. «Le nostre patate - e questo è un plus importante per i professionisti - provengono direttamente dai soci della cooperativa: questo ci consente di garantire tracciabilità, qualità costante e controllo totale sulla filiera».

Le patatine coated Aviko restano croccanti più a lungo e riducono gli sprechi

Le patatine coated Aviko restano croccanti più a lungo e riducono gli sprechi

La filiale italiana, con sede a Ferrara, è attiva dal 1993 e impiega una quindicina di persone tra staff e rete vendita. Opera quasi esclusivamente nel canale Horeca, con un posizionamento orientato alla ristorazione medio-alta.

Le patatine coated: croccanti, resistenti e anti spreco

Il prodotto di punta resta la patatina fritta, proposta anche nella versione coated, ovvero ricoperta da un sottile strato di amido vegetale. «Il prodotto è naturalmente a base vegetale», racconta Leoni. «La ricopertura crea una crosticina che trattiene il calore e mantiene la patatina croccante per oltre 30 minuti anche dopo il raffreddamento. Così si evitano gli sprechi e il risultato resta ottimale».

Umberto Leoni, Country Manager Italia di Aviko

Umberto Leoni, Country Manager Italia di Aviko

Questo tipo di coating, a base di farine di riso e di patata, conferisce al prodotto resistenza alla perdita di calore e una consistenza più stabile nel tempo, rendendolo ideale per i ritmi del servizio moderno. «Oggi la patatina coated ha sostituito quasi completamente quella tradizionale nei locali di fascia medio-alta», aggiunge Leoni. «È più costosa, ma garantisce una resa nettamente superiore».

Appetizer e snack: la linea per pub e ristorazione giovane

Accanto alle patatine, Aviko propone un’ampia gamma di appetizer: crocchette, spicchi, anelli di cipolla, palline ripiene di formaggio e snack per aperitivo. «Sono prodotti pensati per una ristorazione non tradizionale, come pub, hamburgerie o steak house», sottolinea Leoni. «Rispondono alle abitudini di consumo di una clientela più giovane, che cerca gusto, croccantezza e varietà nel piatto». La produzione di questi articoli avviene in Spagna, grazie a un partner specializzato, garanzia di standard qualitativi elevati e continuità di fornitura.

Gli appetizer Aviko, ideali per pub e locali in stile contemporaneo

Gli appetizer Aviko, ideali per pub e locali in stile contemporaneo

Formazione e supporto operativo: gli Chef Promoter Aviko

Oltre al prodotto, Aviko investe nella formazione e nel supporto operativo ai clienti attraverso i propri Chef Promoter. «Sono cuochi professionisti che si recano direttamente nei ristoranti o presso la rete vendita per mostrare come utilizzare al meglio i nostri prodotti», spiega Leoni. «Fanno parte del nostro modo di lavorare: non ci limitiamo a vendere, ma accompagniamo i clienti nella gestione e nella resa ottimale del fritto».

Gli Chef Promoter mostrano le tecniche per un fritto perfetto

Gli Chef Promoter mostrano le tecniche per un fritto perfetto

Le dimostrazioni includono consigli di preparazione, gestione della frittura e abbinamenti, offrendo un servizio tecnico e gastronomico completo.

Le tendenze del futuro: buccia, naturalità e nuove consistenze

Secondo Leoni, il mercato italiano sta vivendo una trasformazione profonda. «Negli ultimi anni è cambiata la mentalità dei ristoratori», osserva. «Oggi c’è una forte domanda di prodotti con buccia, una volta considerati poco raffinati, e invece sempre più apprezzati per il loro gusto autentico e l’aspetto naturale».

Le patate Aviko nascono dai campi coltivati dai soci della cooperativa

Le patate Aviko nascono dai campi coltivati dai soci della cooperativa

Tra le novità più richieste, emergono le patate sweet fries e quelle con coating vegetale e buccia, simbolo di una cucina più genuina, sostenibile e attenta alla qualità percepita dal cliente.

Aviko Italia
Via Cairoli, 22 44121 Ferrara
Tel +39 0532 211991

