Le patatine per ristoranti che restano croccanti anche dopo mezz’ora

Fondata nei Paesi Bassi nel 1962, Aviko è una delle principali realtà mondiali specializzate nella trasformazione delle patate. Nata come cooperativa di agricoltori, oggi è presente in oltre 100 Paesi e dispone di 30 filiali in Europa e nel mondo. «Siamo una realtà nata dagli agricoltori e per gli agricoltori», spiega Umberto Leoni, Country Manager Italia di Aviko. «Le nostre patate - e questo è un plus importante per i professionisti - provengono direttamente dai soci della cooperativa: questo ci consente di garantire tracciabilità, qualità costante e controllo totale sulla filiera».

Le patatine coated Aviko restano croccanti più a lungo e riducono gli sprechi

La filiale italiana, con sede a Ferrara, è attiva dal 1993 e impiega una quindicina di persone tra staff e rete vendita. Opera quasi esclusivamente nel canale Horeca, con un posizionamento orientato alla ristorazione medio-alta.

Le patatine coated: croccanti, resistenti e anti spreco

Il prodotto di punta resta la patatina fritta, proposta anche nella versione coated, ovvero ricoperta da un sottile strato di amido vegetale. «Il prodotto è naturalmente a base vegetale», racconta Leoni. «La ricopertura crea una crosticina che trattiene il calore e mantiene la patatina croccante per oltre 30 minuti anche dopo il raffreddamento. Così si evitano gli sprechi e il risultato resta ottimale».

Umberto Leoni, Country Manager Italia di Aviko

Questo tipo di coating, a base di farine di riso e di patata, conferisce al prodotto resistenza alla perdita di calore e una consistenza più stabile nel tempo, rendendolo ideale per i ritmi del servizio moderno. «Oggi la patatina coated ha sostituito quasi completamente quella tradizionale nei locali di fascia medio-alta», aggiunge Leoni. «È più costosa, ma garantisce una resa nettamente superiore».

Appetizer e snack: la linea per pub e ristorazione giovane

Accanto alle patatine, Aviko propone un’ampia gamma di appetizer: crocchette, spicchi, anelli di cipolla, palline ripiene di formaggio e snack per aperitivo. «Sono prodotti pensati per una ristorazione non tradizionale, come pub, hamburgerie o steak house», sottolinea Leoni. «Rispondono alle abitudini di consumo di una clientela più giovane, che cerca gusto, croccantezza e varietà nel piatto». La produzione di questi articoli avviene in Spagna, grazie a un partner specializzato, garanzia di standard qualitativi elevati e continuità di fornitura.

Gli appetizer Aviko, ideali per pub e locali in stile contemporaneo

Formazione e supporto operativo: gli Chef Promoter Aviko

Oltre al prodotto, Aviko investe nella formazione e nel supporto operativo ai clienti attraverso i propri Chef Promoter. «Sono cuochi professionisti che si recano direttamente nei ristoranti o presso la rete vendita per mostrare come utilizzare al meglio i nostri prodotti», spiega Leoni. «Fanno parte del nostro modo di lavorare: non ci limitiamo a vendere, ma accompagniamo i clienti nella gestione e nella resa ottimale del fritto».

Gli Chef Promoter mostrano le tecniche per un fritto perfetto

Le dimostrazioni includono consigli di preparazione, gestione della frittura e abbinamenti, offrendo un servizio tecnico e gastronomico completo.

Le tendenze del futuro: buccia, naturalità e nuove consistenze

Secondo Leoni, il mercato italiano sta vivendo una trasformazione profonda. «Negli ultimi anni è cambiata la mentalità dei ristoratori», osserva. «Oggi c’è una forte domanda di prodotti con buccia, una volta considerati poco raffinati, e invece sempre più apprezzati per il loro gusto autentico e l’aspetto naturale».

Le patate Aviko nascono dai campi coltivati dai soci della cooperativa

Tra le novità più richieste, emergono le patate sweet fries e quelle con coating vegetale e buccia, simbolo di una cucina più genuina, sostenibile e attenta alla qualità percepita dal cliente.