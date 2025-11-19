Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025  | aggiornato alle 11:50 | 115819 articoli pubblicati

Taste Innovators: sette chef raccontano la patata Primura in chiave gourmet

Il progetto Taste Innovators - La versione dello chef valorizza la Patata di Bologna Dop Primura con ricette creative realizzate da 7 chef e raccontate da Giano Lai e Francesca Manunta, per avvicinarsi al mondo horeca

di Redazione Italia a Tavola
 
19 novembre 2025 | 10:30

Taste Innovators: sette chef raccontano la patata Primura in chiave gourmet

Il progetto Taste Innovators - La versione dello chef valorizza la Patata di Bologna Dop Primura con ricette creative realizzate da 7 chef e raccontate da Giano Lai e Francesca Manunta, per avvicinarsi al mondo horeca

di Redazione Italia a Tavola
19 novembre 2025 | 10:30
 

Taste Innovators - La versione dello chef rappresenta il nuovo passo del Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop per rafforzare il legame tra la varietà Primura e il settore horeca. L’iniziativa coinvolge sette giovani chef selezionati per la loro capacità di interpretare la cucina territoriale in chiave contemporanea, con l’obiettivo di esaltare le qualità organolettiche della Primura, unica varietà certificata della Dop.

Taste Innovators: sette chef raccontano la patata Primura in chiave gourmet

Il presidente del consorzio Patata di Bologna Dop coi 7 chef partecipanti all'iniziativa

Collaborazione con creator e visibilità nazionale

Il progetto si distingue per una campagna di comunicazione estesa a livello nazionale, grazie alla partecipazione di Giano Lai e Francesca Manunta di “Cosa mangiamo oggi”. Il duo, noto per l’attività divulgativa nel settore food, porta online ricette e contenuti video dedicati alla Patata di Bologna Dop, contribuendo a raggiungere un pubblico composto da appassionati, operatori e professionisti della ristorazione.

Una Dop con forte identità territoriale

La Patata di Bologna Dop è un simbolo dell’agroalimentare locale e da oltre 70 anni rappresenta una produzione radicata nel territorio. La varietà Primura, prima in Italia a ottenere il riconoscimento Dop, è promossa come ingrediente premium grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a molteplici stili culinari. Secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consorzio Davide Martelli: «Taste Innovators è un progetto che consente di trasferire valore alla Patata di Bologna Dop nel canale Horeca grazie a un pubblico competente, curioso, aperto alla sperimentazione. La ristorazione può creare nuove opportunità di crescita, rafforzando la nostra presenza nei luoghi della cucina di qualità. Le ricette realizzate dai 7 chef in questo progetto evidenziano la versatilità della Primura, unica varietà della Patata di Bologna, la prima a ottenere la Dop in Italia. La Patata di Bologna Dop è un prodotto da 70 anni radicato nella tradizione bolognese custode di una cultura che si tramanda sino ad oggi nel segno dell’eccellenza.»

Taste Innovators: sette chef raccontano la patata Primura in chiave gourmet

Un momento della presentazione di Taste Innovators - La versione dello chef

Sette chef ambassador e le loro ricette

Il cuore del progetto è affidato a una “brigata” di sette chef, ciascuno autore di una ricetta originale pensata per valorizzare la Primura all’interno del proprio stile gastronomico.

  • Lorenzo Coccovilli (ODD, Bologna) propone “Dolceamara Bologna”, omaggio gourmet alla città.
  • Marco Meggiato (Allegra, Bologna) presenta “La Primura Japan Style”, interpretazione che unisce riferimenti locali a suggestioni orientali.
  • Giorgio Rattini (Osteria da Oreste, Santarcangelo di Romagna) firma “L’insalata come Bologna sogna”, piatto che rilegge la cucina territoriale.
  • Silvia Banterle (Stilla, Verona) crea “Patata in cinque forme”, ricetta dolce che esplora consistenze e tecniche differenti.
  • Paolo Giraldo (Uva, Padova) dedica alla Primura i suoi “Ravioli ripieni di sorprese”.
  • Mariasole Cuomo (Spore, Milano) propone “Plin al tartufo di Patata di Bologna Dop”, incontro tra suggestioni asiatiche e scandinave.
  • Davide Esposito (Osteria Lagrandissima, Milano) presenta “Aligot o nastro dell’Amicizia”, piatto che unisce comfort e identità.

Comunicazione digitale e contenuti multimediali

La diffusione del progetto passa attraverso video dedicati, materiali informativi e contenuti pubblicati sui canali digitali del Consorzio: sito web, Facebook, Instagram e YouTube. Le iniziative mirano a raccontare le peculiarità organolettiche, il sistema di tracciabilità e il forte legame con il territorio che caratterizzano la Patata di Bologna Dop.

© Riproduzione riservata

 
