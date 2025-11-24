Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 24 novembre 2025

Andrea Serale nei suoi dolci trasforma la panna in arte

Andrea Serale racconta la sua visione della pasticceria, tra creatività, tecnica e eccellenza, illustrando come Panna Excellence garantisca risultati costanti e un gusto perfetto nei suoi dessert

di Redazione Italia a Tavola
 
24 novembre 2025 | 14:30

La rubrica Dietro le quinte del dessert di Elle & Vire Professionnel® continua il suo viaggio nei laboratori e nelle cucine dei protagonisti dell’alta ristorazione, per raccontare come nascono i dessert che coniugano estetica, tecnica e gusto. Protagonista di questo nuovo capitolo è Andrea Serale, Chef di Villa San Lorenzo e membro della Nazionale Italiana Cuochi. Giovane talento piemontese, cresciuto tra competizioni culinarie e ristoranti stellati, Serale rappresenta una nuova generazione di professionisti capaci di unire rigore tecnico e creatività.

Andrea Serale nei suoi dolci trasforma la panna in arte

Chef Andrea Serale

Dalle prime esperienze all’Istituto Giolitti di Mondovì alle Olimpiadi di Stoccarda e ai Mondiali di Singapore, il suo percorso è una costante ricerca dell’eccellenza - la stessa che ritrova in Panna Excellence di Elle & Vire Professionnel®, ingrediente simbolo di affidabilità e performance.

Elle & Vire Professionnel® da quasi ottant’anni supporta i professionisti della pasticceria e della cucina con prodotti autentici, performanti e costanti, frutto di una filiera virtuosa che parte dai pascoli francesi fino ai laboratori di tutto il mondo. Non a caso, il suo prodotto di punta si chiama Excellence: una panna che racchiude la cura, la qualità e la passione che definiscono l’arte del dessert contemporaneo.

Abbiamo incontrato Andrea Serale per parlare della sua visione della pasticceria, dell’importanza della squadra e del ruolo decisivo che Panna Excellence gioca nei suoi dessert, sia in gara che al ristorante.

La visione della pasticceria

Elle & Vire Professionnel® si impegna costantemente nel raggiungimento dell’eccellenza, attraverso la massima cura in ogni fase della filiera, dall’attenzione verso gli allevatori francesi con cui collabora e gli animali che pascolano per lo più all’aria aperta nel bocage francese, fino ai professionisti, fornendo loro la garanzia di prodotti performanti, autentici e dotati di un sapore genuino e inconfondibile. Non a caso il suo prodotto di punta si chiama proprio Excellence e questa profonda cura e passione si riconoscono in ogni aspetto dei prodotti Elle & Vire Professionnel®.

Andrea Serale nei suoi dolci trasforma la panna in arte

Panna Excellence di Elle & Vire Professionnel®

L’eccellenza secondo Andrea Serale

Qual è la tua visione di pasticceria e cosa significa per te eccellenza?

«Il linguaggio della pasticceria è fatto di precisione ma anche di grande creatività. È il finale di un percorso, e deve essere un gran finale, come quello di un film: sorprendente, emozionante, ma perfettamente equilibrato. Per me il dessert deve essere un momento di gioco e di tecnica insieme, dove il commensale viene coinvolto, incuriosito. Penso, ad esempio, al mio finto uovo con ganache al cocco e Batida e inserto al mango e passion fruit, glassato al cioccolato bianco. Quando lo si rompe, esce una salsa che ricrea il tuorlo: è un piccolo effetto wow, ma tutto deve avere un senso gustativo e strutturale. Un altro dolce a cui sono legato è il finto porcino, con panna cotta al porcino, salsa al caffè e mousse alla vaniglia: un tributo al mio territorio, Cuneo. La mia idea di eccellenza è proprio questa: rispetto della materia prima e volontà di portare qualcosa di nuovo, con autenticità e coerenza».

Andrea Serale nei suoi dolci trasforma la panna in arte

Andrea Serale al lavoro sulle sue creazioni

Gestione e organizzazione della cucina

Quali sono gli aspetti importanti nella gestione delle preparazioni per garantire efficienza e risultati di elevata qualità, regolari e costanti? Come organizzi lo stoccaggio e la preparazione, dagli ingredienti ai vari passaggi, per ottimizzare i tempi e ridurre gli sprechi?

«L’organizzazione è tutto. Serve una pianificazione rigorosa, con una scaletta precisa degli stoccaggi e delle fasi di lavorazione. Il concetto chiave, per me, è standardizzare. In competizione come in cucina, dobbiamo essere quasi delle macchine - nel senso positivo del termine - per fare in modo che ogni passaggio diventi automatico, riducendo al minimo la possibilità di errore. Facendo anche lo chef privato e partecipando spesso alle gare, è fondamentale che chi resta in ristorante abbia una gestione chiara, con procedure standard che garantiscano continuità e qualità anche in mia assenza. È una forma di rispetto verso il team e verso il cliente».

Andrea Serale nei suoi dolci trasforma la panna in arte

Per Andrea Serale, il rigore nelle preparazioni è fondamentale

Panna Excellence: l’ingrediente chiave

Panna Excellence è un ingrediente chiave nei tuoi dessert e prodotti dolci. Quali sono i plus organolettici e tecnici che apprezzi di più e come incide sulla qualità delle tue preparazioni?

«Ho conosciuto Panna Excellence grazie alla Nazionale Italiana Cuochi e me ne sono innamorato subito. La sua stabilità è sorprendente: tiene perfettamente la montatura, sia per le mousse, sia per le ganache, sia per le creme più delicate. La texture è vellutata, cremosa, con una struttura impeccabile anche dopo lavorazioni complesse o forme particolari. Quando prepariamo inserti o decorazioni che devono mantenere precisione e leggerezza, Panna Excellence fa davvero la differenza. È costante, performante e regala quella sensazione al palato pulita, netta, armoniosa. Una panna che dà sicurezza, e in gara - come in cucina - questo è fondamentale

La brigata e il lavoro di squadra

La gestione della brigata è essenziale per il successo di una cucina o di una pasticceria. Come strutturi il lavoro del tuo team per garantire precisione e sinergia in ogni fase della produzione?

«La squadra è il cuore di tutto. Oggi, a Villa San Lorenzo, abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare: da ristorante con menu alla carta ci siamo trasformati in un centro di eventi e formazione, con una sala congressi e spazi dedicati ai corsi. Questo ci ha permesso di trovare un equilibrio nuovo, che regala più tempo e serenità al personale. Lavorare in un clima disteso e collaborativo rende la brigata più concentrata e creativa. Siamo tutti giovani, uniti da passione e curiosità. In cucina ci divertiamo, e credo che questo si senta nei piatti: la gioia è un ingrediente, anche quella si percepisce nel gusto finale

Andrea Serale nei suoi dolci trasforma la panna in arte

Mousse al cioccolato bianco aromatizzato al limone Verdello di Sicilia

Il dessert di Stoccarda 2024

Raccontaci il tuo dessert: in quali componenti è stata utilizzata Panna Excellence e perché?

«È un dolce a cui sono molto legato, perché ha segnato il mio debutto in Nazionale alle Olimpiadi di Stoccarda 2024: la Mousse al cioccolato bianco aromatizzato al limone Verdello di Sicilia, gelato al fior di latte e verbena, cake tiepido agli agrumi e variazione di pistacchio e ananas. Un dessert interamente costruito con Panna Excellence, che ne è il segreto di riuscita. La mousse ha una texture cremosa e avvolgente, che resta stabile anche dopo ore di servizio. In gara, dove abbiamo preparato 110 porzioni in 5 ore, non si è mai smontata. Una panna da medaglia d’oro, in tutti i sensi: performante, autentica, in grado di garantire risultati costanti e un gusto straordinariamente pulito. È la nostra Panna, quella che ci accompagna sempre - sul podio e in cucina

Per info: sul sito www.elle-et-vire.it e sulla pagina Instagram @elleetvirepro_it

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pasticceria Panna Excellence Dessert Cucina Creatività Tecnica Eccellenza Performance AutenticitàAndrea Serale
 
