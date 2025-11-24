Menu Apri login
caffetteria

Corso latte art per baristi: creatività e precisione in ogni tazza

Il cappuccino evolve e diventa anche design: Portioli lancia “Cappuccino d’Artista”, un corso pratico di latte art per baristi esperti che vogliono perfezionare tecnica, stile e valore dell’esperienza al cliente

24 novembre 2025 | 15:05

Indice dei Contenuti

Il cappuccino, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, si sta evolvendo. Oggi i clienti non si accontentano più solo del gusto: si aspettano anche un impatto visivo capace di sorprendere. La latte art è diventata una vera e propria forma di comunicazione, un modo per esprimere attenzione, qualità e cura nei dettagli.

Per rispondere a questa crescente richiesta, Portioli ha creato Cappuccino d’Artista, un corso latte art per baristi dedicato a chi vuole valorizzare la propria professionalità con competenze specifiche nella decorazione del cappuccino.

Corso latte art per baristi: creatività e precisione in ogni tazza

Un laboratorio pratico, pensato per chi vuole crescere

“Cappuccino d’Artista” è un corso intensivo e operativo, pensato per chi ha già esperienza nel mondo della caffetteria e desidera ampliare le proprie abilità. Ogni partecipante lavora su una postazione individuale, con la possibilità di esercitarsi costantemente e ricevere feedback puntuali dai formatori.

Il programma è interamente incentrato sulla pratica, con un focus preciso su:

  • tecnica di montatura del latte ideale per la latte art;
  • gestione della lancia vapore;
  • controllo dei movimenti e precisione del pouring;
  • realizzazione di decorazioni base come cuore, foglia e fiore;
  • esercitazioni su figure avanzate come tulip reverse, cigno e vortex.

Corso latte art per baristi: creatività e precisione in ogni tazza

Ogni lezione alterna dimostrazione e esercitazione, così da consolidare rapidamente le competenze. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le basi tecniche, la sicurezza nei gesti e lo stile personale per eseguire cappuccini belli da vedere e impeccabili da servire.

Valorizzare l’esperienza del cliente attraverso il design in tazza

Nel mondo contemporaneo, la qualità percepita passa anche dall’estetica. Un cappuccino decorato comunica attenzione al cliente e valorizza l’offerta del locale, soprattutto in contesti competitivi. Le immagini di cappuccini ben presentati diventano contenuti virali, strumenti di promozione spontanea e testimonianze visive dell’eccellenza.

Apprendere l’arte del disegno in tazza permette al barista di offrire qualcosa di riconoscibile, personale e memorabile. È un gesto che lascia il segno, e che spesso diventa il dettaglio che fa tornare un cliente.

Corso latte art per baristi: creatività e precisione in ogni tazza

Un percorso certificato con prove pratiche

Il corso prevede un test pratico finale, in cui ogni partecipante dovrà dimostrare di padroneggiare le tecniche apprese durante la giornata formativa. Al superamento della prova segue il rilascio di un attestato ufficiale, che certifica le abilità raggiunte nella latte art.

Questo tipo di certificazione rappresenta un valore aggiunto, sia nel proprio percorso professionale che nell’immagine del locale. Comunicare le proprie competenze in modo chiaro e concreto è oggi un punto di forza per chi lavora a stretto contatto con il pubblico.

A chi è rivolto il corso

“Cappuccino d’Artista” si rivolge a baristi e professionisti del settore Ho.Re.Ca. che abbiano già una buona padronanza delle tecniche di base. È particolarmente indicato per:

  • chi vuole differenziarsi nel servizio al cliente;
  • chi cerca uno stile personale e riconoscibile nel lavoro quotidiano;
  • chi vuole proporre una caffetteria moderna, attenta ai dettagli e al design.

La struttura del corso, interamente basata su pratica e confronto diretto, consente un apprendimento rapido, efficace e immediatamente applicabile nel contesto del proprio locale.

Eleganza, tecnica e identità nel segno della latte art

Investire in formazione significa evolversi e rispondere con competenza alle richieste del mercato. Con il corso latte art per baristi Portioli, la decorazione del cappuccino diventa uno strumento professionale a tutti gli effetti: un gesto distintivo, un valore aggiunto, un’occasione per raccontare – attraverso una tazza – la passione per il proprio lavoro.

latte art cappuccino formazione baristi Portioli horeca corsi professionali design in tazza
 
