Leader della Crescita, conferma per Pinsami che accelera nel food&beverage

Pinsami si afferma nuovamente tra le aziende più competitive del settore, ottenendo per la quarta volta l’ingresso nella classifica “Leader della Crescita”, realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. L’edizione 2026 analizza i risultati del triennio 2021-2024, durante il quale l’azienda reggiana ha registrato un incremento del fatturato dal valore significativo: da 9,957 milioni di euro a 39,008 milioni, pari a un tasso di crescita del 57,64%. Il posizionamento al 76° posto su 500 realtà analizzate e il terzo posto nella categoria “Cibo e bevande” confermano la solidità di un modello aziendale capace di consolidarsi in un mercato altamente competitivo.

I due ceo di Pinsami, Fabio Grillo e Mauro Dalle Vacche

Un riconoscimento basato su performance certificate

La classifica “Leader della Crescita” identifica le imprese italiane con il più elevato incremento di fatturato nel periodo considerato. Il ranking si fonda sul calcolo del Cagr e su criteri rigorosi di trasparenza e stabilità economica. L’indagine, sviluppata da Statista, valuta migliaia di aziende, selezionando solo quelle che offrono garanzie oggettive sul piano contabile e operativo. Il risultato ottenuto da Pinsami testimonia l’efficacia di una gestione orientata alla continuità e all’ottimizzazione dei processi, oltre alla capacità di contribuire alla competitività complessiva del tessuto imprenditoriale italiano.

Qualità del prodotto e processo produttivo avanzato

La crescita di Pinsami trova radici in un approccio focalizzato sulla qualità. Ogni pinsa viene realizzata attraverso ricette che valorizzano l’identità del prodotto e materie prime selezionate, abbinate a un sistema produttivo ad alta efficienza. Le linee industriali sviluppate dall’azienda garantiscono standard elevati, continuità e scalabilità, permettendo di rispondere a una domanda crescente sia in Italia sia nei mercati internazionali. Questo percorso ha consentito a Pinsami di costruire un posizionamento chiaro nel segmento premium della GDO e dell’Horeca, dove la qualità rappresenta un elemento distintivo.

La margherita di Pinsami

Espansione internazionale e sviluppo di gamma

Un pilastro fondamentale della crescita aziendale è rappresentato dall’espansione nei mercati esteri. Oggi Pinsami esporta in 37 Paesi, generando all’estero il 70% del fatturato totale. Una presenza consolidata attraverso partnership mirate e un presidio costante delle aree strategiche. A sostegno di questa diffusione globale, l’azienda ha ampliato la proposta con la linea Pinse Farcite, pensata per interpretare nuove modalità di consumo in contesti diversi. Questa estensione di gamma risponde all’interesse dei mercati internazionali verso prodotti che uniscono identità italiana, qualità degli ingredienti e praticità di utilizzo.

Strategia, visione e continuità manageriale

A evidenziare la portata del risultato sono i due ceo dell’azienda, Fabio Grillo e Mauro Dalle Vacche. «Siamo estremamente orgogliosi di essere stati riconfermati tra i Leader della Crescita del Sole 24 Ore per il quarto anno consecutivo», afferma Fabio Grillo, CEO. «Siamo un’azienda giovane che fin da subito ha saputo strutturarsi in modo efficiente, mantenendo un ritmo di sviluppo costante e sostenibile. Continueremo a investire in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, pilastri fondamentali del nostro modello di business».

«Questo risultato conferma anche la solidità della nostra strategia commerciale», aggiunge Mauro Dalle Vacche, CEO e Direttore Commerciale di Pinsami. «Posizionamento chiaro, strategia coerente, politiche di prezzo omogenee e un forte lavoro di costruzione del brand hanno permesso a Pinsami di crescere in maniera così importante in pochi anni e in un contesto estremamente sfidante e complesso. Il nostro obiettivo è consolidare la presenza nei mercati in cui siamo già presenti e intercettarne di nuovi, soprattutto all’estero in Paesi target in cui intravediamo grandi potenzialità di sviluppo».

L’insieme di performance, visione e continuità gestionale definisce così una traiettoria solida nel lungo periodo, sostenuta da investimenti mirati e da una strategia orientata alla valorizzazione del prodotto, allo sviluppo internazionale e al rafforzamento costante del brand.