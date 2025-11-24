Uova da galline cage-free e qualità senza glutine: così la filiera diventa etica

Dal 2016, Dr. Schär ha avviato un rigoroso percorso di selezione dei fornitori e audit in loco, con l’obiettivo di elevare gli standard di qualità e benessere animale lungo l’intera filiera produttiva. Grazie a questo impegno costante, tutte le uova utilizzate nei siti produttivi globali provengono oggi esclusivamente da allevamenti a terra, consolidando l’azienda come punto di riferimento nell’approvvigionamento responsabile.

Le uova ‘cage-free‘ di Dr. Schär

Benefici del sistema cage-free per galline e consumatori

Le uova provenienti da allevamenti cage-free permettono alle galline di esprimere comportamenti naturali, migliorando significativamente il loro benessere. Questo approccio consente inoltre una gestione più responsabile delle risorse e dell’ambiente, aumentando la sostenibilità lungo la filiera. Secondo l’indagine BEUC, quasi il 90% dei consumatori europei supporta normative più severe sul benessere animale, dimostrando come l’attenzione etica stia diventando un fattore determinante per la scelta dei prodotti.

Disparità europee e prospettive normative

In Europa, il progresso verso sistemi cage-free non è uniforme. Paesi come Germania, Austria, Svezia, Paesi Bassi e Slovenia mostrano risultati particolarmente positivi, mentre l’Italia si colloca leggermente sotto la media europea, con il 38,1% di galline allevate in gabbie arricchite, come consentito dalla Direttiva 1999/74/CE. Per incentivare ulteriori miglioramenti, la Commissione Europea prevede entro la fine del 2026 un aggiornamento legislativo volto a vietare completamente tutti i sistemi a gabbia.

Hannes Berger, ceo di Dr. Schär

Transizione graduale e collaborazione con fornitori

Anticipando queste modifiche normative, Dr. Schär ha iniziato già nel 2016 la transizione alle uova da allevamenti senza gabbie, anche nei Paesi in cui non era ancora obbligatorio. Attraverso una strategia di implementazione graduale, collaborazione con i fornitori e audit continui, l’azienda ha raggiunto l’obiettivo globale: entro la fine di novembre 2025, tutte le uova destinate ai prodotti senza glutine e per la nutrizione speciale saranno esclusivamente da allevamenti a terra, assicurando qualità, sostenibilità e benessere animale lungo tutta la filiera.

Il ceo Hannes Berger: «solo uova da allevamenti senza gabbie, per un futuro sostenibile)

«Raggiungere l’utilizzo esclusivo di uova provenienti da allevamenti senza gabbie in tutti i nostri siti rappresenta un traguardo fondamentale nella visione di Dr. Schär - dichiara Hannes Berger, ceo di Dr. Schär - Non si tratta solo di un risultato produttivo, ma di un impegno concreto verso un futuro più sostenibile, che coniuga qualità, benessere animale e responsabilità nei confronti dei nostri consumatori. Continueremo a innovare e a guidare la filiera, dimostrando che sostenibilità e qualità possono andare di pari passo».

Verso una filiera più sostenibile

Questo traguardo rafforza il percorso di sostenibilità di Dr. Schär, promuovendo pratiche responsabili in ogni fase della produzione. Dall’approvvigionamento delle uova al supporto a tecniche agricole sostenibili e alla riduzione dell’impatto degli imballaggi, ogni decisione contribuisce concretamente a un impatto positivo sull’ambiente e sul benessere animale, tradotto in azioni misurabili lungo l’intera filiera produttiva.