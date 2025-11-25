Dalla terra al piatto: il QR Code che svela l’origine delle materie prime per l’Horeca

La tracciabilità entra nel food service con Valfrutta Granchef, il marchio di Conserve Italia dedicato ai professionisti della ristorazione. L’introduzione del QR Code in etichetta permette di portare nel piatto la trasparenza della filiera 100% italiana, offrendo a chef, ristoratori e operatori Horeca uno strumento immediato per conoscere l’origine delle materie prime.

Alcuni prodotti della gamma Valfrutta Granchef, nata per offrire qualita`, servizio e sicurezza ai professionisti della ristorazione

Filiera italiana raccontata tramite QR Code

Il progetto coinvolge alcune delle referenze più utilizzate nel settore: Fagioli Borlotti da fresco, Mais Supersweet, Piselli piccoli Cotti a Vapore, Fagiolini finissimi, Fagiolini medio fini e Pesche Percoche allo sciroppo, disponibili nei formati da 3 kg e 1 kg. Scansionando il QR Code presente sulle confezioni, gli operatori accedono alla sezione dedicata del sito valfruttagranchef.it, dove possono scoprire chi ha coltivato il prodotto, in quale territorio e con quali pratiche agricole. Un racconto autentico che valorizza il lavoro di migliaia di soci della cooperativa Valfrutta, impegnati nella produzione di ingredienti di qualità garantita.

I sei prodotti della gamma Valfrutta Granchef coinvolti nel progetto tracciabilita`

Trasparenza e garanzia d’origine per il canale Horeca

«Con il progetto tracciabilità di Valfrutta Granchef - spiega Silvia Galeazzi, marketing manager food service di Conserve Italia - portiamo anche nelle cucine professionali la trasparenza e la garanzia d’origine che da sempre contraddistinguono la marca della ‘natura di prima mano'». La tracciabilità diventa così un elemento distintivo per gli operatori Horeca, che possono contare su ingredienti certificati e su un’informazione chiara, immediata e verificabile. Un valore aggiunto che rafforza la relazione tra produttori italiani e ristorazione professionale.

Un progetto che integra qualità, sostenibilità e servizio

L’iniziativa risponde alle esigenze di un comparto sempre più orientato alla sostenibilità e alla provenienza degli alimenti. Il QR Code rappresenta uno strumento utile non solo per garantire qualità e origine, ma anche per costruire un legame diretto tra chi produce e chi utilizza gli ingredienti nelle preparazioni quotidiane. La tracciabilità offerta da Valfrutta Granchef unisce informazione, sicurezza e praticità, rendendo più solido il rapporto tra agricoltura italiana e professionisti del food service.