Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025

Galbani Professionale amplia la propria offerta con le Mozzarelline con Ripieno Cremoso 30g×14, una specialità casearia dal gusto pieno e dalla texture equilibrata, realizzata con latte 100% italiano e adatta ai vegetariani. Un prodotto pensato per offrire ai professionisti del settore un perfetto equilibrio tra qualità, creatività e praticità in cucina.

Latte 100% italiano e cuore cremoso: mozzarelline ripiene per ricette creative

Nuove Mozzarelline Galbani Professionale, realizzate con latte 100% italiano

Un prodotto distintivo dal gusto autentico

Dal colore bianco brillante e dalla consistenza equilibrata, le mozzarelline si distinguono per il morbido ripieno di crema di latte racchiuso in uno strato esterno compatto. Il contrasto tra le due texture regala una sensazione vellutata e un’esperienza di gusto intensa e raffinata.

Latte 100% italiano e cuore cremoso: mozzarelline ripiene per ricette creative

Ideali per guarnire insalate e piatti con eleganza e gusto

Versatilità e utilizzi in cucina

Le Mozzarelline con Ripieno Cremoso sono perfette per molteplici preparazioni:

  • A freddo, come guarnizione per insalatone, taglieri o antipasti;

  • Fuori forno, per pizze e pinse da completare con eleganza;

  • Ideali anche per insalate di pasta o di riso, aggiungendo freschezza e sapore.

La forma sferica quasi perfetta e la leggera spizzicatura donano un aspetto artigianale che valorizza ogni piatto con armonia estetica e gusto bilanciato.

Gestione ottimale e praticità d’uso

La confezione da 30g×14 permette un dosaggio preciso e una gestione efficiente del food cost: bastano 2 o 3 mozzarelline per porzione per arricchire ogni creazione gastronomica.
Facili da scolare e da maneggiare, mantengono la forma intatta durante la preparazione, garantendo risultati perfetti anche nei ritmi intensi delle cucine professionali.

Latte 100% italiano e cuore cremoso: mozzarelline ripiene per ricette creative

Perfette per arricchire pizze e pinse con una nota di freschezza e cremosità

Galbani Professionale: al fianco dei professionisti

Con questa novità, Galbani Professionale conferma il proprio impegno nel supportare chef e operatori Horeca con soluzioni di qualità pensate per valorizzare ogni piatto.
Le Mozzarelline con Ripieno Cremoso 30g×14 rappresentano una scelta che unisce gusto, praticità e valore aggiunto per ogni tipo di proposta gastronomica.

