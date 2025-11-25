Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025  | aggiornato alle 20:56 | 115956 articoli pubblicati

Rotari
Rational
Rational

Croccantezza Robo

La rivoluzione crunchy dei topping: ingredienti pronti all’uso per chef creativi

La Linea Crunchy Robo di D&D Italia porta croccantezza, aroma e colore in cucina professionale, esaltando piatti dolci e salati con ingredienti selezionati e qualità Made in Italy, in prodotti pronti all'uso

di Redazione Italia a Tavola
 
25 novembre 2025 | 18:30

La rivoluzione crunchy dei topping: ingredienti pronti all’uso per chef creativi

La Linea Crunchy Robo di D&D Italia porta croccantezza, aroma e colore in cucina professionale, esaltando piatti dolci e salati con ingredienti selezionati e qualità Made in Italy, in prodotti pronti all'uso

di Redazione Italia a Tavola
25 novembre 2025 | 18:30
 

Da oltre cinquant’anni, il Gruppo D’Amico è tra i protagonisti italiani nel settore delle conserve alimentari e ora torna protagonista con la nuova Linea Crunchy. Fondato nel 1968 dai fratelli Francesco e Mario D’Amico, oggi alla terza generazione, il gruppo è presente in oltre 84 Paesi e registra un fatturato di circa 80 milioni di euro. L’azienda ha costruito il proprio successo su una crescita costante e su una strategia di acquisizioni mirate, come quella di HDS spa, nata dalla fusione dei marchi storici Robo (1938) e Dega (1959). Con questi brand, D&D Italia S.p.A. - Società Benefit presidia oggi il canale horeca, offrendo un’ampia gamma di prodotti destinati alla ristorazione professionale.

La rivoluzione crunchy dei topping: ingredienti pronti all’uso per chef creativi

La Linea Crunchy di Robo

Linea Crunchy Robo: croccantezza e creatività per la cucina professionale

Tra le proposte più apprezzate del gruppo spicca la Linea Crunchy Robo, pensata per offrire chef e professionisti della ristorazione un modo raffinato e versatile di esaltare ogni piatto.
Gli ingredienti selezionati, essiccati con cura per preservare sapore, colore e consistenza, diventano un elemento distintivo per conferire croccantezza, aroma e personalità alle preparazioni dolci e salate.

Dal Crumble di Olive Leccino Croccanti, dal gusto intenso e avvolgente, ai Fiocchi di Pomodoro Croccanti, perfetti per pizze gourmet e finger food, ogni referenza combina qualità e praticità. I Fiocchi di Limone Croccanti aggiungono una nota agrumata ideale per piatti dolci o di pesce, mentre i Capperi Croccanti offrono un tocco deciso e contemporaneo a primi e secondi. Completano la gamma gli Asparagi a Rondelle Croccanti, perfetti come decorazione o reidratati per risotti e contorni dal gusto unico.

La filosofia Robo: qualità e ricerca per la ristorazione di eccellenza

La Linea Crunchy rappresenta al meglio la filosofia del marchio Robo, da sempre orientato a fornire ingredienti pronti all’uso ma capaci di garantire risultati sorprendenti per gusto e presentazione. Ogni prodotto è pensato per liberare la creatività in cucina, trasformando ricette classiche o gourmet in esperienze sensoriali raffinate.

TeamSystem

La missione del Gruppo D’Amico: gusto, sostenibilità e Made in Italy

Il progetto Crunchy riflette la missione del Gruppo D’Amico: valorizzare la cultura gastronomica italiana attraverso qualità, ricerca e sostenibilità. Con una visione orientata al futuro e una solida eredità familiare, l’azienda continua a portare nel mondo la passione per il Made in Italy, l’eccellenza delle materie prime e la fiducia dei professionisti del settore.

D&D Italia Società Benefit
Via Irno 11 84098 Pontecagnano Faiano (Sa)
Tel +39 089 2021232

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Robo Linea Crunchy D&D Italia Gruppo D’Amico ingredienti croccanti Ho.Re.Ca. cucina professionale prodotti Robo Fiocchi di Pomodoro Crumble di OliveFrancesco D’Amico Mario D’Amico
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
Bord Bia
Di Marco
Debic
Fontina DOP
Bord Bia
Di Marco
Debic
Italmill
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025