La rivoluzione crunchy dei topping: ingredienti pronti all’uso per chef creativi

Da oltre cinquant’anni, il Gruppo D’Amico è tra i protagonisti italiani nel settore delle conserve alimentari e ora torna protagonista con la nuova Linea Crunchy. Fondato nel 1968 dai fratelli Francesco e Mario D’Amico, oggi alla terza generazione, il gruppo è presente in oltre 84 Paesi e registra un fatturato di circa 80 milioni di euro. L’azienda ha costruito il proprio successo su una crescita costante e su una strategia di acquisizioni mirate, come quella di HDS spa, nata dalla fusione dei marchi storici Robo (1938) e Dega (1959). Con questi brand, D&D Italia S.p.A. - Società Benefit presidia oggi il canale horeca, offrendo un’ampia gamma di prodotti destinati alla ristorazione professionale.

La Linea Crunchy di Robo

Linea Crunchy Robo: croccantezza e creatività per la cucina professionale

Tra le proposte più apprezzate del gruppo spicca la Linea Crunchy Robo, pensata per offrire chef e professionisti della ristorazione un modo raffinato e versatile di esaltare ogni piatto.

Gli ingredienti selezionati, essiccati con cura per preservare sapore, colore e consistenza, diventano un elemento distintivo per conferire croccantezza, aroma e personalità alle preparazioni dolci e salate.

Dal Crumble di Olive Leccino Croccanti, dal gusto intenso e avvolgente, ai Fiocchi di Pomodoro Croccanti, perfetti per pizze gourmet e finger food, ogni referenza combina qualità e praticità. I Fiocchi di Limone Croccanti aggiungono una nota agrumata ideale per piatti dolci o di pesce, mentre i Capperi Croccanti offrono un tocco deciso e contemporaneo a primi e secondi. Completano la gamma gli Asparagi a Rondelle Croccanti, perfetti come decorazione o reidratati per risotti e contorni dal gusto unico.

La filosofia Robo: qualità e ricerca per la ristorazione di eccellenza

La Linea Crunchy rappresenta al meglio la filosofia del marchio Robo, da sempre orientato a fornire ingredienti pronti all’uso ma capaci di garantire risultati sorprendenti per gusto e presentazione. Ogni prodotto è pensato per liberare la creatività in cucina, trasformando ricette classiche o gourmet in esperienze sensoriali raffinate.

La missione del Gruppo D’Amico: gusto, sostenibilità e Made in Italy

Il progetto Crunchy riflette la missione del Gruppo D’Amico: valorizzare la cultura gastronomica italiana attraverso qualità, ricerca e sostenibilità. Con una visione orientata al futuro e una solida eredità familiare, l’azienda continua a portare nel mondo la passione per il Made in Italy, l’eccellenza delle materie prime e la fiducia dei professionisti del settore.