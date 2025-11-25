Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025  | aggiornato alle 20:57 | 115956 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

tè al ristorante

Tea Tour a Bologna: Risone e Pu-erh si incontrano all’Hotel I Portici

Il Tea Master Albino Ferri prosegue il Tea Tour a Bologna, all’Hotel I Portici con lo chef Nicola Annunziata. Risone, funghi porcini, caffè e tè Pu-erh si incontrano in un abbinamento di aromi e affumicature

di Redazione Italia a Tavola
 
25 novembre 2025 | 19:01

Tea Tour a Bologna: Risone e Pu-erh si incontrano all’Hotel I Portici

Il Tea Master Albino Ferri prosegue il Tea Tour a Bologna, all’Hotel I Portici con lo chef Nicola Annunziata. Risone, funghi porcini, caffè e tè Pu-erh si incontrano in un abbinamento di aromi e affumicature

di Redazione Italia a Tavola
25 novembre 2025 | 19:01
 

Prosegue il Tea Tour con il Tea Master Albino Ferri, questa volta nel cuore di Bologna, all’Hotel I Portici. Tra stucchi liberty e atmosfere sospese nel tempo, Ferri esplora nuovi abbinamenti tra tè e cucina contemporanea insieme allo chef Nicola Annunziata.

Tea Tour a Bologna: Risone e Pu-erh si incontrano all’Hotel I Portici

Il tea master Albino Ferri con lo chef Nicola Annunziata

Il piatto protagonista: risone, funghi porcini e caffè

Il piatto scelto per l’occasione è il risone, reinterpretato dallo chef Annunziata con funghi porcini, caffè macinato e parmigiano stagionato sette anni. Lo chef spiega: «Volevamo prendere una vecchia preparazione del nostro menù e aggiornarla con ingredienti italiani di qualità, mantenendo però la complessità aromatica originale». Un piatto dalla struttura complessa, dove i funghi porcini si combinano al caffè appena macinato, al Parmigiano Reggiano e al tè Lapsang Souchong affumicato, creando un originale connubio tra caffè e infusione di tè. Per completare l’esperienza gustativa, viene servita a fianco un’insalatina di funghi porcini crudi, con fettine sottili di Parmigiano, polvere di caffè ed erba cipollina, pensata per rinfrescare il palato dopo l’assaggio del piatto principale.

Accanto al risone viene servito un doppio servizio di insalatina di funghi porcini con fettine sottili di parmigiano, polvere di caffè e freschezza vegetale, pensato per rinfrescare il palato dopo il primo assaggio.

Tea Tour a Bologna: Risone e Pu-erh si incontrano all’Hotel I Portici

Il Risone, con funghi porcini, caffè e Lapsang Souchong dello chef Annunziata

L’abbinamento con il tè

Albino Ferri ha creato una miscela originale per accompagnare il piatto: un Pu-erh ventennale miscelato con cardamomo per bilanciare la complessità del risone, con un tocco affumicato derivato da un tè Lapsang Souchong.

Tea Tour a Bologna: Risone e Pu-erh si incontrano all’Hotel I Portici

La miscela esclusiva creata da Albino Ferri per accompagnare il piatto

Ferri spiega: «Il Pu-erh sostiene l’aromaticità del piatto, il cardamomo aggiunge freschezza e pulizia, mentre l’affumicatura è elegante e non invasiva».

Il viaggio per valorizzare il tè in abbinamento all'alta ristorazione

Un incontro tra aromi e suggestioni

L’esperienza ha confermato come il dialogo tra tè e cucina possa creare percorsi di gusto inattesi, dove la complessità di un piatto trova riscontro in una miscela studiata ad hoc. Al termine, Ferri ha donato allo chef la prima lattina della miscela Iporticin, dedicata proprio all’incontro gastronomico bolognese.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Tea Tour Bologna Hotel I Portici risone funghi porcini tè Pu-erh abbinamenti gastronomici cucina contemporaneaAlbino Ferri Nicola Anunziata
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Sogemi
Molino Pasini
Bord Bia
Sogemi
Molino Pasini
Bord Bia
Salomon
Tinazzi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025