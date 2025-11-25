Tea Tour a Bologna: Risone e Pu-erh si incontrano all’Hotel I Portici

Prosegue il Tea Tour con il Tea Master Albino Ferri, questa volta nel cuore di Bologna, all’Hotel I Portici. Tra stucchi liberty e atmosfere sospese nel tempo, Ferri esplora nuovi abbinamenti tra tè e cucina contemporanea insieme allo chef Nicola Annunziata.

Il tea master Albino Ferri con lo chef Nicola Annunziata

Il piatto protagonista: risone, funghi porcini e caffè

Il piatto scelto per l’occasione è il risone, reinterpretato dallo chef Annunziata con funghi porcini, caffè macinato e parmigiano stagionato sette anni. Lo chef spiega: «Volevamo prendere una vecchia preparazione del nostro menù e aggiornarla con ingredienti italiani di qualità, mantenendo però la complessità aromatica originale». Un piatto dalla struttura complessa, dove i funghi porcini si combinano al caffè appena macinato, al Parmigiano Reggiano e al tè Lapsang Souchong affumicato, creando un originale connubio tra caffè e infusione di tè. Per completare l’esperienza gustativa, viene servita a fianco un’insalatina di funghi porcini crudi, con fettine sottili di Parmigiano, polvere di caffè ed erba cipollina, pensata per rinfrescare il palato dopo l’assaggio del piatto principale.

Il Risone, con funghi porcini, caffè e Lapsang Souchong dello chef Annunziata

L’abbinamento con il tè

Albino Ferri ha creato una miscela originale per accompagnare il piatto: un Pu-erh ventennale miscelato con cardamomo per bilanciare la complessità del risone, con un tocco affumicato derivato da un tè Lapsang Souchong.

La miscela esclusiva creata da Albino Ferri per accompagnare il piatto

Ferri spiega: «Il Pu-erh sostiene l’aromaticità del piatto, il cardamomo aggiunge freschezza e pulizia, mentre l’affumicatura è elegante e non invasiva».

Un incontro tra aromi e suggestioni

L’esperienza ha confermato come il dialogo tra tè e cucina possa creare percorsi di gusto inattesi, dove la complessità di un piatto trova riscontro in una miscela studiata ad hoc. Al termine, Ferri ha donato allo chef la prima lattina della miscela Iporticin, dedicata proprio all’incontro gastronomico bolognese.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905