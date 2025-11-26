Prosciutto di Carpegna DOP e alta cucina: l’incontro firmato dai fratelli Capitaneo

Al Verso Ristorante di Milano è andata in scena una cena esclusiva dedicata al carattere distintivo del Prosciutto di Carpegna DOP, interpretato dai fratelli Remo e Mario Capitaneo in un percorso che valorizza gusto, tecnica e qualità della materia prima. Un evento pensato per esaltare un’eccellenza della salumeria italiana riconoscibile per colore ambrato, dolcezza naturale e struttura equilibrata.

Prosciutto di Carpegna DOP: identità marchigiana e valore gastronomico

Il Prosciutto di Carpegna DOP, stagionato 20 mesi, rappresenta uno dei prodotti simbolo delle Marche. La sua lunga maturazione conferisce una combinazione di note dolci e sapide, una texture morbida e un profilo aromatico che si presta a interpretazioni in alta cucina. La cena ha messo in risalto proprio questa versatilità, trasformando ogni portata in una diversa espressione del prodotto.

Il menu della serata: interpretazioni contemporanee del gusto

Il percorso degustazione ha preso avvio con due assaggi pensati per introdurre la profondità gustativa del prosciutto: spiedino di seppia e prosciutto e bonbon di aragosta. Piccoli bocconi costruiti su contrasti delicati che uniscono la sapidità del mare alla rotondità del Prosciutto di Carpegna DOP.

Prosciutto di Carpegna DOP 20 mesi in purezza con focaccia al rosmarino

Il primo antipasto ha proposto il Prosciutto di Carpegna DOP 20 mesi in purezza, servito con focaccia al rosmarino per esaltarne le note aromatiche naturali.

Capesante marinate, Prosciutto di Carpegna DOP 20 mesi, foglia di fico e topinambur

A seguire un piatto che unisce freschezza e complessità: capesante marinate, Prosciutto di Carpegna DOP, foglia di fico e topinambur. Una rimando continuo di sapori, contrasti e consistenze dove ancora una volta il gioco mare/terra la fa da padrone.

Ravioli di mandorla, pepe verde, Prosciutto di Carpegna DOP 20 mesi e ristretto di mela cotogna

I ravioli di mandorla, pepe verde e Prosciutto di Carpegna DOP con ristretto di mela cotogna rappresentano uno dei momenti più intensi della serata. La dolcezza della mandorla si incontra con la sapidità del prosciutto, mentre la mela cotogna aggiunge una nota acida che completa l’armonia del piatto.

Capriolo con pastinaca ai carboni e Prosciutto di Carpegna DOP 20 mesi

Il percorso prosegue con capriolo con pastinaca ai carboni e Prosciutto di Carpegna DOP, un piatto che mette in dialogo intensità, profondità e morbidezza. Il prosciutto aggiunge rotondità e un profilo aromatico che valorizza la selvaggina e la componente vegetale.

Patata americana, mostarda e Prosciutto di Carpegna DOP 20 mesi

La cena si conclude con una proposta che colpisce per originalità: patata americana, mostarda e Prosciutto di Carpegna DOP. Una costruzione dolce-sapida di grande precisione che riesce a sorprendere.

Chiudono il menu le “dolcezze finali”: Lollipop al frutto della passione, Mini cake alla rosa canina e Krapfen al cioccolato affumicato.

Identità, storia e territorio del Prosciutto di Carpegna DOP

Il Prosciutto di Carpegna DOP rappresenta un’eccellenza della salumeria italiana, riconoscibile per il colore ambrato, le note dolci e sapide e una consistenza morbida che conquista al primo assaggio. Ogni fetta racchiude un equilibrio aromatico che deriva da una storia secolare: questo prosciutto nasce nel Quattrocento e mantiene ancora oggi le tecniche artigianali che lo hanno reso un prodotto unico nel panorama gastronomico nazionale.

Il suo carattere distintivo si esprime sia in purezza, accompagnato da pane o focaccia, sia all’interno di ricette complesse dove diventa elemento creativo e perfettamente integrato. Le sue caratteristiche dialogano con ingredienti vegetali, pesce, crostacei e cacciagione, mantenendo intatta la propria identità gustativa. Questa versatilità sta trovando sempre più apprezzamento anche in contesti contemporanei, come l’aperitivo, dove il pubblico è eterogeneo e alla ricerca di prodotti riconoscibili e di qualità.

La sua origine è profondamente legata alle Marche e, in particolare, alle colline del Montefeltro, un territorio caratterizzato da un microclima puro, aria asciutta e influssi salmastri provenienti dall’Adriatico. Questi elementi naturali incidono direttamente sulle fasi di stagionatura, contribuendo allo sviluppo dell’aroma inconfondibile.

Il Prosciutto di Carpegna DOP è un’eccellenza della salumeria italiana

Il processo produttivo del Prosciutto di Carpegna DOP affonda le radici nella tradizione, a partire dalla selezione della materia prima: solo suini di razza italiana “pesante padano” provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. Le tecniche di lavorazione seguono gesti antichi, dal massaggio alla salatura con sale marino, fino alla legatura e alla stuccatura, passaggi che accompagnano il prosciutto durante i lunghi mesi di maturazione. Questa sapienza artigianale, tramandata nei secoli, ha permesso al Carpegna DOP di attraversare epoche e cambi di stile culinario conservando un’identità precisa e riconoscibile.