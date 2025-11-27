Il panettone italiano al 100%: la filiera raccontata da Molino Paolo Mariani

Il nuovo panettone 100% italiano del Molino Paolo Mariani rappresenta un passaggio significativo all’interno del progetto “I Gustodi della Bontà”, creato per dare valore a una filiera che mette al centro territorio, qualità e responsabilità condivisa. Come spiega Danny Mariani, «parlare di filiera significa essere custodi di un territorio, profondamente legati alle Marche e all’Italia. L’obiettivo è ridare dignità e orgoglio a chi lavora da generazioni nel nostro ecosistema agricolo».

Andrea Sortino con il panettone 100% italiano di Molino Paolo Mariani

La capsule, limitata a soli 1.000 pezzi, nasce dalla collaborazione con il maestro dei lievitati Andrea Sortino, riferimento nella panificazione contemporanea grazie a quell'approccio approccio tecnico e scientifico che ha formato intere generazioni di professionisti. Mariani sottolinea come «il panettone, simbolo italiano nato a Milano, abbia bisogno di essere rilanciato attraverso una filiera completamente nazionale», osservando che molti prodotti celebri oggi non utilizzano più materie prime italiane. Il valore del progetto risiede proprio nel recupero dell’identità del dolce più conosciuto nel mondo, riportandolo alle sue radici.

Farina Omega e ingredienti italiani: un’identità chiara

Il cuore del panettone è la farina Omega, una mono varietale 100% italiana sviluppata nei campi sperimentali a pochi passi dal molino. La sua ricchezza proteica garantisce struttura, stabilità e sofficità alle lunghe lievitazioni, rendendola il punto di partenza ideale di un prodotto che vuole dimostrare la piena sostenibilità di una filiera italiana.

Danny Mariani

Mariani racconta che «a partire dalla farina Omega, creata all’interno della nostra filiera, siamo arrivati a produrre un panettone con materia prima italiana al 100%, dal burro alle uova, dai canditi all’uvetta». Ogni ingrediente proviene da realtà che incarnano la cura artigianale del territorio: un sistema che unisce competenze diverse nel nome della qualità.

Il panettone utilizza uova provenienti da allevamenti marchigiani impegnati nella tutela delle produzioni locali, miele fornito da un’azienda biologica che presidia l’intera filiera apistica, burro prodotto da casari che coniugano rispetto del territorio e lavorazioni accurate, uvetta ottenuta tramite essiccazione naturale nei territori siciliani e canditi selezionati tra le migliori eccellenze nazionali. Anche lo zucchero proviene da una filiera italiana e trasparente. Il risultato è un dolce che rappresenta concretamente la possibilità di costruire un percorso produttivo interamente italiano.

Il packaging come racconto: la visione condivisa

Il progetto prende forma anche attraverso il packaging realizzato da Premiata Fonderia Creativa, che interpreta il concept “Il Viaggio”. La confezione richiama strade bianche e campi di grano, simbolo delle origini del prodotto e di un percorso che attraversa luoghi autentici dove la materia prima nasce e prende vita.

La farina Omega di Molino Paolo Mariani e il packaging realizzato da Premiata Fonderia Creativa,

Andrea Sortino sottolinea come «questo panettone racconti, anche attraverso il packaging, la storia della sua realizzazione e degli ingredienti che lo compongono. È un dolce semplice, tradizionale, ma visto con lo studio e la qualità di oggi». La collaborazione tra Molino e Sortino diventa così un dialogo continuo tra conoscenza tecnica, rispetto del prodotto e identità italiana.

Disponibilità e acquisto

Il panettone sarà disponibile da fine novembre, nel formato da 1 kg al prezzo di 45€, acquistabile presso il Forno Mangiapane di Andrea Sortino a Prato, con possibilità di spedizione in tutta Italia, e sullo shop ufficiale del Molino Paolo Mariani. Sortino invita ad assaggiarlo, ricordando che «si tratta di un panettone nato da studio, confronto e una visione condivisa della qualità italiana».