Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025  | aggiornato alle 15:41 | 116019 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

snack Veggie

Mac’n’Cheese Bites: lo snack professionale perfetto per ristorazione e catering

I Mac’n’Cheese Bites di Salomon FoodWorld uniscono formaggio Cheddar fuso, maccheroni cremosi e una panatura croccante, offrendo uno snack vegetariano versatile, ideale per ristoranti, eventi e take-away

di Redazione Italia a Tavola
 
28 novembre 2025 | 14:00

Mac’n’Cheese Bites: lo snack professionale perfetto per ristorazione e catering

I Mac’n’Cheese Bites di Salomon FoodWorld uniscono formaggio Cheddar fuso, maccheroni cremosi e una panatura croccante, offrendo uno snack vegetariano versatile, ideale per ristoranti, eventi e take-away

di Redazione Italia a Tavola
28 novembre 2025 | 14:00
 

I Mac’n’Cheese Bites firmati SALOMON FoodWorld® rappresentano una proposta ideale per arricchire il menu con l’autentico gusto del comfort food americano. L’unione di maccheroni morbidi, formaggio Cheddar fuso e panatura croccante ai cornflakes crea uno snack vegetariano capace di soddisfare il palato di un pubblico vasto e variegato.

Mac’n’Cheese Bites: lo snack professionale perfetto per ristorazione e catering

Mac’n’Cheese Bites, lo snack professionale a base di formaggio di SALOMON FoodWorld®

La delicata nota di chipotle conferisce un tocco leggermente speziato che rende questo finger food moderno e sorprendente. Grazie alla combinazione di croccantezza esterna e cremosità interna, i Mac’n’Cheese Bites offrono un’esperienza gustativa completa e adatta a diversi contesti gastronomici.

Snack vegetariano dal gusto autentico e attuale

Il mac’n’cheese è da sempre un’icona del soul food americano, sinonimo di convivialità e gusto avvolgente. I Mac’n’Cheese Bites reinterpretano questo classico in una versione contemporanea, pensata per una clientela che ricerca sapori tradizionali ma in formato pratico e moderno.

Grazie alla ricetta vegetariana, soddisfano anche le esigenze di chi preferisce alternative senza carne, mantenendo una ricchezza di sapore che conquista sia gli amanti della cucina americana sia chi desidera un appetizer creativo. Perfetti come contorno originale, finger food per aperitivi o topping per bowl e burger gourmet, questi bites offrono una versatilità unica.

Versatilità per ogni tipologia di ristorazione

I Mac’n’Cheese Bites sono progettati per rispondere alle necessità di ogni format gastronomico: dal quick service al casual dining, passando per catering, hotel, eventi e servizio d’asporto. La loro qualità costante li rende ideali per menu dinamici e creativi.

Mac’n’Cheese Bites: lo snack professionale perfetto per ristorazione e catering

Beer Battered Mozzarella Sticks di SALOMON FoodWorld®

Possono essere serviti come finger food da condividere, diventare protagonisti di Loaded Fries, arricchire un Texas BBQ Burger con coleslaw e onion rings o impreziosire una Southern Soul Bowl con mais e pulled chicken. Anche in abbinamento a verdure al forno, pickles o salse piccanti, questi snack mantengono sempre la loro consistenza impeccabile e una resa visiva invitante.

Controllo del food cost e rapidità di preparazione

La linea Mac’n’Cheese Bites non offre solo gusto, ma anche vantaggi concreti per la ristorazione professionale. Il peso unitario costante permette un calcolo preciso del food cost, assicurando margini di guadagno competitivi e una gestione efficiente delle scorte.

Mac’n’Cheese Bites: lo snack professionale perfetto per ristorazione e catering

Cauli Wings di SALOMON FoodWorld®

La preparazione rapida rappresenta un ulteriore punto di forza: i bites possono essere cotti sia in friggitrice sia in forno, rimanendo croccanti anche dopo diversi minuti dalla cottura. Questa caratteristica garantisce la possibilità di servire porzioni perfette anche nei momenti di maggiore affluenza, senza compromettere la qualità.

Prodotto surgelato e confezionato per la massima praticità

I Mac’n’Cheese Bites sono disponibili surgelati e confezionati in pratiche unità che facilitano sia lo stoccaggio sia il dosaggio in cucina. Questa soluzione permette di ottimizzare tempi e spazi, aspetto essenziale per le cucine professionali che richiedono prodotti dall’elevata affidabilità e dalla qualità costante.

Grazie alla lunga conservazione e alla facilità di utilizzo, i bites diventano una risorsa ideale per menu che necessitano di ingredienti sempre disponibili e pronti all’uso.

Gusto americano che conquista ogni pubblico

Con la loro panatura croccante e il cuore di formaggio Cheddar cremoso, i Mac’n’Cheese Bites di Salomon FoodWorld rappresentano una perfetta sintesi tra tradizione gastronomica americana e praticità professionale. Che si tratti di un aperitivo gourmet, di un contorno sfizioso o di un piatto principale rivisitato, questo finger food croccante porta in tavola un’esperienza sensoriale completa.

Mac’n’Cheese Bites: lo snack professionale perfetto per ristorazione e catering

Mac’n’Cheese Bites, ottima soluzione veggie di SALOMON FoodWorld®

La combinazione di ingredienti di qualità, versatilità di utilizzo e semplicità di preparazione rende i Mac’n’Cheese Bites un prodotto capace di conquistare sia i clienti alla ricerca di novità sia i professionisti della ristorazione che desiderano ampliare la propria offerta con uno snack dal carattere unico.

SALOMON FoodWorld®
Nordring 13 63762 Großostheim (Germania)
Tel 800 897635

© Riproduzione riservata STAMPA

 
mac’n’cheese bites comfort food americano snack vegetariano finger food croccante formaggio cheddar fuso panatura ai cornflakes ristorazione professionale food cost controllato appetizer creativo surgelati salomon
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
GrosMarket
Lucart
Italmill
Molino Grassi
GrosMarket
Lucart
Italmill
Molino Grassi
Madama Oliva
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025