Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

In occasione di Host 2025, AB Mauri Italy SpA Società Benefit ha presentato tre nuove ricette ideate da professionisti del mondo Horeca all’interno del format “Le Preferite”, dedicato a valorizzare la versatilità di Scrocchiarella®, la base frozen realizzata con Mix Scrocchiarella® e lievito madre. Ogni creazione esalta la capacità di questo prodotto di adattarsi a diversi stili di cucina, dal bistrot al ristorante d’hotel, dal servizio in sala al take away, garantendo sempre croccantezza, qualità e gusto autentico.

Le tre interpretazioni di Scrocchiarella® firmate da Magarelli, Bruzzese e Castaldi-Lauri

Una base di qualità per il foodservice professionale

Ogni base Scrocchiarella® nasce da un processo artigianale accurato che unisce il saper fare dell’arte bianca italiana alle tecnologie di produzione più avanzate. L’impasto, realizzato con farine selezionate, lievito madre, Presal® e olio extravergine d’oliva Coppini Arte Olearia, viene lasciato lievitare a lungo per garantire una struttura croccante all’esterno e morbida all’interno. Il risultato è un prodotto autentico, fragrante e facilmente personalizzabile, pensato per offrire soluzioni pratiche e di alta qualità ai professionisti della ristorazione.

La texture di Scrocchiarella®, croccante all’esterno e morbida all’interno

Le Preferite: un racconto di gusto e territorio

Durante Host 2025, il format Le Preferite ha mostrato come Scrocchiarella® possa diventare base per infinite interpretazioni gastronomiche, dalla street food experience alle proposte gourmet da bistrot o cocktail bar.

Ogni showcooking è stato un racconto di creatività e tecnica, dove il prodotto si è trasformato in protagonista narrativo capace di raccontare identità territoriali e contaminazioni contemporanee. «Scrocchiarella® è pensata per chi vuole esprimersi. È un impasto che non impone una direzione, ma si lascia plasmare, interpretare, raccontare», commenta Francesca Minutola, Marketing manager di AB Mauri.

Le tre ricette protagoniste di Host 2025

Felice Magarelli - Origini in Tavola

Felice Magarelli, Responsabile della Pizzeria del Ristorante Fuorirotta di Bergamo, ha interpretato la base Scrocchiarella® Classica 28x18 con la ricetta “Origini in Tavola”, un incontro tra Campania e Bergamo.

Felice Magarelli - Scrocchiarella® Classica 28 x 18

Polpettine al sugo di pomodoro San Marzano, stick di polenta bergamasca e fonduta di stracchino di Monte Bronzone si incontrano su una base croccante e fragrante, dando vita a una proposta colorata e dal gusto equilibrato.

Felice Magarelli

«Ho scelto Scrocchiarella® perché nel mio locale soddisfa più esigenze: dalla pizza in pala alla pizza gourmet al sandwich».

Bruno Bruzzese - Focu Meu

Il pizzaiolo Bruno Bruzzese, co-titolare della Pizzeria Turi di Marina di Gioiosa Ionica (Rc), ha proposto Focu Meu, un omaggio alla Calabria e ai suoi sapori decisi.

Bruno Bruzzese - Scrocchiarella® Rustica Multicereali 55 x 25

Su una base Scrocchiarella® Rustica Multicereali 55x25, ha unito ‘Nduja di Spilinga, ricotta di pecora, fichi bianchi, gherigli di noce ed erba cipollina, componendo un equilibrio tra dolcezza, piccantezza e croccantezza.

Bruno Bruzzese

«Cercavo da tempo un prodotto leggero, croccante e digeribile. Con Scrocchiarella® l’ho trovato!»

Gioia Castaldi e Silvia Lauri - Fusion Venere

Da LIME Tropical Bistrot di Nettuno (Rm), Gioia Castaldi e Silvia Lauri hanno firmato “Fusion Venere”, una ricetta che combina mare e spezie esotiche su base Scrocchiarella® Riso Venere® Tonda 25.

Gioia Castaldi e Silvia Lauri - Scrocchiarella® Riso Venere® Tonda 25

Protagonisti: polpo rosticciato, crema di patate al latte di cocco, chorizo, patate arrosto al rosmarino e salsa al prezzemolo. Un equilibrio di sapori mediterranei e internazionali, servito come fingerfood e abbinato al cocktail Antigua, a base di rum bianco, batida di cocco, amaretto e succo di mango.

Gioia Castaldi e Silvia Lauri

«È ideale come fingerfood per tutte le nostre proposte dall’aperitivo alla cena al dopocena».

Scrocchiarella® online: showcooking e ricette da scoprire

Tutti gli showcooking de “Le Preferite” sono disponibili online sui canali Instagram e LinkedIn ufficiali di AB Mauri, oltre che su , per permettere ai professionisti del foodservice di scoprire nuove ispirazioni, tecniche e abbinamenti.