Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025  | aggiornato alle 18:59 | 116027 articoli pubblicati

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

A Host 2025, AB Mauri Italy SpA Società Benefit ha presentato “Le Preferite”, il format che racconta la versatilità di Scrocchiarella®, la base frozen per ogni esigenza del foodservice, interpretata da tre professionisti

28 novembre 2025 | 17:00

In occasione di Host 2025, AB Mauri Italy SpA Società Benefit ha presentato tre nuove ricette ideate da professionisti del mondo Horeca all’interno del format “Le Preferite”, dedicato a valorizzare la versatilità di Scrocchiarella®, la base frozen realizzata con Mix Scrocchiarella® e lievito madre. Ogni creazione esalta la capacità di questo prodotto di adattarsi a diversi stili di cucina, dal bistrot al ristorante d’hotel, dal servizio in sala al take away, garantendo sempre croccantezza, qualità e gusto autentico.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Le tre interpretazioni di Scrocchiarella® firmate da Magarelli, Bruzzese e Castaldi-Lauri

Una base di qualità per il foodservice professionale

Ogni base Scrocchiarella® nasce da un processo artigianale accurato che unisce il saper fare dell’arte bianca italiana alle tecnologie di produzione più avanzate. L’impasto, realizzato con farine selezionate, lievito madre, Presal® e olio extravergine d’oliva Coppini Arte Olearia, viene lasciato lievitare a lungo per garantire una struttura croccante all’esterno e morbida all’interno. Il risultato è un prodotto autentico, fragrante e facilmente personalizzabile, pensato per offrire soluzioni pratiche e di alta qualità ai professionisti della ristorazione.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

La texture di Scrocchiarella®, croccante all’esterno e morbida all’interno

Le Preferite: un racconto di gusto e territorio

Durante Host 2025, il format Le Preferite ha mostrato come Scrocchiarella® possa diventare base per infinite interpretazioni gastronomiche, dalla street food experience alle proposte gourmet da bistrot o cocktail bar.

Ogni showcooking è stato un racconto di creatività e tecnica, dove il prodotto si è trasformato in protagonista narrativo capace di raccontare identità territoriali e contaminazioni contemporanee. «Scrocchiarella® è pensata per chi vuole esprimersi. È un impasto che non impone una direzione, ma si lascia plasmare, interpretare, raccontare», commenta Francesca Minutola, Marketing manager di AB Mauri.

Le tre ricette protagoniste di Host 2025

Felice Magarelli - Origini in Tavola

Felice Magarelli, Responsabile della Pizzeria del Ristorante Fuorirotta di Bergamo, ha interpretato la base Scrocchiarella® Classica 28x18 con la ricetta “Origini in Tavola”, un incontro tra Campania e Bergamo

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Felice Magarelli - Scrocchiarella® Classica 28 x 18

Polpettine al sugo di pomodoro San Marzano, stick di polenta bergamasca e fonduta di stracchino di Monte Bronzone si incontrano su una base croccante e fragrante, dando vita a una proposta colorata e dal gusto equilibrato.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Felice Magarelli

«Ho scelto Scrocchiarella® perché nel mio locale soddisfa più esigenze: dalla pizza in pala alla pizza gourmet al sandwich».

Bruno Bruzzese - Focu Meu

Il pizzaiolo Bruno Bruzzese, co-titolare della Pizzeria Turi di Marina di Gioiosa Ionica (Rc), ha proposto Focu Meu, un omaggio alla Calabria e ai suoi sapori decisi.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Bruno Bruzzese - Scrocchiarella® Rustica Multicereali 55 x 25

Su una base Scrocchiarella® Rustica Multicereali 55x25, ha unito ‘Nduja di Spilinga, ricotta di pecora, fichi bianchi, gherigli di noce ed erba cipollina, componendo un equilibrio tra dolcezza, piccantezza e croccantezza.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Bruno Bruzzese

«Cercavo da tempo un prodotto leggero, croccante e digeribile. Con Scrocchiarella® l’ho trovato!»

Gioia Castaldi e Silvia Lauri - Fusion Venere

Da LIME Tropical Bistrot di Nettuno (Rm), Gioia Castaldi e Silvia Lauri hanno firmato “Fusion Venere”, una ricetta che combina mare e spezie esotiche su base Scrocchiarella® Riso Venere® Tonda 25.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Gioia Castaldi e Silvia Lauri - Scrocchiarella® Riso Venere® Tonda 25

Protagonisti: polpo rosticciato, crema di patate al latte di cocco, chorizo, patate arrosto al rosmarino e salsa al prezzemolo. Un equilibrio di sapori mediterranei e internazionali, servito come fingerfood e abbinato al cocktail Antigua, a base di rum bianco, batida di cocco, amaretto e succo di mango.

Quando la base pinsa diventa racconto: Scrocchiarella® protagonista del foodservice

Gioia Castaldi e Silvia Lauri

«È ideale come fingerfood per tutte le nostre proposte dall’aperitivo alla cena al dopocena».

Scrocchiarella® online: showcooking e ricette da scoprire

Tutti gli showcooking de “Le Preferite” sono disponibili online sui canali Instagram e LinkedIn ufficiali di AB Mauri, oltre che su , per permettere ai professionisti del foodservice di scoprire nuove ispirazioni, tecniche e abbinamenti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Scrocchiarella AB Mauri HOST 2025 foodservice base frozen lievito madre showcooking pizzeria ristorazione professionale ricette pinsa
 
