Il tartufo Urbani trasforma il pranzo di Natale in un’esperienza gourmet

Urbani Tartufi presenta il Natale come un’occasione di condivisione culinaria e di valorizzazione dei momenti speciali a tavola. La campagna natalizia 2025 celebra il tartufo, ingrediente capace di elevare ogni piatto e rendere il pranzo di Natale un’esperienza gourmet unica.

Il tartufo Urbani al centro di ogni creazione gastronomica a Natale

Chef internazionali raccontano il tartufo Urbani

La campagna vede la partecipazione di un gruppo selezionato di chef in Italia e nel mondo, che interpretano il tartufo Urbani in ricette pensate per le festività. Sei minivideo mostrano il lavoro in cucina, in camera fissa, con il tartufo protagonista del tocco finale, valorizzando tecnica e creatività.

Sei chef internazionali interpretano il tartufo Urbani per le feste

L’esperienza personale al centro del Natale

Al cuore del progetto c’è il racconto personale: ricordare, riconoscersi, evolvere. Come spiega la chef e ristoratrice brasiliana Patricia Miranda (Bistrot a Casa, Milano), elevare un dolce di infanzia con il tartufo Urbani significa unire Brasile e Italia, memoria e raffinatezza, tradizione culinaria e ricerca di gusto.

Il dietro le quinte dello spot: un tocco di tartufo Urbani completa ogni ricetta

Il tartufo Urbani: eccellenza italiana dal 1852

Fondata nel 1852, Urbani è leader globale nel settore del tartufo, simbolo di qualità italiana e di prestigio gastronomico riconosciuto in tutto il mondo. I prodotti Urbani rappresentano un punto di riferimento per chef e appassionati che desiderano rendere ogni piatto speciale, soprattutto durante le festività.

Un invito alla condivisione

La campagna invita a trasformare il pranzo di Natale in un momento condiviso, capace di unire competenze, creatività e piacere del gusto. Il tartufo Urbani diventa il filo conduttore che arricchisce ogni piatto, trasformando la tavola in un’esperienza gourmet indimenticabile.