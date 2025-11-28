Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025  | aggiornato alle 19:00 | 116027 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Natale Gourmet

Il tartufo Urbani trasforma il pranzo di Natale in un’esperienza gourmet

Urbani Tartufi celebra il Natale 2025 con una campagna che mette al centro chef, condivisione e eccellenza gastronomica. Sei chef interpretano il tartufo Urbani in ricette per il pranzo di Natale

di Redazione Italia a Tavola
 
28 novembre 2025 | 16:09

Il tartufo Urbani trasforma il pranzo di Natale in un’esperienza gourmet

Urbani Tartufi celebra il Natale 2025 con una campagna che mette al centro chef, condivisione e eccellenza gastronomica. Sei chef interpretano il tartufo Urbani in ricette per il pranzo di Natale

di Redazione Italia a Tavola
28 novembre 2025 | 16:09
 

Urbani Tartufi presenta il Natale come un’occasione di condivisione culinaria e di valorizzazione dei momenti speciali a tavola. La campagna natalizia 2025 celebra il tartufo, ingrediente capace di elevare ogni piatto e rendere il pranzo di Natale un’esperienza gourmet unica.

Il tartufo Urbani trasforma il pranzo di Natale in un’esperienza gourmet

Il tartufo Urbani al centro di ogni creazione gastronomica a Natale

Chef internazionali raccontano il tartufo Urbani

La campagna vede la partecipazione di un gruppo selezionato di chef in Italia e nel mondo, che interpretano il tartufo Urbani in ricette pensate per le festività. Sei minivideo mostrano il lavoro in cucina, in camera fissa, con il tartufo protagonista del tocco finale, valorizzando tecnica e creatività.

Il tartufo Urbani trasforma il pranzo di Natale in un’esperienza gourmet

Sei chef internazionali interpretano il tartufo Urbani per le feste

L’esperienza personale al centro del Natale

Al cuore del progetto c’è il racconto personale: ricordare, riconoscersi, evolvere. Come spiega la chef e ristoratrice brasiliana Patricia Miranda (Bistrot a Casa, Milano), elevare un dolce di infanzia con il tartufo Urbani significa unire Brasile e Italia, memoria e raffinatezza, tradizione culinaria e ricerca di gusto.

Il tartufo Urbani trasforma il pranzo di Natale in un’esperienza gourmet

Il dietro le quinte dello spot: un tocco di tartufo Urbani completa ogni ricetta

Il tartufo Urbani: eccellenza italiana dal 1852

Fondata nel 1852, Urbani è leader globale nel settore del tartufo, simbolo di qualità italiana e di prestigio gastronomico riconosciuto in tutto il mondo. I prodotti Urbani rappresentano un punto di riferimento per chef e appassionati che desiderano rendere ogni piatto speciale, soprattutto durante le festività.

Un invito alla condivisione

La campagna invita a trasformare il pranzo di Natale in un momento condiviso, capace di unire competenze, creatività e piacere del gusto. Il tartufo Urbani diventa il filo conduttore che arricchisce ogni piatto, trasformando la tavola in un’esperienza gourmet indimenticabile.

Urbani Tartufi
SR 209 Valnerina Km 31+300 06040 S. Anatolia di Narco (Pg)
Tel +39 0743 613171
Lunedì-Venerdì: 8:30-13:30, 14:30-18:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tartufo Urbani Natale gourmet chef internazionali ricette di Natale eccellenza gastronomica dolci al tartufo cucina italiana tradizione culinaria pranzo di Natale prodotti di lusso
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Cirio Conserve Italia
Pavoni
Icam
Tinazzi
Cirio Conserve Italia
Pavoni
Icam
Tinazzi
Italmill
Caviar Giaveri

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025