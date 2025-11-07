Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 07 novembre 2025

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Gusto autentico

Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

Da questo autunno il portfolio Unilever Food Solutions accoglie Maille, storica maison francese della senape. Le due referenze, L'Originale e à L'Ancienne, arrivano in formato professionale per la ristorazione gourmet

di Redazione Italia a Tavola
 
07 novembre 2025 | 19:12

Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

Da questo autunno il portfolio Unilever Food Solutions accoglie Maille, storica maison francese della senape. Le due referenze, L’Originale e à L’Ancienne, arrivano in formato professionale per la ristorazione gourmet

di Redazione Italia a Tavola
07 novembre 2025 | 19:12
 

A partire da questo autunno, Unilever Food Solutions amplia il proprio portfolio con Maille, marchio francese simbolo dell’arte della senape dal 1747. Per la prima volta, due referenze iconiche - Maille L’Originale e Maille à L’Ancienne - vengono proposte in formato professionale da 1 kg, pensato per le esigenze della ristorazione moderna.

Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

Un buonissimo galletto condito con la senape Maille

La senape Maille rappresenta un ingrediente essenziale nelle cucine di tutto il mondo: versatile come il sale, è capace di bilanciare i sapori e donare carattere a ogni creazione gastronomica. Dall’antipasto al dessert, si rivela un condimento raffinato per esaltare la creatività degli chef professionisti.

Maille L’Originale: gusto intenso e texture cremosa

Nata a Digione, culla della senape francese, Maille L’Originale è realizzata con semi finemente tagliati, non schiacciati, che ne garantiscono una consistenza cremosa e uniforme. Il gusto è intenso e bilanciato, con piacevoli note piccanti. Ideale per marinature, risotti, besciamella o come salsa per carni rosse e panini gourmet.

Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

Maille L’Originale

Consiglio di Maille: “Spalmatela sui panini, usatela in una vinaigrette o in ricette di pesce e pollo.”

Maille à L’Ancienne: eleganza e sapore deciso

Con la sua consistenza granulosa e il gusto speziato e deciso, Maille à L’Ancienne è ottenuta da semi interi lavorati secondo la tradizione della Maison Maille. Perfetta con carni arrosto, cosciotti d’agnello, insalate e formaggi gourmet, aggiunge un tocco di raffinatezza autentica a ogni preparazione.

Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

Maille à L’Ancienne

Consiglio di Maille: “Aggiungetene un cucchiaio per un tocco di raffinatezza a un piatto di formaggi o a un’insalata gourmet.”

Maille: tre secoli di maestria gastronomica

Fondata nel 1747 da Antoine-Claude Maille, la Maison Maille nacque nel cuore dell’Età dei Lumi, distinguendosi per la qualità e la varietà dei suoi prodotti - 84 tipi di senape e 92 aceti aromatici. Già nel 1760 divenne fornitore ufficiale della Corte Reale d’Austria e successivamente di Luigi XV di Francia.

Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

La senape Maille, ottima anche per sandwich gourmet

Oggi, dopo quasi tre secoli, Maille continua a rappresentare un simbolo di eccellenza gastronomica, portando sulle tavole professionali la stessa qualità e raffinatezza che l’hanno resa celebre nel mondo.

Unilever Food Solutions Italia
Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma (Rm)
Tel 800 480000

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Maille Unilever Food Solutions senape francese Maille L’Originale Maille à L’Ancienne cucina professionale ristorazione Maison Maille gusto autentico DigioneManuela Pozzi Antoine-Claude Maille
 
