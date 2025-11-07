Maille porta il gusto autentico della senape francese nella ristorazione

A partire da questo autunno, Unilever Food Solutions amplia il proprio portfolio con Maille, marchio francese simbolo dell’arte della senape dal 1747. Per la prima volta, due referenze iconiche - Maille L’Originale e Maille à L’Ancienne - vengono proposte in formato professionale da 1 kg, pensato per le esigenze della ristorazione moderna.

Un buonissimo galletto condito con la senape Maille

La senape Maille rappresenta un ingrediente essenziale nelle cucine di tutto il mondo: versatile come il sale, è capace di bilanciare i sapori e donare carattere a ogni creazione gastronomica. Dall’antipasto al dessert, si rivela un condimento raffinato per esaltare la creatività degli chef professionisti.

Maille L’Originale: gusto intenso e texture cremosa

Nata a Digione, culla della senape francese, Maille L’Originale è realizzata con semi finemente tagliati, non schiacciati, che ne garantiscono una consistenza cremosa e uniforme. Il gusto è intenso e bilanciato, con piacevoli note piccanti. Ideale per marinature, risotti, besciamella o come salsa per carni rosse e panini gourmet.

Maille L’Originale

Consiglio di Maille: “Spalmatela sui panini, usatela in una vinaigrette o in ricette di pesce e pollo.”

Maille à L’Ancienne: eleganza e sapore deciso

Con la sua consistenza granulosa e il gusto speziato e deciso, Maille à L’Ancienne è ottenuta da semi interi lavorati secondo la tradizione della Maison Maille. Perfetta con carni arrosto, cosciotti d’agnello, insalate e formaggi gourmet, aggiunge un tocco di raffinatezza autentica a ogni preparazione.

Maille à L’Ancienne

Consiglio di Maille: “Aggiungetene un cucchiaio per un tocco di raffinatezza a un piatto di formaggi o a un’insalata gourmet.”

Maille: tre secoli di maestria gastronomica

Fondata nel 1747 da Antoine-Claude Maille, la Maison Maille nacque nel cuore dell’Età dei Lumi, distinguendosi per la qualità e la varietà dei suoi prodotti - 84 tipi di senape e 92 aceti aromatici. Già nel 1760 divenne fornitore ufficiale della Corte Reale d’Austria e successivamente di Luigi XV di Francia.

La senape Maille, ottima anche per sandwich gourmet

Oggi, dopo quasi tre secoli, Maille continua a rappresentare un simbolo di eccellenza gastronomica, portando sulle tavole professionali la stessa qualità e raffinatezza che l’hanno resa celebre nel mondo.