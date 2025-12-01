Uva baciata dal sole e senza lattosio: dalla Sicilia arriva un panettone speciale

Un’uva esclusiva coltivata alle pendici dell’Etna e essiccata al sole diventa l’ingrediente distintivo di una proposta dolciaria senza pari: lievitati dal profilo aromatico unico, morbidi e riconoscibili, capaci di raccontare la Sicilia in ogni morso. Completamente senza lattosio, questa gamma di prodotti unisce gusto autentico e inclusività, permettendo a chi ha intolleranze di vivere la stessa esperienza sensoriale dei tradizionali panettoni e dolci. Questo è ciò che caratterizza Tomarchio Pasticceria Siciliana, storico marchio catanese del panorama dolciario, che in un mercato ormai saturo per quanto riguarda i lievitati natalizi propone un prodotto unico nel suo genere.

Tomarchio, la pasticceria siciliana che presenta prodotti salutari e originali

L’attenzione alla sostenibilità, con processi produttivi ecologici e materie prime selezionate, completa la proposta. È proprio questa combinazione di artigianalità, innovazione e rispetto per l’ambiente a rendere i lievitati di Tomarchio davvero unici, pronti per celebrare il Natale 2025 con eleganza e gusto.

Natale 2025: i lievitati Tomarchio con uva siciliana essiccata al sole

Tomarchio celebra il Natale 2025 con una scelta distintiva: l’utilizzo di uva siciliana essiccata al sole. La cultivar brevettata di uva siciliana senza semi, coltivata alle pendici dell’Etna, rappresenta un ingrediente esclusivo e identitario. Viene essiccata naturalmente al sole e lasciata maturare in un’infusione lenta con aromi naturali e spezie, conferendo ai panettoni e ai dolci un profilo aromatico unico, morbido e riconoscibile, che esalta la territorialità e l’artigianalità dei prodotti.

La particolare uva dell'Etna utilizzata da Tomarchio per realizzare i propri panettoni

Questa particolare uva diventa il cuore dei lievitati Tomarchio, un tratto distintivo che differenzia l’azienda sul mercato nazionale e internazionale, garantendo ai consumatori un sapore autentico e un’esperienza sensoriale legata al territorio siciliano.

La scelta LFREE: gusto autentico e inclusivo

Tomarchio ha compiuto un passo decisivo nel rendere la propria offerta più inclusiva. Tutti i prodotti natalizi e gran parte della gamma aziendale sono ora completamente senza lattosio, grazie all’uso di latte e burro delattosati, certificati dal marchio LFREE. Questa scelta consente a chi ha intolleranze al lattosio di gustare panettoni e dolci con la stessa morbidezza, profumo e gusto pieno dei prodotti tradizionali.

La sede di Tomarchio ad Aci S. Antonio, nel catanese

La linea LFREE riflette la filosofia dell’azienda, che pone al centro la qualità delle materie prime e la cura di ogni dettaglio, senza compromettere la sofficità e la fragranza dei lievitati, garantendo un’esperienza gastronomica completa e autentica.

I panettoni e dolci natalizi più esclusivi di Tomarchio

Tomarchio propone una collezione natalizia ricca e variegata, capace di soddisfare tutti i gusti:

Classico - 750 g: con uva siciliana essiccata al sole e scorza d’arancia candita 100% siciliana, un panettone dal sapore semplice e familiare.

con uva siciliana essiccata al sole e scorza d’arancia candita 100% siciliana, un panettone dal sapore semplice e familiare. Mandorlato - 750 g: con uva dell’Etna essiccata al sole, scorza d’arancia candita siciliana e glassa croccante alle mandorle tostate, per una versione più ricca e festosa.

con uva dell’Etna essiccata al sole, scorza d’arancia candita siciliana e glassa croccante alle mandorle tostate, per una versione più ricca e festosa. Cioccolato - 750 g: ricoperto con cioccolato fondente, riccioli di cacao e nocciola Tonda Giffoni; cuore dark arricchito da gocce di fondente. Il panettone per chi cerca un gusto intenso e avvolgente.

Pistacchio - 680 g: glassato con pasta pura di pistacchio e pistacchi siciliani interi; senza canditi, perfetto da farcire con crema di pistacchio.

glassato con pasta pura di pistacchio e pistacchi siciliani interi; senza canditi, perfetto da farcire con crema di pistacchio. Senza canditi - 650 g: senza canditi né uvetta, per chi preferisce la per chi preferisce tutta la sofficità del panettone nella sua forma più semplice.

senza canditi né uvetta, per chi preferisce la per chi preferisce tutta la sofficità del panettone nella sua forma più semplice. Profumi di Sicilia - 650 g : glassato, senza canditi né uvetta, abbinato a quattro confetture siciliane (fico d’India, fragole di Maletto, mele, more). Un panettone che permette di assaggiare la Sicilia in più varianti, fetta dopo fetta.

: glassato, senza canditi né uvetta, abbinato a quattro confetture siciliane (fico d’India, fragole di Maletto, mele, more). Un panettone che permette di assaggiare la Sicilia in più varianti, fetta dopo fetta. Pandoro - 1 kg: Impasto soffice con burro delattosato da panna fresca 100% italiana riposata 72 ore. La scelta perfetta per chi ama la morbidezza pura del pandoro tradizionale.

Tomarchio: un’azienda familiare che racconta la Sicilia

Fondata negli anni Cinquanta come laboratorio di pasticceria secca, Tomarchio ha conquistato la Sicilia negli anni Sessanta con la celebre Tortina. Oggi l’azienda è un simbolo della pasticceria siciliana contemporanea, con un forte legame con il territorio e un’eccellenza nella lavorazione di frutta secca, uova fresche e farine certificate. La filosofia imprenditoriale si basa sulla trasmissione di saperi di generazione in generazione, con un equilibrio tra artigianalità e tecnologie moderne, garantendo prodotti di alta qualità e sicurezza alimentare.

Angelo e Francesco Tomarchio, col padre Filippo

Angelo Tomarchio, head of research & development, dichiara: «La nostra è un’azienda familiare da tre generazioni. Ogni ricetta è un’eredità, ogni innovazione un atto di gratitudine verso chi ci ha insegnato questo mestiere. Innoviamo, cambiamo, miglioriamo. Ma il cuore resta quello di sempre: una famiglia che fa dolci con dedizione e rispetto».

Tomarchio offre una vasta gamma di dolci: biscotti, paste di mandorla, torroncini e lievitati artigianali, ciascuno realizzato con controllo qualità rigoroso e ingredienti di eccellenza provenienti da filiere sicure e certificate. Francesco Tomarchio, retail and export manager aggiunge: «Scegliamo materie prime che raccontano davvero la Sicilia: uva essiccata al sole, scorze d’arancia, pistacchi, mandorle. Ingredienti semplici, autentici, lavorati con attenzione. Crediamo che un panettone debba profumare di territorio, e questo è ciò che portiamo ogni giorno nei nostri punti vendita e nei mercati esteri: la Sicilia più sincera».

La Tortina, uno dei prodotti più celebri e originali di Tomarchio

«Ogni prodotto che realizziamo - aggiunge Francesco Tomarchio - è il frutto di un approccio artigianale nell'era industriale, dove precisione e passione si fondono per garantire un'attenzione al dettaglio degna dei migliori dolci fatti in casa».

La selezione delle materie prime è, infatti, uno dei pilastri di Tomarchio. Mandorle e pistacchi di origine siciliana, da coltivatori fiduciari, che subiscono processi di lavorazione a bassa temperatura per la conservazione degli oli essenziali e mantenimento delle caratteristiche organolettiche.

Oppure ancora, uova fresche di categoria A, farine certificate e aromi naturali assicurano un gusto autentico e sicuro. I prodotti sono sottoposti a un sistema di controllo qualità multi-livello, supportato da tecnologie analitiche avanzate e dall’esperienza di esperti tecnologi alimentari come Angelo e Francesco Tomarchio, insieme al padre Filippo, garantendo elevati standard di eccellenza e sicurezza alimentare.

Sostenibilità e innovazione nella produzione Tomarchio

Tomarchio investe da anni in processi produttivi etici e responsabili. Lo stabilimento di 14.000 mq è alimentato da energia solare, con un impianto fotovoltaico di 250kWh, riducendo le emissioni di CO2 di circa 190 tonnellate annue, equivalente alla piantumazione di 256 alberi. La gestione ecologica delle acque reflue avviene tramite depuratore biologico a fanghi attivi, il cui trattamento consente di irrigare l’orto aziendale di 5000 mq, dove crescono frutta e verdura di stagione. Il sistema produttivo just in time riduce gli sprechi e garantisce la freschezza dei prodotti.

La famiglia Tomarchio sul potente impianto fotovoltaico che alimenta l'azienda

«Integrità ed innovazione sono i driver alla base di tutte le scelte aziendali - aggiunge ancora Angelo Tomarchio - Siamo consapevoli che per continuare crescere è fondamentale puntare sulla qualità e la fiducia dei consumatori, senza perdere d'occhio la sostenibilità».

Certificazione ITALYX: garanzia di qualità e filiera sicura

Tomarchio è tra le aziende certificate ITALYX del Sole 24 Ore, riconoscimento delle eccellenze italiane che producono nel Paese con personale locale e filiere trasparenti. Questo traguardo conferma l’impegno verso la valorizzazione delle economie locali e la qualità dei prodotti, rafforzando la reputazione dell’azienda come ambasciatrice della Sicilia nel panorama nazionale e internazionale.

L'orto, dove Tomarchio produce molte delle materie prime che utilizza

La collezione di Natale 2025: gusto, tradizione e inclusività

La collezione di Natale 2025 di Tomarchio combina gusto autentico, sostenibilità e inclusività. Dai panettoni senza lattosio all’uva siciliana essiccata al sole, ogni prodotto racconta la Sicilia attraverso l’artigianalità, la cura delle materie prime e il rispetto dell’ambiente. Tomarchio conferma la sua posizione di leader nella pasticceria siciliana contemporanea, offrendo dolci di alta qualità e un’esperienza unica, da condividere con la famiglia e gli amici durante le feste.