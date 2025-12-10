Come lo chef Raffaele Simeoli esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Dalla profonda tradizione modenese all’alta cucina contemporanea, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop di Acetaia Sereni dimostra ogni giorno la sua versatilità, il carattere unico e l’identità riconoscibile. Non è solo un condimento per insalate: è un ingrediente capace di sorprendere, trasformare un piatto e raccontare una storia. A dimostrare questa capacità ci sono i Chef Ambassadors di Acetaia Sereni, come Raffaele Simeoli, professionisti che hanno integrato i prodotti dell’acetaia nel loro linguaggio culinario personale. Per loro, il balsamico non è una semplice rifinitura, ma uno strumento di espressione creativa, eleganza e autenticità.

Raffaele Simeoli

«Mi porto dentro da sempre la dicotomia Napoli - Sestola (Mo), che ha influenzato profondamente il mio modo di cucinare», racconta Raffaele Simeoli. Nato a Napoli ma cresciuto tra le montagne dell’Appennino modenese, ha imparato a bilanciare mare e montagna anche in cucina. Il suo primo approccio alla gastronomia arriva presto, lavorando come lavapiatti in un hotel sull’Appennino. «Non era per necessità, ma per curiosità. Mi affascinava la vita in cucina, il ritmo, i profumi. Guardavo lo chef cucinare e capivo che quello era il mio posto». Da allora, la sua carriera lo porta da ristoranti tradizionali a locali stellati, sviluppando uno stile personale e armonioso.

L’incontro con Acetaia Sereni avviene quasi per caso, grazie a un amico che lo introduce a Francesco Sereni. «Ho capito subito che dietro al balsamico c’era un mondo di tradizione e dedizione. Visitare l’acetaia è stato come entrare in un luogo sacro: ogni botte raccontava una storia». Raffaele apprezza la complessità e l’eleganza del prodotto: «L’Aceto Balsamico di Acetaia Sereni ha note autentiche, mai aggressive. È come la mia cucina: armonioso, equilibrato, rispettoso della materia prima».

Il piatto dello chef Raffaele Simeoli

Triglia su salsa al foie gras, zucchine e Balsamico Tradizionale di Modena Dop Sereni

Uno dei piatti che meglio raccontano il suo approccio è la triglia su vellutata di foie gras, accompagnata da zucchine croccanti e un filo di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop “Affinato”. La delicatezza del pesce incontra la morbidezza della salsa, mentre le zucchine donano freschezza e contrasto di consistenze.

Il balsamico Sereni trasforma il piatto: le sue note dolci e complesse avvolgono pesce e salsa, esaltando ogni sapore senza sovrastarlo. Il risultato è un’esperienza gustativa unica ed elegante, dove tradizione, creatività e innovazione si incontrano in perfetta armonia.