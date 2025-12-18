Il Natale che lievita: viaggio nei panettoni d’autore italiani

Il panettone artigianale continua a essere uno dei prodotti più ricercati durante le festività, grazie alla qualità degli ingredienti, ai lunghi tempi di lievitazione e alla capacità dei maestri pasticceri di dare voce alle proprie creazioni. Ogni produzione mette al centro materie prime selezionate, consistenze equilibrate e profumi distintivi, elementi che definiscono lo stile di ciascun laboratorio.
Ingredienti selezionati e lavorazioni di alta pasticceria
Le versioni firmate da chef e pasticceri valorizzano burro di qualità, lievito madre vivo, agrumi canditi e cioccolati pregiati. Le tecniche di impasto e le lunghe lievitazioni assicurano sofficità, umidità equilibrata e una struttura filante, caratteristiche che rendono ogni panettone riconoscibile al primo assaggio.
Ricette iconiche e edizioni speciali dei maestri del gusto
Accanto ai panettoni classici, trovano spazio varianti che abbinano ingredienti territoriali, inserti gourmet e combinazioni aromatiche originali. Le creazioni d’autore permettono di raccontare le personalità dei professionisti coinvolti, offrendo al pubblico prodotti di alta pasticceria perfetti per regalare o collezionare.
Abruzzo
Luca Cornacchia - Fermenta Pizzeria
Una linea di panettoni ottenuti da una lunga lavorazione artigianale e da una lievitazione prolungata, che garantisce una struttura soffice, scioglievole e altamente digeribile. La collezione si compone di sei varianti, tutte in formato da 1 kg: Cocco e Cioccolato fondente, Tre Cioccolati con impasto al cacao, Pistacchio e Caramello, Pera e Cioccolato fondente, Arancia e Cannella e una originale versione salata con Olio e Pomodoro candito, che porta il linguaggio della pizza nel mondo del panettone. Una proposta coerente e personale, in cui tecnica, gusto e identità territoriale si fondono anche nel grande lievitato natalizio.
Sandro Ferretti - Pasticceria Ferretti
Il Maestro Pasticcere AMPI Sandro Ferretti per il 2025 firma una collezione natalizia che spazia dai panettoni classici alle versioni farcite, fino alle specialità identitarie e alle novità di stagione. Accanto ai Classici - Premium Classico, Mandorlato e al Cioccolato, realizzati con burro, arancia candita, uvetta e vaniglia - trovano spazio i Farciti, con abbinamenti come pera e fondente, albicocca e cioccolato al latte, arancia e fondente, mela, uvetta, cannella e calvados. Cuore della collezione resta il Pan d’Abruzzo all’olio d’oliva, creazione distintiva che reinterpreta la tradizione locale valorizzando i prodotti del territorio. Completano l’offerta il Pandoro Premium Classico e il Pandoro al Cioccolato. Tutti i lievitati nascono da lievito madre vivo, farine selezionate, uova fresche e burro profumato, secondo una filosofia produttiva che mette al centro il tempo, la qualità e il Made in Italy. Per il periodo natalizio, Ferretti porta per la prima volta le sue creazioni anche a Milano, con un temporary store nel cuore di Brera.
Calabria
Lorenzo Fortuna
Nuvolotto nasce dall'idea di Lorenzo Fortuna è il panettone artigianale che interpreta la tradizione con una leggerezza soffice e profumata, frutto di lievitazione naturale, lievito madre vivo e un impasto studiato per sciogliersi al morso. La collezione 2025 comprende sette varianti, dai grandi classici alle proposte più creative, dove agrumi calabresi, cedro, cardamomo, caffè, fragoline di bosco e diverse tipologie di cioccolato si fondono in abbinamenti raffinati. Cuore della linea è la limited edition Nuvolotto Trilogy, realizzata con la pastry chef Alessia Orrei, che intreccia tre sfumature di cioccolato in un equilibrio aromatico elegante e contemporaneo. Ogni creazione nasce da un processo rigoroso di due impasti e 24 ore di lievitazione, valorizzando farine selezionate, burro italiano e ingredienti del territorio. Il risultato è un panettone morbido, fragrante e armonioso, che racconta la creatività di Fortuna e la sua passione per impasti, aromi e dolci condivisi.
Pietro Parisi
Panbabà è il nuovo dolce identitario ideato da Pietro Parisi come alternativa al panettone “di moda” e spesso privo di radici. Nasce dalla reinterpretazione del babà napoletano, trasformato in una creazione soffice e fragrante che unisce lievitazione, tecnica artigianale e profumi del Sud. Non vuole imitare il panettone, ma rappresentare una scelta culturale: un dolce che racconta autenticità, memoria e territorio, restituendo al Natale un sapore che parla davvero della tradizione meridionale.
Vincenzo Pennestrì
Reinterpreta il grande lievitato natalizio trasformandolo in un dolce innovativo, dove l’impasto soffice accoglie gelati d’autore nei gusti gianduia, nocciola o crema. Realizzato con materie prime selezionate e frutto della ricerca del Maestro Vincenzo Pennestrì, unisce tecnica gelatiera e pasticceria contemporanea, offrendo una consistenza equilibrata e un gusto autentico. La sua unicità è garantita anche da un packaging termico brevettato che mantiene la temperatura ideale per ore, permettendo di gustarlo ovunque senza perdere qualità. Un prodotto che esprime al meglio l’identità mediterranea e la visione d’avanguardia della storica cremeria reggina.
Fratelli Rizzo
La Limited Edition ai Tre Cioccolati rappresenta il vertice creativo della collezione di panettoni artigianali dei Fratelli Rizzo, realizzata nel cuore della Sila a oltre mille metri di altitudine. L’impasto al cacao nobile accoglie tre varietà di cioccolato - dal latte al fondente extra - in un crescendo di consistenze e intensità aromatiche, esaltando la qualità delle materie prime e la precisione tecnica dei lievitati. L’uso di farine selezionate, lievito madre vivo e latte delle mucche silane conferisce morbidezza, alveolatura regolare e un bouquet aromatico complesso, mentre l’aria pura e l’acqua cristallina della Sila amplificano la delicatezza sensoriale. Il risultato è un panettone che unisce innovazione, tradizione e identità territoriale, offrendo un’esperienza gustativa intensa, armoniosa e memorabile.
Campania
Anna Belmattino
La Collezione Natalizia 2025 di Anna Belmattino celebra la tradizione con una linea di panettoni artigianali che unisce lievito madre vivo, farine selezionate, burro di centrifuga e frutta candita personalmente in laboratorio, garantendo profumo, leggerezza e una scioglievolezza raffinata. Accanto ai classici, la pasticciera propone varianti contemporanee come Amarena e Cioccolato, I Tre Cioccolati, Caffè, Mela e Cannella, Pistacchio e Frutti Rossi, tutte caratterizzate da un equilibrio aromatico ottenuto anche grazie a un dosaggio dello zucchero attento e mai invadente. A completare la collezione arriva l’inedita linea di pizze lievitate salate, realizzate con la stessa cura tecnica e il supporto di eccellenze agroalimentari italiane, a testimonianza di una visione che fonde artigianalità, ricerca degli ingredienti e sensibilità gastronomica. Una proposta che racconta l’identità di Anna Belmattino e anticipa l’apertura della sua nuova pasticceria.
Vincenzo Faiella
La collezione 2025 di Vincenzo Faiella nasce come una vera limited edition dedicata al panettone d’autore: undici interpretazioni che uniscono lievito madre vivo, lunghe maturazioni e materie prime selezionate - dal burro francese alla vaniglia del Madagascar, dalle confetture Agrimontana alle canditure Cesarin - trasformando ogni dolce in una narrazione di gusto. Dal Classico all’intenso Cioccolato e rum, dal Pistacchio con glassa e granella alla versione Rocher, fino ai profili aromatici di Caffè, Frutti di bosco, Albicocca e mandorla, Limoncello, Mela e cannella e Cioccolato, ogni ricetta costruisce un equilibrio tra tecnica contemporanea e memoria della grande pasticceria italiana. La novità assoluta è Zabaione e amarene, un lievitato che combina pepite allo zabaione e frutta candita in una struttura soffice e dorata, simbolo della ricerca di Faiella verso gusti profondi, eleganti e perfettamente bilanciati. Una selezione pensata come viaggio nell'eccellenza dolciaria, dove ogni panettone diventa racconto, gesto artigianale e identità italiana.
Diego Vitagliano
Per il Natale 2025, Diego Vitagliano, maestro pizzaiolo napoletano, presenta il suo nuovo panettone firmato “10 Diego Vitagliano Pizzeria”. Cinque varianti, tutte a lievitazione naturale con lievito madre e materie prime di alta qualità: Classico, Triplo Cioccolato, Caffè e Caramello, Albicocca Pellecchiella del Vesuvio e la novità Croccante, con amarena e cioccolato fondente. Lievitazioni lunghe fino a 33 ore garantiscono leggerezza, morbidezza e digeribilità. Packaging moderno e tiratura limitata. Disponibili nelle pizzerie di Napoli, Pozzuoli, Bagnoli, Roma o online su diegovitagliano.it per tutto il territorio nazionale
Emilia-Romagna
Walter Balzarotti
Al Bagno Conchiglia 186 di Cervia nascono i panettoni Marino by Walter Balzarotti, una limited edition concepita in riva al mare, nel laboratorio che il giovane lievitista ha voluto accanto allo stabilimento balneare di famiglia. Ex bartender e cuoco autodidatta, Balzarotti applica ai grandi lievitati lo stesso spirito istintivo e sperimentale che lo caratterizza, lavorando impasti con lievito madre, burro francese, farina Dallagiovanna, vaniglia pregiata e materie prime selezionate per ottenere una dolcezza misurata e profumi netti. Il Tradizionale e il Tre Cioccolati - realizzato con fondente, latte e bianco Callebaut - interpretano l’anima classica della sua produzione, mentre il sorprendente panettone salato Burro e Alici racconta la sua visione più audace, trasformando il gusto del mare in un lievitato gastronomico pensato per abbinamenti contemporanei. Ogni panettone è confezionato in una scatola gessata con dettagli rosa, ispirata alla moda e alle contaminazioni streetwear, e prodotto in quantità limitate nel laboratorio artigianale di Cervia, con disponibilità anche online.
Davide Ferri
Guidata dal maestro lievitista Davide Ferri, la Pasticceria Tabiano firma una collezione 2025 che rinnova il successo nazionale della sua focaccia dolce, un grande lievitato nato come alternativa più leggera al panettone e frutto di un impasto altamente idratato che richiede 72 ore di lavorazione. La versione all’Olio d’Oliva e Limone, naturalmente priva di lattosio, esprime una fragranza mediterranea grazie alle olive candite e alle scorze di limone lavorate a bassa temperatura, mentre la Focaccia Classica punta su una struttura morbida e un’alveolatura fine, arricchita da canditi d’arancia selezionati. Un posizionamento artigianale di qualità, fondamentale per un laboratorio che continua a innovare restando fedele ai valori di Tabiano Terme: rispetto del territorio, autenticità delle materie prime e una pasticceria che ambisce a lasciare un ricordo indelebile.
Lazio
Matteo Dolcemascolo
La nuova tappa di un percorso che unisce rigore artigianale e visione imprenditoriale, frutto di un processo di 72 ore interamente manuale che parte dal lievito madre rinfrescato quotidianamente e prosegue con farina italiana macinata a pietra, burro di centrifuga delle Alpi, vaniglia naturale del Madagascar, uova da allevamenti senza antibiotici e canditi selezionati. Ogni fase - dal taglio alla pirlatura - è eseguita a mano sotto la guida di Matteo Dolcemascolo, scelta che garantisce una struttura leggera e umida, una dolcezza equilibrata e una conservabilità naturale di oltre 40 giorni senza conservanti. Accanto alle versioni classico e cioccolato, la collezione 2025 propone varianti iconiche come cioccolato e pere, cioccolato e lamponi, frutti di bosco e pistacchio con crema spalmabile, oltre al Pandoro, ai torroni, alle creme spalmabili e ai tipici dolci laziali. A raccontare l’identità del marchio c’è anche un packaging completamente rinnovato, essenziale ed elegante, che accompagna la crescita di Dolcemascolo e rafforza la distribuzione nazionale grazie alla collaborazione con Les Caves de Pyrene.
Emanuela Rizzo
Fabrizio Franco
In zona Vaticano, Fabrizio Franco guida una bakery contemporanea che unisce una proposta solida di prodotti da forno artigianali a una selezione di vini naturali. Al centro della sua ricerca c’è il lievito naturale, affinato negli anni e oggi declinato in una gamma di pani che spazia dal pane di montagna con fermentazione del cruschello al pane di segale, fino a un tre cereali a base di grano tenero, segale e avena. In occasione del Natale, questa competenza confluisce nei grandi lievitati delle feste: panettone classico con canditi e uvetta, panettone al cioccolato e pandoro, realizzati seguendo un metodo evolutivo che si discosta in parte dal disciplinare tradizionale, sostenuto anche dal centro studi dell’Università La Sapienza, e orientato a esaltare sapore e struttura attraverso farine biologiche e materie prime accuratamente selezionate.
Luca Martire e Giorgia Marzella
La bakery d’autore di Giorgia Marzella e Luca Martire continua a distinguersi per una proposta che intreccia tecnica francese e sensibilità contemporanea, spaziando dalle colazioni d’ispirazione parigina ai pani speciali, dagli sfogliati alle pizze. Per il periodo natalizio, il laboratorio amplia la propria offerta valorizzando il know-how sui grandi lievitati, ambito che rappresenta uno dei pilastri del progetto Cappucciamo. Il pain au chocolat resta il lievitato simbolo della bakery, punto di partenza e dichiarazione d’identità del locale, da cui prende forma una ricerca più ampia sulla lievitazione. Panettoni e colombe nascono da lievito madre, da una selezione rigorosa delle materie prime - canditi di alta qualità e cioccolato Valrhona - e da una scelta consapevole di pochi gusti distintivi, tra cui la versione Tarte Tatin, con mela, cannella e caramello, affiancata da nuove interpretazioni attualmente in fase di studio per il Natale successivo.
Francesco Mastroianni
Guidata dal Maestro Francesco Mastroianni, la linea di lievitati Don Nino porta sulle tavole natalizie l’autenticità del Sud Italia attraverso ricette che uniscono artigianalità, tecnica e materie prime d’eccellenza. Dalla fragranza agrumata del Don Lievitato, profumato al bergamotto calabrese e farcito con crema alla vaniglia al bergamotto, alla ricchezza del Panettone Zibibbo e Zabaione, impreziosito da cioccolato bianco e ripieno al vino Zibibbo, fino al Panettone al Pistacchio, soffice e arricchito da pistacchi e arancia con ghiaccia delicata. Completano la selezione il Panettone al Cioccolato Bianco e Frutti Rossi, dal gusto contemporaneo, e i grandi classici: il Panettone Tradizionale con arancia, uvetta e cedro, e il Panettone al Cioccolato, pluripremiato e ricco di inserti fondenti. Una collezione che conferma la visione di Mastroianni: celebrare il territorio, elevare la tradizione e tradurre la memoria del gusto in lievitati capaci di esprimere l’identità mediterranea con eleganza e personalità
Walter Musco
Il laboratorio della Pasticceria Walter Musco rinnova il suo impegno per le festività con una produzione che unisce studio, precisione artigianale e una cura maniacale per ogni dettaglio, dalle cotte dei panettoni al controllo delle lievitazioni fino alle finiture eseguite interamente a mano. Il Panettone Classico guida una linea completa che comprende le varianti Milano senza glassa, Cioccolato, Cioccolato e Pere, Albicocca-Gianduja-Fava Tonka e Amarena-Semi di Papavero, accanto a un Pandoro proposto in quantità ampliata dopo il successo della scorsa stagione. Per esaltare la degustazione, il brand introduce un ventaglio più ampio di creme spalmabili - dallo zabajone alla nocciola, dal rhum e cioccolato al caramello salato - pensate per abbinamenti calibrati e personalizzati. Il cioccolato resta protagonista con alberelli esclusivi, praline in edizione speciale 2025, cantucci, mendicanti e il pregiato torrone alle mandorle, affiancati da scorzette d’arancia, marron glacé e un vasto assortimento di biscotti natalizi. Una collezione che conferma l’identità di Walter Musco: rigore, ricerca e un approccio autoriale che trasforma ogni creazione in un dolce di pura emozione festiva.
Marco Quintili
Il primo panettone artigianale firmato Marco Quintili nasce come un omaggio ai sapori della tradizione campana, interpretati attraverso la tecnica e la sensibilità maturate dal Maestro Pizzaiolo tra laboratorio e forni romani. Realizzato con farina tipo 0 Mulino Magri e frutto di una lievitazione naturale di 48 ore, questo lievitato in edizione limitata da 200 pezzi numerati unisce ricotta, canditi di arancia e mandarino per evocare le note della pastiera napoletana in una versione umida, scioglievole e dall’alveolo contenuto. La dolcezza è misurata, la spinta aromatica precisa, coerente con lo stile Quintili: niente eccessi, solo equilibrio e identità. Disponibile nel formato da 1 kg al prezzo rappresenta un tassello significativo nel percorso di crescita del maestro, che trasforma un grande classico delle feste in un prodotto riconoscibile, personale e fortemente legato alla propria terra.
Massimo Toppi
La Pasticceria Max porta in vetrina una collezione natalizia ampia e curata, frutto di una competenza maturata negli anni grazie a studio continuo, corsi di formazione e una passione per i lievitati trasmessa dal nonno. Realizzati secondo disciplinare e con materie prime di alta qualità, dalle uova allevate a terra alla vaniglia Tahiti, i panettoni di Max sono disponibili nei formati da 0,5, 1 e 5 kg e spaziano dal Classico con uvetta e arancia Navel semicandita alle versioni più creative come Mela, Noci e Cannella o Moka e Cioccolato Bianco. Accanto al Pandoro e a numerose altre referenze, la linea dei lievitati si distingue per un capitolo dal forte accento regionale: ispirato al panbriacone toscano e reinterpretato dopo un attento studio, nasce infatti “Gli ubriachi di Max”, una serie di dolci imbevuti in liquori pregiati, tra cui spicca la versione al Rum Giamaica con gocce di cioccolato, particolarmente apprezzata. La gamma include anche varianti come Zuppa Inglese, Amarena-Cioccolato e Maraschino, Strega-Cioccolato, confermando la capacità dell’insegna di combinare tradizione, innovazione e un gusto familiare che rimanda alle radici di chi li crea.