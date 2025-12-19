Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 dicembre 2025  | aggiornato alle 12:50 | 116436 articoli pubblicati

d'autore

École Valrhona celebra 40 anni del Guanaja 70% con un tronchetto natalizio

Il tronchetto di Natale 2025 de L’École Valrhona firmato dai maestri pasticcieri Baptiste Sirand e Yohan Dutron presenta freschezza degli agrumi, calore delle spezie e intensità del cioccolato fondente Guanaja 70%

di Redazione Italia a Tavola
 
19 dicembre 2025 | 09:00

Per le feste di fine anno, l’École Valrhona propone un tronchetto di Natale esclusivo, pensato come un percorso sensoriale in cui ogni sapore richiama i ricordi dell’infanzia. La creazione, firmata dai maestri pasticcieri Baptiste Sirand e Yohan Dutron, unisce la freschezza degli agrumi, il calore delle spezie e la potenza del cioccolato fondente Guanaja 70%, offrendo un dessert ricco, equilibrato e capace di sorprendere il palato.

Tronchetto di Natale 2025 firmato École Valrhona

Guanaja 70%: un cioccolato iconico al suo 40° anniversario

Il cioccolato Guanaja 70%, uno dei più celebri della Maison, celebra il suo quarantesimo anniversario nel 2026. In anticipo, l’École Valrhona lo utilizza per creare un tronchetto esclusivo composto da sette cilindri di cioccolato, simbolo dell’arte dell’assemblaggio di origini di cacao e della precisione dei profili aromatici, caratteristiche distintive di Valrhona.

Sette cilindri per un viaggio sensoriale nel cioccolato Guanaja 70%

Sette cilindri per un’esperienza unica

Il tronchetto è formato da sette cilindri individuali, ognuno con una degustazione singolare, in grado di valorizzare consistenze e sapori diversi. Gli ingredienti principali e le texture sono:

  • Confit di arancia e calamansi: cuore acido e vibrante, con freschezza agrumata.

  • Caramello al calamansi: fondente e leggermente acidulo, con dolcezza equilibrata.

  • Cremoso intenso Guanaja: texture setosa che rivela la profondità del cioccolato.

  • Ganache montata Opalys alla cannella: cremosa, delicatamente speziata e calda.

  • Biscotto morbido al cioccolato Guanaja: base cioccolatosa e golosa.

  • Croccante pasta sablé speculoos e cannella: omaggio ai dolci delle feste e ai sapori dell’infanzia.

Ogni elemento è studiato per creare un insieme armonioso, secondo la filosofia di assemblaggio Valrhona, dove i sapori dialogano tra loro con finezza.

Un design raffinato tra estetica e condivisione

Il design del tronchetto 2025 esprime creatività, condivisione e maestria pasticcera, con cilindri che ricordano un tronchetto in miniatura. Ogni boccone offre un equilibrio tra intensità, dolcezza, freschezza e croccantezza, trasformando la degustazione in un’esperienza conviviale e memorabile, fedele al Dna della Maison.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
