Tè Oolong e uova al pomodoro: la colazione di Natale all'interno di un ex monastero

Per questo episodio di Tè a Colazione l'Accademia Ferri 1905, in collaborazione con Italia a Tavola, entra a La Monastica, una delle realtà più affascinanti della Valdinievole. Situata a Buggiano Castello, in posizione ideale tra Firenze, Lucca e la Versilia, si trova all’interno di una chiesa del Cinquecento, parte di un antico monastero recuperato con un importante intervento di restauro.

Gianfilippo Mancioli e Albino Ferri

Come racconta il direttore Gianfilippo Mancioli, «siamo all'interno di una chiesa del 1500, infatti l'hotel è ricavato in un vecchio monastero. Abbiamo riaperto un anno fa, dopo una lunga ristrutturazione. Abbiamo utilizzato tutti artigiani locali, quindi è stato un processo rispettato al chilometro zero».

Un’identità costruita sulla filiera locale

La Monastica è un esempio virtuoso di attenzione al territorio. Nel racconto del direttore emerge un forte impegno nella scelta delle materie prime e nella cura dell’ambiente circostante: «Oltre ai prodotti a chilometro zero abbiamo cercato di rispettare anche il luogo che ci ospita. Durante questo anno abbiamo ricevuto anche la Chiave Michelin. Abbiamo un orto, un'azienda agricola di circa due ettari, a 200 metri di linea d'aria, quindi anche gli ospiti possono visitarla».

L’orto botanico è oggi un elemento centrale dell’offerta gastronomica, garantendo prodotti freschi e immediati da portare in tavola, incluso il piatto scelto per la colazione natalizia.

Le uova al pomodoro: semplicità, tecnica e ingredienti diretti

Per l’episodio dedicato alla colazione degli auguri di Natale, La Monastica propone uova al pomodoro su pane integrale fatto in casa, un piatto che unisce semplicità e ricchezza nutrizionale.

Le uova al pomodoro de la Monastica

«Per questa colazione natalizia proponiamo le uova al pomodoro. - spiega Mancioli - Piatto semplice: partiamo con il pane fatto in casa integrale, sopra l'uovo all'occhio di bue, pomarola del nostro orto e spinacino. Nella semplicità degli ingredienti è un piatto che presenta sia la parte grassa dell'uovo, del burro e dell'olio, che sono stati utilizzati per la preparazione. C'è una nota dolce del pomodoro, abbiamo la parte ferrosa dello spinacio, quindi è un piatto ampio». L’utilizzo di ingredienti a km0 - anzi “metro zero”, come sottolinea - contribuisce a un risultato genuino, equilibrato e piacevole.

L’abbinamento del Tea Master: Oolong agli agrumi

Per valorizzare la complessità del piatto, il Tea Master Albino Ferri suggerisce un abbinamento che richiama la stagione delle Feste: «Serve una tipologia di tè per creare un abbinamento che funzioni in modo ampio, quindi sicuramente un Oolong, un semiossidato, magari con qualche scorzetta d'agrume per renderlo più frizzio, visto che siamo nel periodo degli agrumi».

Il tè in abbinamento: Oolong agli agrumi

La Monastica regala una cornice unica all’episodio natalizio di Colazioni Speciali: un’ex chiesa rinata come spazio dedicato all’ospitalità, una cucina che valorizza l’origine degli ingredienti e un abbinamento capace di raccontare il periodo più atteso dell’anno.

Per informazioni: www.ferridal1905.com