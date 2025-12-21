Starbucks Italia lancia due panettoni artigianali firmati Italo Vezzoli

Starbucks Italia presenta per le feste natalizie due nuove proposte di panettoni artigianali, frutto della collaborazione con la rinomata Pasticceria Italo Vezzoli. Fondata nel 1920, la pasticceria è oggi guidata dalla terza generazione, con una consolidata esperienza nella produzione di lievitati di alta qualità. La collaborazione porta nei negozi Starbucks i sapori più apprezzati dell’arte dolciaria italiana.

I panettoni firmati Starbucks e Pasticceria Italo Vezzoli

Panettone Toffee Twist: un incontro di cioccolato e caramello

Il Panettone Toffee Twist combina un impasto soffice e delicato, lievitato naturalmente, con un mix di cioccolato al caramello salato e cioccolato fondente. La copertura di cioccolato al latte e arachidi sabbiate completa un’esperienza gustativa intensa e avvolgente, ideale per chi cerca un dolce unico per le festività.

Panettone Albicocca e Cioccolato: dolcezza e croccantezza

Il Panettone Albicocca e Cioccolato unisce la morbidezza di un impasto lievitato naturalmente con albicocche candite e cioccolato al latte. La ricetta è completata da una croccante glassa alle mandorle con zucchero, capace di bilanciare consistenze e sapori, conquistando tutti i palati durante il periodo natalizio.

Petali di friabile torrone: il gusto autentico delle feste italiane

Formati e disponibilità: mini panettoni e vendita online

Per chi desidera un assaggio personale o un’idea regalo, Starbucks propone anche il panettone classico da 100 grammi, con canditi e uvette. I panettoni da 1 kg Toffee Twist e Albicocca e Cioccolato sono disponibili in tutti gli store al prezzo di 47 €, mentre la versione da 100 g costa 7,50 €. Tutti i prodotti saranno disponibili sull’e-commerce ufficiale di Starbucks a partire dal 5 dicembre.

Petali di torrone: il classico delle feste italiane

Oltre ai panettoni, Starbucks propone anche i Petali di friabile torrone alle mandorle e pistacchi, un dolce iconico della stagione natalizia italiana, perfetto per completare l’offerta festiva e arricchire ogni regalo o momento di piacere.