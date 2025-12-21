Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 21 dicembre 2025  | aggiornato alle 11:57 | 116472 articoli pubblicati

Starbucks Italia lancia due panettoni artigianali firmati Italo Vezzoli

Starbucks Italia celebra il Natale con panettoni artigianali in collaborazione con la Pasticceria Italo Vezzoli: il Panettone Toffee Twist e Albicocca e Cioccolato insieme al classico panettone da 100 g e ai Petali di torrone

di Redazione Italia a Tavola
 
21 dicembre 2025 | 09:00

Starbucks Italia presenta per le feste natalizie due nuove proposte di panettoni artigianali, frutto della collaborazione con la rinomata Pasticceria Italo Vezzoli. Fondata nel 1920, la pasticceria è oggi guidata dalla terza generazione, con una consolidata esperienza nella produzione di lievitati di alta qualità. La collaborazione porta nei negozi Starbucks i sapori più apprezzati dell’arte dolciaria italiana.

I panettoni firmati Starbucks e Pasticceria Italo Vezzoli

Panettone Toffee Twist: un incontro di cioccolato e caramello

Il Panettone Toffee Twist combina un impasto soffice e delicato, lievitato naturalmente, con un mix di cioccolato al caramello salato e cioccolato fondente. La copertura di cioccolato al latte e arachidi sabbiate completa un’esperienza gustativa intensa e avvolgente, ideale per chi cerca un dolce unico per le festività.

Panettone Albicocca e Cioccolato: dolcezza e croccantezza

Il Panettone Albicocca e Cioccolato unisce la morbidezza di un impasto lievitato naturalmente con albicocche candite e cioccolato al latte. La ricetta è completata da una croccante glassa alle mandorle con zucchero, capace di bilanciare consistenze e sapori, conquistando tutti i palati durante il periodo natalizio.

Petali di friabile torrone: il gusto autentico delle feste italiane

Formati e disponibilità: mini panettoni e vendita online

Per chi desidera un assaggio personale o un’idea regalo, Starbucks propone anche il panettone classico da 100 grammi, con canditi e uvette. I panettoni da 1 kg Toffee Twist e Albicocca e Cioccolato sono disponibili in tutti gli store al prezzo di 47 €, mentre la versione da 100 g costa 7,50 €. Tutti i prodotti saranno disponibili sull’e-commerce ufficiale di Starbucks a partire dal 5 dicembre.

Petali di torrone: il classico delle feste italiane

Oltre ai panettoni, Starbucks propone anche i Petali di friabile torrone alle mandorle e pistacchi, un dolce iconico della stagione natalizia italiana, perfetto per completare l’offerta festiva e arricchire ogni regalo o momento di piacere.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
