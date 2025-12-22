Menu Apri login
Comavicola

Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

Comavicola festeggia 70 anni di eccellenza nella distribuzione di prodotti ittici surgelati, presentando Tonno Rosso Maguro Shinkai, Rubino di Sicilia e Fish Atelier Premium Selection, per piatti sempre più gourmet

di Redazione Italia a Tavola
 
22 dicembre 2025 | 10:50

Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

Comavicola festeggia 70 anni di eccellenza nella distribuzione di prodotti ittici surgelati, presentando Tonno Rosso Maguro Shinkai, Rubino di Sicilia e Fish Atelier Premium Selection, per piatti sempre più gourmet

di Redazione Italia a Tavola
22 dicembre 2025 | 10:50
 

Comavicola, azienda italiana leader nella distribuzione di prodotti ittici surgelati, celebra un traguardo storico: 70 anni di attività. Dal 1956 l’azienda si distingue nel settore horeca grazie a una visione che combina esperienza consolidata, qualità delle materie prime e una delle filiere del freddo più avanzate in Italia.

Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

Tagliatelle di seppia, uno dei piatti gourmet realizzabili con i prodotti della linea Fish Atelier Premium Selection di Comavicola

In occasione dell’anniversario, Comavicola rafforza il suo posizionamento premium, presentando le eccellenze che oggi definiscono la sua identità gastronomica: Tonno Rosso Maguro Shinkai, gambero rosso Rubino di Sicilia e la linea Fish Atelier Premium Selection, pensata per le cucine più sofisticate e per gli chef più esigenti.

Tonno Rosso Maguro Shinkai: il Mediterraneo nella sua forma più pura

Il Tonno Rosso Maguro Shinkai proviene dal cuore del Mar Mediterraneo ed è il risultato di un processo di lavorazione meticoloso. I tonni, pescati allo stato brado, vengono trasferiti in vasche marine a mare aperto, dove completano naturalmente la fase di ingrasso seguendo una dieta composta esclusivamente da pesce azzurro, come sardine e sgombri.

Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

Un sashimi di Tonno Rosso Maguro Shinkai, preparato dagli chef Lorenzo Burraschi e Alberto Laterza

Questa alimentazione garantisce carni compatte, strutturate e dal colore naturale intenso. Grazie a tecniche di lavorazione specialistiche e al congelamento rapido, il Maguro Shinkai preserva qualità, freschezza e purezza, diventando un ingrediente essenziale per sushi bar, ristoranti gourmet e tutte le cucine che richiedono una materia prima impeccabile.

Rubino di Sicilia: il gambero rosso di Mazara del Vallo

Il Rubino di Sicilia, celebre gambero rosso di Mazara del Vallo, è riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità superiore. Caratterizzato da un colore rubino intenso, un sapore naturalmente dolce e una consistenza setosa, viene congelato a bordo subito dopo la cattura.

Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

Rubino di Sicilia, celebre gambero rosso di Mazara del Vallo

Il risultato è un prodotto che mantiene intatte freschezza e caratteristiche organolettiche, diventando uno dei protagonisti più ricercati dalle cucine fine dining italiane ed europee. Il Rubino di Sicilia è simbolo dell’eccellenza mediterranea e rappresenta un ingrediente privilegiato per preparazioni raffinate e di alto profilo gastronomico.

Fish Atelier Premium Selection: la linea per l’alta ristorazione

La linea Fish Atelier Premium Selection nasce dall’esperienza settantennale di Comavicola nella selezione delle migliori materie prime provenienti dai mercati internazionali. Pensata per chef e professionisti, la linea comprende granseola, ostriche, tartare, carpacci, sashimi cut e specialità tecniche progettate per garantire qualità costante, alta resa, sicurezza alimentare e praticità operativa.

Fish Atelier rappresenta l’unione perfetta tra ricerca, selezione e una filiera del freddo impeccabile. L'azienza propone anche una serie di ricette elaborate con questi prodotti, tutte realizzate dagli chef Lorenzo Burraschi e Alberto Laterza insieme in Nazionale Italiana Apci Chef Lab, in collaborazione con il team Comavicola. La linea è pensata per offrire ai professionisti ingredienti pronti all’uso, sicuri e di eccellenza, valorizzando ogni creazione gastronomica, dalle più semplici alle più complesse.

70 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro

Il 2026 rappresenta un traguardo importante per Comavicola, che continua a investire in tecnologia, qualità, sostenibilità e servizio, confermando l’impegno verso chef, ristoratori e partner. Con il Tonno Rosso Maguro Shinkai, il gambero rosso Rubino di Sicilia e la linea Fish Atelier Premium Selection, Comavicola celebra il suo passato e costruisce il futuro con la stessa filosofia che la guida dal 1956: offrire solo il meglio, senza compromessi. Questi prodotti rappresentano l’eccellenza del mare italiano, pronti a diventare protagonisti di piatti gourmet, degustazioni di alto livello e creazioni di cucina sofisticata, valorizzando l’arte culinaria italiana e internazionale.

Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

La linea Fish Atelier Premium Selection pensata per chef e professionisti

Grazie alla costante ricerca e alla selezione delle materie prime più pregiate, Comavicola continua a essere il partner ideale per chef stellati, ristoranti di alta gamma e professionisti del settore, consolidando la sua reputazione come riferimento per chi cerca qualità, sicurezza e gusto senza compromessi.

Comavicola
Via Tina Anselmi 20096 20096 Pioltello (Mi)
Tel +39 02 733902

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Comavicola Tonno Rosso Maguro Shinkai Rubino di Sicilia Fish Atelier Alta Ristorazione prodotti ittici surgelati gambero rosso Mazara del Vallo sushi bar chef italiani cucine gourmetLorenzo Burraschi Alberto Laterza
 
