Per i 70 anni Comavicola rilancia sul premium con Tonno Rosso Maguro Shinkai e Rubino di Sicilia

Comavicola, azienda italiana leader nella distribuzione di prodotti ittici surgelati, celebra un traguardo storico: 70 anni di attività. Dal 1956 l’azienda si distingue nel settore horeca grazie a una visione che combina esperienza consolidata, qualità delle materie prime e una delle filiere del freddo più avanzate in Italia.

Tagliatelle di seppia, uno dei piatti gourmet realizzabili con i prodotti della linea Fish Atelier Premium Selection di Comavicola

In occasione dell’anniversario, Comavicola rafforza il suo posizionamento premium, presentando le eccellenze che oggi definiscono la sua identità gastronomica: Tonno Rosso Maguro Shinkai, gambero rosso Rubino di Sicilia e la linea Fish Atelier Premium Selection, pensata per le cucine più sofisticate e per gli chef più esigenti.

Tonno Rosso Maguro Shinkai: il Mediterraneo nella sua forma più pura

Il Tonno Rosso Maguro Shinkai proviene dal cuore del Mar Mediterraneo ed è il risultato di un processo di lavorazione meticoloso. I tonni, pescati allo stato brado, vengono trasferiti in vasche marine a mare aperto, dove completano naturalmente la fase di ingrasso seguendo una dieta composta esclusivamente da pesce azzurro, come sardine e sgombri.

Un sashimi di Tonno Rosso Maguro Shinkai, preparato dagli chef Lorenzo Burraschi e Alberto Laterza

Questa alimentazione garantisce carni compatte, strutturate e dal colore naturale intenso. Grazie a tecniche di lavorazione specialistiche e al congelamento rapido, il Maguro Shinkai preserva qualità, freschezza e purezza, diventando un ingrediente essenziale per sushi bar, ristoranti gourmet e tutte le cucine che richiedono una materia prima impeccabile.

Rubino di Sicilia: il gambero rosso di Mazara del Vallo

Il Rubino di Sicilia, celebre gambero rosso di Mazara del Vallo, è riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità superiore. Caratterizzato da un colore rubino intenso, un sapore naturalmente dolce e una consistenza setosa, viene congelato a bordo subito dopo la cattura.

Rubino di Sicilia, celebre gambero rosso di Mazara del Vallo

Il risultato è un prodotto che mantiene intatte freschezza e caratteristiche organolettiche, diventando uno dei protagonisti più ricercati dalle cucine fine dining italiane ed europee. Il Rubino di Sicilia è simbolo dell’eccellenza mediterranea e rappresenta un ingrediente privilegiato per preparazioni raffinate e di alto profilo gastronomico.

Fish Atelier Premium Selection: la linea per l’alta ristorazione

La linea Fish Atelier Premium Selection nasce dall’esperienza settantennale di Comavicola nella selezione delle migliori materie prime provenienti dai mercati internazionali. Pensata per chef e professionisti, la linea comprende granseola, ostriche, tartare, carpacci, sashimi cut e specialità tecniche progettate per garantire qualità costante, alta resa, sicurezza alimentare e praticità operativa.

Alcune creazioni degli chef chef Lorenzo Burraschi e Alberto Laterza con i prodotti Fish Atelier di Comavicola, qui una tartare di scampo 1/3 Linguine al granchio ai tre pomodori 2/3 Tagliatelle di calamari 3/3 Previous Next

Fish Atelier rappresenta l’unione perfetta tra ricerca, selezione e una filiera del freddo impeccabile. L'azienza propone anche una serie di ricette elaborate con questi prodotti, tutte realizzate dagli chef Lorenzo Burraschi e Alberto Laterza insieme in Nazionale Italiana Apci Chef Lab, in collaborazione con il team Comavicola. La linea è pensata per offrire ai professionisti ingredienti pronti all’uso, sicuri e di eccellenza, valorizzando ogni creazione gastronomica, dalle più semplici alle più complesse.

70 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro

Il 2026 rappresenta un traguardo importante per Comavicola, che continua a investire in tecnologia, qualità, sostenibilità e servizio, confermando l’impegno verso chef, ristoratori e partner. Con il Tonno Rosso Maguro Shinkai, il gambero rosso Rubino di Sicilia e la linea Fish Atelier Premium Selection, Comavicola celebra il suo passato e costruisce il futuro con la stessa filosofia che la guida dal 1956: offrire solo il meglio, senza compromessi. Questi prodotti rappresentano l’eccellenza del mare italiano, pronti a diventare protagonisti di piatti gourmet, degustazioni di alto livello e creazioni di cucina sofisticata, valorizzando l’arte culinaria italiana e internazionale.

La linea Fish Atelier Premium Selection pensata per chef e professionisti

Grazie alla costante ricerca e alla selezione delle materie prime più pregiate, Comavicola continua a essere il partner ideale per chef stellati, ristoranti di alta gamma e professionisti del settore, consolidando la sua reputazione come riferimento per chi cerca qualità, sicurezza e gusto senza compromessi.