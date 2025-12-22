Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 dicembre 2025  | aggiornato alle 17:39 | 116490 articoli pubblicati

Dal Mar Caspio alla tavola: il caviale persiano di Caviar Milan per le feste

La collezione natalizia di Caviar Milan celebra le feste con autentico caviale persiano del Mar Caspio, disponibile in diversi formati e gift box. Un prodotto simbolo di eleganza e convivialità, ideale per la tavola di Natale

di Redazione Italia a Tavola
 
22 dicembre 2025 | 13:53

Quando le festività si avvicinano, la gastronomia diventa un linguaggio capace di esprimere eleganza, convivialità e attenzione al dettaglio. È in questo contesto che Caviar Milan presenta la sua collezione natalizia di autentico caviale persiano, pensata per trasformare ogni incontro festivo in un’esperienza sensoriale di alto profilo.

Caviale come regalo natalizio di lusso

Disponibile nei flagship store di Milano e Roma e sullo shop online caviarmilan.com, la selezione comprende formati diversi, dalle confezioni più contenute per momenti esclusivi fino alle versioni generose ideali per pranzi e cene importanti.

Perché il caviale è l’alimento simbolo del Natale

Il caviale affonda le sue radici nei grandi banchetti delle corti imperiali ed è da sempre associato a prosperità, abbondanza e celebrazione. Nella cultura russo-ortodossa, veniva tradizionalmente servito durante le festività invernali come segno di benedizione e auspicio.

Gift box natalizia Caviar Milan, pensata per un regalo esclusivo

Durante il periodo natalizio, il caviale assume un significato che va oltre il gusto: rappresenta condivisione, gioia e il desiderio di rendere speciale ogni occasione. Portarlo in tavola significa trasformare una cena in un evento, elevando l’esperienza conviviale con un gesto di raffinata ospitalità.

«Regalare caviale non è solo un gesto di buon gusto: è offrire un frammento di lusso, eleganza e piacere puro - spiega Mahsa Mehrnam, la “Regina del Caviale” Founder & Ceo di Caviar Milan -. Per chi vuole sorprendere con stile, Caviar Milan propone confezioni gift box, bundle selezionati e packaging pensati per Natale».

Le gift box natalizie Caviar Milan sono studiate per chi desidera un dono distintivo, capace di unire prestigio gastronomico e cura estetica.

Caviar Milan e l’autentico caviale persiano del Mar Caspio

Dal 2022, Caviar Milan importa e commercializza autentico caviale persiano proveniente da allevamenti di proprietà sulle sponde iraniane del Mar Caspio. Ogni selezione nasce da un’attenta lavorazione artigianale e viene accompagnata da cucchiaini in madreperla, realizzati da artigiani iraniani, per garantire una degustazione rispettosa delle migliori pratiche.

Eleganza e convivialità: il caviale come simbolo delle feste

Tra le varietà disponibili:

  • Royal Baerii: uova grigio chiaro, gusto delicato con note di nocciola

  • Royal Osetra: profilo morbido e complesso

  • Royal Beluga: granuli ampi e cremosità avvolgente

  • Imperial Beluga: carattere più intenso e strutturato

  • Almas Beluga: rarissimo, con uova bianche e sapore sofisticato

© Riproduzione riservata

 
