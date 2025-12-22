Sigep 2026, Le Sinfonie svela il programma con i grandi nomi della pasticceria internazionale

Il 2026 si apre con un momento centrale per Le Sinfonie, il brand di Agugiaro & Figna dedicato alla pasticceria professionale, protagonista al prossimo Sigep a Rimini. Un appuntamento che rappresenta la sintesi di un percorso di crescita che negli ultimi anni ha definito visioni, collaborazioni e progettualità strategiche. Il nuovo anno si presenta quindi come un’opportunità per consolidare il posizionamento del marchio nel settore dell’alta pasticceria internazionale, valorizzando la qualità delle farine e delle soluzioni tecniche sviluppate per i professionisti.

La Sinfonia, il brand di Agugiaro & Figna dedicato alla pasticceria professionale

Un programma ricco di appuntamenti a Sigep 2026

A gennaio, in occasione di Sigep, Le Sinfonie proporrà un calendario articolato di eventi dedicati alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione, grazie alla partecipazione di chef riconosciuti a livello globale. Il programma, realizzato in collaborazione con partner consolidati, offrirà dimostrazioni, masterclass e presentazioni che metteranno al centro l’eccellenza tecnica e creativa.

Tra i protagonisti dell’edizione figurano Antonio Bachour, impegnato in sessioni dedicate alla viennoiserie e alle tecniche avanzate di sfogliatura; David Vidal, che presenterà il proprio approccio alla pasticceria da ristorazione; e Lluis Costa, specialista nel mondo dei grandi lievitati contemporanei.

Antonio Bachour: Global Brand Ambassador Le Sinfonie

Tra i momenti più attesi rientra la presentazione del nuovo libro “Antonio Bachour: The New Era of Viennoiserie”, già best seller mondiale. L’autore incontrerà il pubblico con demo esclusive, momenti di degustazione e sessioni dedicate alla firma copie.

Antonio Bachour, World Best Pastry Chef 2018, 2019, 2022 e Pastry Innovator 2024, dal 2025 è Global Brand Ambassador Le Sinfonie. Considerato tra i professionisti più influenti dell’alta pasticceria contemporanea, è premiato dalle principali guide internazionali e dirige attività tra Stati Uniti, Messico e Brasile. Autore di pubblicazioni di riferimento e seguito da una community di oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, rappresenta una presenza stabile nei maggiori eventi del settore.

David Vidal e la ricerca estetica nella pasticceria da ristorazione

Il programma vedrà la partecipazione anche di David Vidal, figura affermata nel panorama della pasticceria da ristorazione. Il suo percorso, iniziato a Malta nella pasticceria di famiglia, si è evoluto attraverso esperienze formative, concorsi internazionali e collaborazioni con ristoranti europei di rilievo. Oggi dirige la pasticceria del prestigioso Scandic Laholmen Hotel di Strömstad, in Svezia.

David Vidal presenterà il proprio approccio alla pasticceria da ristorazione

Riconosciuto a livello globale per l’attenzione al dettaglio e l’eleganza delle sue creazioni, Vidal tiene corsi in tutto il mondo, supportato da una community digitale che ne amplifica la visibilità internazionale.

Lluis Costa e l’eccellenza dei grandi lievitati

Il terzo grande interprete del programma è Lluis Costa, tra i pasticceri più autorevoli per il mondo dei lievitati d’autore. Con il fratello ha trasformato Vallflorida in un punto di riferimento nazionale per cioccolato e panettone, unendo qualità artigianale e crescita imprenditoriale.

Lluis Costa, uno dei maestri internazionali dell‘arte del panettone

La sua carriera è stata riconosciuta da numerosi premi, tra cui Mejor Croissant de España 2015 e Mejor Panettone Tradicional y de Chocolate 2023. La sua visione combina ricerca, competenze tecniche e una sensibilità creativa che lo colloca tra i protagonisti più rilevanti della pasticceria europea.

Convention Le Sinfonie: strategia e visione condivisa

A completare il calendario di Sigep 2026 si terrà l’esclusiva Convention Le Sinfonie, un appuntamento riservato ai distributori del marchio. L’incontro sarà dedicato alla condivisione delle strategie di marketing e commerciali, dei progetti di sviluppo e della visione globale che guiderà l’attività del brand nel prossimo triennio. La convention rappresenta un momento centrale per consolidare relazioni, rafforzare la presenza sui mercati e sostenere la crescita dei partner.

Comunicazione e community digitale

Accanto agli eventi, Le Sinfonie proseguirà il lavoro di comunicazione digitale attraverso i profili ufficiali Instagram e Facebook, dove sarà disponibile il calendario completo delle attività. Il sito ufficiale offrirà inoltre approfondimenti dedicati ai professionisti e aggiornamenti sulle iniziative del brand.

Agugiaro & Figna sarà presente a Sigep dal 16 al 20 gennaio 2026 al Pad. B08 - stand 032