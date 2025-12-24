Farine premium per impasti stabili, digeribili e ricchi di gusto per la pizzeria

La linea Primastella nasce dall’esperienza della famiglia Cosma e da un approccio fondato sulla selezione dei grani e su un processo produttivo che valorizza ogni fase, dal campo alla pizzeria. Questa visione pone al centro la cura quotidiana delle materie prime, accompagnando l’evoluzione degli impasti senza forzature. Il tempo diventa così un elemento essenziale: consente ai blend di raggiungere l’equilibrio ideale, agli impasti di distendersi con armonia e ai profili aromatici di definire una struttura riconoscibile.

Molino Cosma lancia a Sigep 2026 la nuova linea di farine Primastella, per professionisti della pizza

L’obiettivo è offrire farine professionali in grado di rispondere alle aspettative di chi ricerca precisione, costanza e identità nella lavorazione. Primastella, presentata in anteprima a Sigep 2026, non rappresenta solo un prodotto, ma una promessa: trasformare valori, competenze molitorie e attenzione per la materia prima in strumenti capaci di elevare il livello della produzione quotidiana.

Farine per pizza pensate per alte performance professionali

La gamma Primastella dedicata alla Pizza "Premium" è stata sviluppata per incontrare le esigenze dei professionisti che operano in contesti diversi e con metodi di lavorazione specifici. Le referenze permettono di gestire impasti in giornata o maturazioni superiori alle 78 ore, offrendo soluzioni per ogni stile di pizza.

Uno dei pilastri della linea è l’utilizzo del germe di grano tostato lentamente, selezionato per preservarne le caratteristiche naturali e garantire integrità organolettica. L’impiego di fibre, calibrate con precisione, contribuisce all’equilibrio dell’impasto senza compromettere la leggerezza né il profilo aromatico. L’obiettivo è ottenere pizze riconoscibili per struttura e sapore, capaci di distinguersi per regolarità e qualità finale.

La linea Primastella Pizza: 12 referenze per ogni tipo di impasto

La linea comprende 12 farine specializzate, pensate per gestire vari livelli di idratazione, tempi di lievitazione e stili di pizza:

Stella Azzurra - ideale per impasti lunghi, bighe e poolish; favorisce una alveolatura pronunciata.

Stella Arancio - adatta a impasti a lunga maturazione.

Stella Blu - indicata per impasti a breve e media lievitazione.

Stella Rossa - formulata per impasti a breve e media lievitazione.

Stella Tricolore - studiata per impasti rapidi o a tempi moderati.

Stella 1 - ricca di fibre, pensata per maturazioni medie e lunghe.

Stella 2 - con contenuto elevato di fibre, ideale per fermentazioni prolungate.

Stella Integrale - farina integrale per impasti a media e lunga lievitazione.

Stella Corallo - arricchita con germe tostato vitale, perfetta per impasti a lunga maturazione.

Stella Ambra - con germe di grano tostato vitale, studiata per maturazioni medie.

Stella Oro - ideale per pizza in pala romana, pinsa e pizza in teglia.

Stella 7 - miscela ai sette cereali, adatta a impasti di media lievitazione.

Stella Ambra, una delle nuove referenze della linea Primastella di Molino Cosma

Ogni referenza nasce da studi tecnici mirati a garantire stabilità, resa in cottura e un profilo aromatico ben definito, rispondendo alle richieste dei professionisti che desiderano pizze con personalità e continuità di risultato.

Accademia Molino Cosma: formazione e supporto per i professionisti della pizza

Attorno al progetto Primastella è nata l’Accademia Molino Cosma, uno spazio dedicato alla formazione continua e al confronto tra professionisti. Non si tratta di un semplice servizio aggiuntivo, ma di un accompagnamento costante nelle fasi di apprendimento, sperimentazione e perfezionamento.

Una lezione dell'Accademia Molino Cosma, uno spazio dedicato alla formazione continua e al confronto tra professionisti

L’Accademia offre sessioni tecniche, aggiornamenti e presenza diretta nei laboratori, con l’obiettivo di supportare pizzaioli e operatori nel miglioramento delle competenze e nella gestione quotidiana delle farine. Scegliere Primastella significa entrare in una community professionale che condivide conoscenza, metodi e passione per la qualità.

Primastella come partner tecnico per i professionisti della pizza

Primastella si propone come un alleato operativo per chi lavora quotidianamente con impasti complessi e richiede prodotti costanti, affidabili e performanti. La combinazione tra selezione dei grani, equilibrio dei blend, presenza dell’Accademia e possibilità di scegliere tra 12 farine specializzate consente di elevare il livello della produzione, rafforzando l’identità del professionista.

La sede di Molino Cosma, a San Martino di Lupari nel padovano

Primastella diventa così un sistema completo: una gamma di farine premium per pizza, un luogo di formazione e un supporto concreto pensato per chi desidera distinguersi attraverso il proprio lavoro.

Molino Cosma sarà presente a Sigep dal 16 al 20 gennaio 2026 al Pad B7 - Stand 113