Scacco Matto, il caviale che conquista il mondo fine dining con lusso e design

La confezione Scacco Matto rappresenta un passo significativo per Caviar Giaveri, una delle realtà più affermate nel panorama del caviale italiano. Attiva dalla fine degli anni Settanta, l’azienda trevigiana si distingue per la produzione controllata e per un approccio artigianale che valorizza ogni fase della filiera. Con questa proposta, il brand introduce un’idea regalo concepita per il settore luxury, combinando estetica curata e un prodotto gastronomico di fascia elevata.

La confezione speciale Scacco Matto di Caviar Giaveri

Un prodotto premium che avvicina nuovi consumatori

Nel segmento dell’alta gastronomia, il caviale premium ricopre da sempre un ruolo rilevante. La confezione Scacco Matto si posiziona come soluzione destinata non soltanto ai cultori del caviale, ma anche a un pubblico più vasto, interessato a un’esperienza gourmet di livello. Il prezzo di partenza, fissato a 110 euro per la selezione Siberian Classic nella confezione da 30 grammi, colloca il prodotto in una fascia accessibile rispetto al posizionamento luxury tradizionale, senza comprometterne l’esclusività.

Design ispirato agli scacchi: valore simbolico e narrazione di prodotto

Il concept della confezione si ispira al mondo degli scacchi, richiamato nel nome e nel design. Questo riferimento trasmette valori come strategia, equilibrio e raffinatezza, tutti elementi coerenti con l’identità del brand. L’associazione tra caviale e gioco intellettuale diventa anche un metodo comunicativo per raccontare la complessità organolettica del prodotto. All’interno della confezione sono inclusi 16 blinis, pensati per offrire un abbinamento corretto e funzionale alla degustazione. Questo accostamento permette al consumatore di comprendere più facilmente come servire il caviale, esaltandone aromi, texture e caratteristiche sensoriali.

Abbinamento tra caviale e Blinis nelle confezioni Scacco Matto

Filiera integrata e metodo artigianale: il valore produttivo di Caviar Giaveri

L’azienda opera attraverso un modello di integrazione verticale, gestendo internamente ogni fase del processo produttivo. Gli storioni vengono allevati nei possedimenti ittici di San Bartolomeo di Breda (Treviso), dove avvengono anche selezione, salatura e confezionamento. La salatura segue il metodo russo malossol, caratterizzato da un utilizzo minimo di sale per preservare la purezza del gusto. Ogni uovo viene selezionato a mano, così come le operazioni di confezionamento, confermando una cura artigianale che rappresenta uno dei principali tratti distintivi del brand. Il catalogo comprende 9 tipologie di caviale, una delle gamme più ampie disponibili nel settore italiano e internazionale.

Gli allevamenti di storioni di Caviar Giaveri a Breda, nel trevigiano

Le selezioni incluse in Scacco Matto: Siberian Classic e Beluga Siberian

La confezione Scacco Matto permette di scegliere tra due varianti:

Siberian Classic , conosciuto per la consistenza morbida e le note iodate delicate;

, conosciuto per la consistenza morbida e le note iodate delicate; Beluga Siberian, combinazione tra la cremosità del Beluga e la texture più strutturata dello storione Siberiano.

Siberian Classic incluso nella confezione Scacco Matto

Il Beluga Siberian parte da 145 euro nella confezione da 30 grammi, intercettando una clientela alla ricerca di un’esperienza ancora più esclusiva.

Acquacoltura responsabile e tutela della specie

La sostenibilità è una componente centrale del progetto aziendale. Lo storione è una specie regolamentata dalla Convenzione di Washington (Cites) e il suo commercio necessita di certificazioni specifiche. Caviar Giaveri opera in conformità con tali normative, favorendo un modello di acquacoltura controllata che contribuisce alla protezione della specie. Le tecnologie adottate negli impianti garantiscono un basso impatto ambientale, aspetto sempre più determinante nelle scelte d’acquisto dei consumatori consapevoli.

Pesca dello storione per Caviar Giaveri

Una gestione familiare orientata allo sviluppo del brand

La guida dell’azienda è oggi affidata a Jenny, Giada e Joys Giaveri, affiancate dal fondatore Rodolfo Giaveri. Il passaggio generazionale ha portato nuove prospettive, evidenti soprattutto in progetti come Scacco Matto, dove un linguaggio estetico contemporaneo dialoga con un processo produttivo storico e consolidato.

Design ispirato al mondo degli scacchi per la nuova confezione speciale di Caviar Giaveri

Caviale italiano in crescita sui mercati globali

Il Made in Italy alimentare continua a rappresentare un elemento strategico nell’export. Il caviale prodotto nel territorio nazionale sta acquisendo visibilità internazionale, raggiungendo mercati un tempo dominati da operatori russi e iraniani.

In questo scenario, la confezione Scacco Matto si posiziona come strumento efficace per ampliare il pubblico senza compromettere la percezione di qualità.

In questo scenario, la confezione Scacco Matto si posiziona come strumento efficace per ampliare il pubblico senza compromettere la percezione di qualità. La collezione completa di Caviar Giaveri è distribuita nei migliori ristoranti e gastronomie in Italia e all’estero, oltre che disponibile online.