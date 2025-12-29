Da oltre ottant’anni il marchio Bindi rappresenta un punto di riferimento nella pasticceria italiana dedicata alla ristorazione. Il percorso iniziato nel 1946 continua a distinguersi per dedizione, attenzione alla qualità e capacità di offrire dessert pensati per supportare quotidianamente le esigenze dei professionisti del settore. Una gamma ampia, costruita sull’eccellenza delle materie prime e su un approccio rigoroso alla produzione, permette di proporre soluzioni affidabili e adatte a contesti diversi, dalla ristorazione classica al servizio veloce.

La Torta della Nonna, uno dei Grandi Classici Bindi per la ristorazione

I Grandi Classici Bindi: cuore della gamma e simbolo di qualità

I Grandi Classici Bindi costituiscono il nucleo più riconoscibile dell’offerta dell’azienda. Questi dessert, diventati veri capisaldi della pasticceria italiana, racchiudono sapori che hanno attraversato le generazioni mantenendo intatta la loro capacità di emozionare. Prodotti come Millefoglie, Torta della Nonna, Profiterol, Tiramisù, Meringata e Frutti di Bosco rappresentano costanti apprezzate nei menù dei ristoranti grazie alla loro affidabilità e alla loro riconoscibilità.

Ogni preparazione nasce dal lavoro dei maestri pasticceri Bindi, custodi di un sapere tecnico che unisce creatività, equilibrio delle consistenze e cura minuziosa dei dettagli. Le ricette storiche vengono riproposte con coerenza, rispettando i gusti tradizionali ma mantenendo una flessibilità che consente aggiornamenti costanti, nuovi formati e varianti contemporanee che ampliano le possibilità di servizio.

Tra i Grandi Classici Bindi spicca sicuramente il Profiterol

Pur rimanendo fedeli alla loro identità, i Grandi Classici continuano a rinnovarsi. L’introduzione di monoporzione, rivisitazioni moderne e accenti aromatici attuali permette di rispondere alle nuove tendenze del consumo, offrendo dessert pronti all’uso che garantiscono efficienza e qualità costante. Questo processo evolutivo conferma i Grandi Classici come elementi centrali dell’offerta, prodotti capaci di valorizzare il menù di ogni ristorante mantenendo personalità, equilibrio e un carattere intramontabile.

Bindi al Sigep: 80 anni di eccellenza e la Collezione 2026

In occasione del Sigep di Rimini, Bindi celebra gli 80 anni presentando uno stand completamente dedicato ai propri dessert iconici e alle novità della Collezione 2026. L’appuntamento rappresenta un momento strategico per mostrare l’evoluzione dell’azienda e il continuo investimento nella qualità della pasticceria per la ristorazione. La nuova collezione comprende semifreddi, proposte della linea Ispirazione dello Chef, prodotti di pronto servizio e nuove soluzioni di gelateria studiate per ampliare le possibilità di utilizzo in cucina.

Il Gran Gelato come protagonista della ristorazione

Tra le proposte presentate, il gelato Bindi assume un ruolo centrale come dessert versatile, adatto a contesti diversi e valorizzato nella sua espressione più autentica. L’obiettivo è definire un prodotto capace di coniugare qualità, equilibrio e creatività, offrendo ai professionisti della ristorazione uno strumento flessibile, facilmente abbinabile ad altre preparazioni e perfetto per impiattamenti eleganti.

Il lavoro dei Maestri del Dessert Bindi permette di trasformare gli ingredienti in risultati armoniosi, valorizzando sapori e texture attraverso combinazioni studiate con precisione. Il gelato diventa così un elemento raffinato, iconico e apprezzato da un pubblico trasversale.

Un impiattamento creativo per il Gran Gelato alla Crema di Bindi

Dalla filosofia Bindi nasce il Gran Gelato, una linea ideata per offrire ai ristoratori un prodotto performante, versatile e adatto a molteplici interpretazioni. è ideale da servire da solo in impiattamenti eleganti o come degustazione a fine pasto, rivelandosi un’opportunità per ampliare e rendere distintiva l’offerta dessert, con una proposta creativa che lascia il segno. Il Gran Gelato diventa un’opportunità per ampliare e rendere distintiva l’offerta dessert.

Bindi sarà presente a Sigep 2026 al Pad. Hall B5-D5 - Stand 001.