Corso barista skills: tecniche di montatura del latte e gestione dell’attrezzatura

Essere barista oggi significa molto più che preparare un buon espresso. È una professione che richiede competenze tecniche, sensibilità verso il cliente e padronanza dell’attrezzatura, soprattutto in un mercato sempre più attento ai dettagli e all’esperienza in tazza.

Per rispondere a queste esigenze, Portioli propone il corso “Barista Skills”, un percorso pratico e completo dedicato a chi lavora (o desidera lavorare) nel settore Ho.Re.Ca., con l’obiettivo di elevare la qualità del servizio e la professionalità dietro il bancone.

Tecniche di montatura del latte: la base della qualità

Uno degli elementi fondamentali nella preparazione del cappuccino è la corretta montatura del latte. Non si tratta solo di ottenere una crema compatta, ma di saper gestire ogni variabile: temperatura, consistenza, microbolle e proporzione tra latte e caffè.

Durante il corso Barista Skills, i partecipanti imparano:

a utilizzare correttamente la lancia vapore ,

, a scegliere il latte più adatto in base al tipo di preparazione,

a riconoscere e correggere gli errori più comuni nella fase di montatura.

Inoltre, viene proposta una panoramica sulle diverse tipologie di latte (intero, parzialmente scremato, vegetale), con consigli pratici su come abbinarle alle diverse bevande e alle preferenze dei clienti.

Attrezzature professionali: come gestirle al meglio

La qualità in tazza parte dalla conoscenza della macchina. Il corso dedica ampio spazio alla gestione dell’attrezzatura da bar, con particolare attenzione a:

macchine da caffè professionali Portioli , con focus su funzionalità, manutenzione ordinaria e ottimizzazione dell’estrazione,

, con focus su funzionalità, manutenzione ordinaria e ottimizzazione dell’estrazione, addolcitori e sistemi di filtrazione , fondamentali per garantire la qualità dell’acqua e, quindi, del caffè,

, fondamentali per garantire la qualità dell’acqua e, quindi, del caffè, accessori e strumenti per la pulizia, indispensabili per mantenere le prestazioni nel tempo.

L’obiettivo è rendere il barista autonomo, consapevole e capace di intervenire rapidamente su ogni aspetto del servizio.

Focus su prodotti commercializzati: cioccolate e più

Nel corso Barista Skills non si parla solo di caffè e latte. I partecipanti hanno modo di conoscere da vicino anche altri prodotti della linea Portioli, come:

cioccolate professionali e la loro preparazione con la lancia vapore,

e la loro preparazione con la lancia vapore, soluzioni per ampliare l’offerta del proprio locale con proposte dolci e alternative calde.

È un’opportunità per comprendere come valorizzare il banco bar, sfruttando appieno le potenzialità dell’attrezzatura già presente.

Un corso pratico, per risultati immediati

Tutti i partecipanti lavorano su postazioni individuali, con momenti di pratica guidata e simulazioni reali di servizio. Ogni modulo è pensato per tradurre la teoria in azioni concrete, da applicare fin da subito nel proprio locale.

Al termine del percorso, è previsto un test pratico di verifica delle competenze e il rilascio di un attestato finale. Una certificazione utile sia per chi è già inserito nel settore, sia per chi sta muovendo i primi passi nel mondo della caffetteria professionale.

Per chi è pensato il corso

Il corso Barista Skills è rivolto a:

titolari e dipendenti di bar, hotel, ristoranti e bakery con corner caffetteria,

con corner caffetteria, professionisti del settore Ho.Re.Ca. che vogliono perfezionarsi e offrire un servizio più curato,

che vogliono perfezionarsi e offrire un servizio più curato, aspiranti baristi che desiderano costruire una base solida per la propria carriera.

Non è richiesto un livello avanzato: il corso è strutturato per essere accessibile, ma completo e aggiornato alle esigenze del mercato attuale.

Investire nella formazione è oggi una scelta strategica. Il corso Barista Skills di Portioli rappresenta un’opportunità concreta per distinguersi nel mondo della caffetteria, offrendo ai clienti non solo un buon caffè, ma un’esperienza fatta di professionalità, attenzione e cura per ogni dettaglio.