Cresce l’interesse europeo per la Mozzarella di Bufala Campana Dop

Il tour europeo si è concluso con oltre quindici eventi in sette Paesi, tra masterclass, degustazioni e attività di promozione condivise con la Ricotta di Bufala Campana Dop e il Prosciutto di San Daniele Dop

di Redazione Italia a Tavola
 
03 dicembre 2025 | 14:56

Oltre quindici eventi in sette PaesiFrancia, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Austria e Svizzera - hanno segnato la chiusura del tour europeo promosso dal Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, insieme al Consorzio della Ricotta di Bufala Campana Dop e al Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop. Un programma mirato a diffondere il gusto autentico e il valore del made in Italy nelle principali capitali europee.

Si chiude la campagna outdoor che ha rafforzato la visibilità nei principali Paesi europei

Promozione del made in Italy e valorizzazione dei prodotti Dop

La campagna d’Europa ha puntato a rafforzare l’export attraverso un piano strutturato che include una campagna di digital advertising, affissioni e totem posizionati in malls e stazioni metropolitane. Il progetto, co-finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha messo al centro la qualità certificata di prodotti riconosciuti a livello internazionale.

Masterclass, degustazioni e coinvolgimento degli stakeholders

Eventi e incontri si sono svolti tra sedi istituzionali, ristoranti e locali di tendenza, coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato. Le masterclass dedicate agli operatori esteri sono state affiancate da degustazioni guidate per mozzarella-lover e appassionati. Tutti gli appuntamenti hanno registrato il sold out, confermando la crescente domanda di Mozzarella di Bufala Campana Dop e specialità italiane certificate.

«In un anno caratterizzato da grandi incertezze - commenta il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo - abbiamo scelto di rinsaldare la nostra presenza nei mercati più significativi per l’export e l’accoglienza registrata ci conferma il grande apprezzamento all’estero per il Made in Italy. L’obiettivo strategico ora è continuare a garantire la massima trasparenza e qualità, due direttrici fondamentali del lavoro del nostro Consorzio».

Consorzio di tutela Mozzarella di Bufala campana Dop
Via Gasparri 1 81100 Caserta (Ce)
Tel +39 0823 424780
Lun-Gio 08:30-13:30, 14:30-17:00; Ven 08:30-13:30, 14:30-16:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
