Minute®: verdure pronte e versatili per bar e ristoranti in pochi minuti

Nel mondo del fuori casa, dove velocità e qualità sono essenziali, la linea Minute® di Bonduelle rappresenta un vero alleato. Questa gamma di verdure, cereali e legumi è già cotta a vapore e surgelata singolarmente (IQF), pronta per essere utilizzata in pochi minuti. È una soluzione ideale per bar, ristoranti e cucine collettive che vogliono ampliare il menu senza aumentare la complessità o generare sprechi. La forza di Minute® risiede nella sua tecnologia esclusiva. Le verdure vengono selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta, cotte a vapore ad alta pressione, rapidamente raffreddate e surgelate singolarmente. Questo processo brevettato garantisce che gusto, consistenza e colore siano preservati, offrendo una resa massima senza perdita d’acqua durante la preparazione.

Con le verdure Minute di Bonduelle, piatti appetitosi e veloci, ottimi per la ristorazione

La linea consente il controllo preciso del food cost, riduce gli sprechi e permette di utilizzare i prodotti direttamente da surgelato, ottimizzando tempi e operatività. I prodotti possono essere rigenerati rapidamente in microonde, forno o friggitrice ad aria, semplificando ulteriormente la gestione della cucina.

Più varietà e zero complicazioni al bar

I bar possono proporre ricette a base vegetale con semplicità e rapidità. Grazie a Minute®, è possibile realizzare bruschette, panini, focacce, toast, bowl, insalate, poké, snack caldi e freddi e contorni per aperitivo. Tutto questo senza bisogno di attrezzature particolari, mondatura o taglio dei vegetali, riducendo i tempi di preparazione e aumentando la produttività. La gamma permette anche ai locali più piccoli di differenziare l’offerta senza aggiungere complessità, garantendo piatti sempre freschi e curati.

Ristoranti: efficienza e creatività

Anche al ristorante, per gli chef, Minute® rappresenta un supporto concreto nella gestione dei picchi di lavoro. La riduzione dei tempi di preparazione fino al 40% rispetto alle verdure fresche (test Bonduelle 2018) consente di concentrarsi sulla personalizzazione dei piatti e sulla creatività. La linea elimina la necessità di mondatura, lavaggio o taglio, riduce i consumi di acqua ed energia e garantisce una qualità costante con alta resa in ogni piatto. In questo modo, è possibile offrire piatti uniformi e di qualità anche nei momenti di maggiore affluenza, senza sacrificare efficienza e gusto.

Alcune delle 33 referenze della linea Minute® di Bonduelle

Nelle cucine ad alto volume, la gestione lineare e il controllo della qualità sono essenziali. Minute® assicura sicurezza microbiologica, risultati uniformi e massima versatilità per adattarsi a diverse ricette, consentendo di mantenere costi sotto controllo e ridurre gli sprechi. Il flusso di lavoro diventa più stabile e prevedibile, mentre la consistenza dei piatti rimane sempre elevata, assicurando performance costanti anche in situazioni di forte affluenza.

Una gamma completa e versatile

La linea Minute® comprende 33 referenze, tra monovarietà, contorni pronti e mix equilibrati di cereali e legumi. I prodotti possono essere utilizzati come contorno veloce, topping per bowl o piatti caldi e come farcitura o ingrediente creativo per ricette più elaborate. Dalle padellate ai risotti, dalle poké alle zuppe fino agli aperitivi o ai piatti unici, ogni preparazione mantiene sapore intenso, colore brillante e consistenza ottimale, garantendo uniformità e qualità in ogni servizio.

I principali vantaggi si riassumono in due punti chiave:

Alta qualità costante , resa ottimale e colore uniforme in ogni piatto;

, resa ottimale e colore uniforme in ogni piatto; Massima flessibilità d’uso e tempi di preparazione ridotti, con riduzione degli sprechi e controllo del food cost.

Semplicità operativa e flessibilità

Adottare Minute® significa ripensare la gestione della cucina in chiave più efficiente. Il tempo dedicato alle operazioni quotidiane si riduce, gli sprechi diminuiscono e aumenta la possibilità di differenziare il menu senza compromettere la qualità. Gli ingredienti pronti in pochi minuti riducono i tempi di attesa e assicurano un’esperienza gastronomica di qualità, anche in contesti veloci o ad alto volume.