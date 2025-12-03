Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 03 dicembre 2025  | aggiornato alle 21:26 | 116114 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Bonduelle

Minute®: verdure pronte e versatili per bar e ristoranti in pochi minuti

La linea Minute® di Bonduelle offre verdure, cereali e legumi già cotti a vapore e surgelati singolarmente, consentendo preparazioni rapide e uniformi, con controllo del food cost e riduzione degli sprechi

di Redazione Italia a Tavola
 
03 dicembre 2025 | 19:01

Minute®: verdure pronte e versatili per bar e ristoranti in pochi minuti

La linea Minute® di Bonduelle offre verdure, cereali e legumi già cotti a vapore e surgelati singolarmente, consentendo preparazioni rapide e uniformi, con controllo del food cost e riduzione degli sprechi

di Redazione Italia a Tavola
03 dicembre 2025 | 19:01
 

Nel mondo del fuori casa, dove velocità e qualità sono essenziali, la linea Minute® di Bonduelle rappresenta un vero alleato. Questa gamma di verdure, cereali e legumi è già cotta a vapore e surgelata singolarmente (IQF), pronta per essere utilizzata in pochi minuti. È una soluzione ideale per bar, ristoranti e cucine collettive che vogliono ampliare il menu senza aumentare la complessità o generare sprechi. La forza di Minute® risiede nella sua tecnologia esclusiva. Le verdure vengono selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta, cotte a vapore ad alta pressione, rapidamente raffreddate e surgelate singolarmente. Questo processo brevettato garantisce che gusto, consistenza e colore siano preservati, offrendo una resa massima senza perdita d’acqua durante la preparazione.

Minute®: verdure pronte e versatili per bar e ristoranti in pochi minuti

Con le verdure Minute di Bonduelle, piatti appetitosi e veloci, ottimi per la ristorazione

La linea consente il controllo preciso del food cost, riduce gli sprechi e permette di utilizzare i prodotti direttamente da surgelato, ottimizzando tempi e operatività. I prodotti possono essere rigenerati rapidamente in microonde, forno o friggitrice ad aria, semplificando ulteriormente la gestione della cucina.

Più varietà e zero complicazioni al bar

I bar possono proporre ricette a base vegetale con semplicità e rapidità. Grazie a Minute®, è possibile realizzare bruschette, panini, focacce, toast, bowl, insalate, poké, snack caldi e freddi e contorni per aperitivo. Tutto questo senza bisogno di attrezzature particolari, mondatura o taglio dei vegetali, riducendo i tempi di preparazione e aumentando la produttività. La gamma permette anche ai locali più piccoli di differenziare l’offerta senza aggiungere complessità, garantendo piatti sempre freschi e curati.

Ristoranti: efficienza e creatività

Anche al ristorante, per gli chef, Minute® rappresenta un supporto concreto nella gestione dei picchi di lavoro. La riduzione dei tempi di preparazione fino al 40% rispetto alle verdure fresche (test Bonduelle 2018) consente di concentrarsi sulla personalizzazione dei piatti e sulla creatività. La linea elimina la necessità di mondatura, lavaggio o taglio, riduce i consumi di acqua ed energia e garantisce una qualità costante con alta resa in ogni piatto. In questo modo, è possibile offrire piatti uniformi e di qualità anche nei momenti di maggiore affluenza, senza sacrificare efficienza e gusto.

Minute®: verdure pronte e versatili per bar e ristoranti in pochi minuti

Alcune delle 33 referenze della linea Minute® di Bonduelle

Nelle cucine ad alto volume, la gestione lineare e il controllo della qualità sono essenziali. Minute® assicura sicurezza microbiologica, risultati uniformi e massima versatilità per adattarsi a diverse ricette, consentendo di mantenere costi sotto controllo e ridurre gli sprechi. Il flusso di lavoro diventa più stabile e prevedibile, mentre la consistenza dei piatti rimane sempre elevata, assicurando performance costanti anche in situazioni di forte affluenza.

Una gamma completa e versatile

La linea Minute® comprende 33 referenze, tra monovarietà, contorni pronti e mix equilibrati di cereali e legumi. I prodotti possono essere utilizzati come contorno veloce, topping per bowl o piatti caldi e come farcitura o ingrediente creativo per ricette più elaborate. Dalle padellate ai risotti, dalle poké alle zuppe fino agli aperitivi o ai piatti unici, ogni preparazione mantiene sapore intenso, colore brillante e consistenza ottimale, garantendo uniformità e qualità in ogni servizio.

I principali vantaggi si riassumono in due punti chiave:

  • Alta qualità costante, resa ottimale e colore uniforme in ogni piatto;
  • Massima flessibilità d’uso e tempi di preparazione ridotti, con riduzione degli sprechi e controllo del food cost.

Semplicità operativa e flessibilità

Adottare Minute® significa ripensare la gestione della cucina in chiave più efficiente. Il tempo dedicato alle operazioni quotidiane si riduce, gli sprechi diminuiscono e aumenta la possibilità di differenziare il menu senza compromettere la qualità. Gli ingredienti pronti in pochi minuti riducono i tempi di attesa e assicurano un’esperienza gastronomica di qualità, anche in contesti veloci o ad alto volume.

Bonduelle Italia
Via Trento 1 24060 San Paolo d'Argon (Bg)
Tel +39 035 4252411
Lun-Ven 08:00-16:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Minute® Bonduelle verdure surgelate cottura a vapore IQF bar ristoranti contorni pronti cereali e legumi alta qualità
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Mangilli Caffo
Robo
Forst
Elle&Vire
Mangilli Caffo
Robo
Forst
Elle&Vire
Lucart
Bonduelle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025