Fruit Art, i succhi di frutta dal design esotico che conquistano lo scaffale

Nel segmento dei succhi di frutta, la capacità di distinguersi passa sempre più dalla forza del linguaggio visivo. Fruit Art di Del Monte Quality nasce con l’obiettivo di affermare una personalità riconoscibile, capace di comunicare immediatamente energia, qualità e attrattività. Il progetto si fonda su una forte identità di marca e su un’estetica irresistibilmente esotica, studiata per emergere a scaffale e dialogare con un pubblico attento al design e alla varietà dell’offerta.

Le tre referenze Fruit Art di Del Monte, Ananas Gold 100%, Ananas Gold e Cocco e Ananas Gold e Kiwi

La gamma include referenze iconiche come Ananas Gold 100%, Ananas Gold e Cocco e Ananas Gold e Kiwi, in brick da 1 litro, affiancate da combinazioni dal profilo aromatico distintivo come Kiwi Rosso Arancia Rossa, Guava, Pera e Banana e Dragon Fruit e Pera, in formato da 750 ml, che ampliano l’esperienza di gusto e rafforzano la riconoscibilità dell’intera linea.

Concept creativo e linguaggio grafico distintivo

Alla base del progetto vi è un completo rinnovamento dell’identità di prodotto, sviluppato attraverso un visual creativo originale che pone al centro l’esoticità degli ingredienti. Il claim “Irresistibilmente Esotico” accompagna la comunicazione della gamma, diventando un elemento chiave del posizionamento e rafforzando il messaggio di marca.

Fruit Art nel formato 750 ml, ai gusti Kiwi Rosso Arancia Rossa, Guava, Pera e Banana e Dragon Fruit e Pera

Il sistema visivo si articola in una libreria di wallpaper artistici astratti, progettati per interpretare ogni gusto attraverso composizioni dinamiche e forme fluide che richiamano la dimensione organica della frutta. Questo linguaggio grafico viene ulteriormente valorizzato da una palette cromatica intensa, pensata per amplificare l’impatto visivo e rendere ogni pack immediatamente riconoscibile.

Pack design contemporaneo e visibilità a scaffale

Il risultato è un percorso grafico coerente con i trend contemporanei dell’illustrazione, capace di dare vita a pack accattivanti, espressivi e caratterizzati da grande libertà compositiva. L’identità visiva sviluppata per Fruit Art migliora la visibilità a scaffale, facilita il riconoscimento della gamma e stimola la curiosità verso tutti i gusti disponibili.

La campagna di comunicazione di Fruit Art di Delmonte, gusti irresistibilmente esotici

Questa impostazione visiva favorisce l’impulso all’acquisto e invita alla scoperta, rispondendo alle aspettative di consumatori che ricercano prodotti autentici, curati nel design e capaci di raccontare un mondo sensoriale coerente.

Valore funzionale e appeal per il consumatore moderno

Oltre all’impatto estetico, la gamma Fruit Art si distingue anche per l’alto contenuto di Vitamina C, elemento che contribuisce a rafforzare la percezione di qualità e attenzione al benessere. L’equilibrio tra contenuto funzionale e immagine giovane e stylish consolida il posizionamento del brand nel panorama delle bevande alla frutta premium, rendendo l’offerta rilevante e competitiva.