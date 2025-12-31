Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 31 dicembre 2025  | aggiornato alle 17:05 | 116585 articoli pubblicati

Fruitini Del Monte: quando la frutta diventa un mondo da esplorare

Fruitini Del Monte è la gamma di succhi dedicata ai bambini: formati pratici, gusti alla frutta, design giocoso e un mondo fantastico che trasforma la merenda in un’esperienza di scoperta

di Redazione Italia a Tavola
 
31 dicembre 2025 | 10:11

Nel segmento dei succhi di frutta per bambini, la funzionalità del prodotto e la capacità di comunicare in modo chiaro e coinvolgente assumono un ruolo centrale. Fruitini è la gamma Del Monte pensata per rispondere alle esigenze dei consumatori più piccoli, con soluzioni pratiche, gusti riconoscibili e un’identità visiva studiata per accompagnare il momento della merenda.

I 5 succhi della linea Fruitini di Del Monte

“Ogni sorso è un'avventura di sapori" e Natura e Bontà" sono i claim sintetizzano i valori alla base della linea, che propone succhi adatti sia al consumo domestico sia alle occasioni fuori casa. Il formato brik 200mlx3 è progettato per offrire praticità e facilità di trasporto, risultando ideale da inserire nello zainetto per la scuola, per una merenda al parco o durante le attività quotidiane. La gamma gusti comprende Fragola & Banana, Tropical, Albicocca, Pesca e Pera, combinazioni pensate per incontrare le preferenze dei bambini e offrire varietà all’interno di un assortimento coerente e facilmente riconoscibile.

Succhi Fruitini per la merenda e il consumo out of home

I succhi Fruitini sono ideali per accompagnare le pause di dolcezza dei più piccoli, diventando una soluzione pratica per la merenda a casa e fuori casa. Le confezioni compatte e maneggevoli favoriscono un consumo semplice e autonomo, rispondendo alle esigenze organizzative dei genitori e alle abitudini dei bambini. All’interno di questo contesto, Del Monte si conferma come brand di riferimento nel mondo della frutta, grazie a un’offerta che unisce gusto, attenzione al prodotto e coerenza di marca.

Il formato brik 200ml x 3 dei Fruitini Del Monte

Fruitiniland, il mondo della frutta Del Monte

Fruitiniland rappresenta l’universo narrativo che accompagna la gamma Fruitini. È stato immaginato un mondo fantastico in cui ogni succo diventa un’avventura, grazie a illustrazioni vivaci, animali espressivi e personaggi divertenti pensati per catturare l’attenzione dei bambini.

Il design grafico rende ogni confezione unica e riconoscibile, trasformando il momento del consumo in un’esperienza di gioco e scoperta. L’aspetto visivo dialoga con l’immaginazione dei più piccoli, mentre i genitori ritrovano un equilibrio tra intrattenimento, educazione e fiducia nel marchio Del Monte.

Design grafico e valore per bambini e genitori

Con Fruitini, il succo assume una dimensione colorata e coinvolgente, in cui la frutta incontra personaggi capaci di creare empatia immediata. Gli animali scelti sono divertenti e sorprendenti, trasformando ogni pack in una piccola storia da scoprire.

Il packaging di Fruitini Kidsnack

La confezione è pensata per rendere speciale il momento della merenda, rispondendo alle esigenze nutrizionali percepite dagli adulti e al desiderio di gioco dei bambini. Il progetto si arricchisce con Fruitini Kidsnack, una proposta che invita alla collezione e rafforza il legame con il brand attraverso un concept grafico vibrante, dove la frutta incontra animaletti “Irresistibilmente Esotici”. Nelle confezioni, oltre al succo di frutta, è compresa anche una barretta cereali e cioccolato più un gadget in omaggio.

Del Monte Italy
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Palazzo F4 20090 Assago (Mi) 20090 Assago (Mi)
Tel +39 02 528133500

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Fruitini succhi per bambini succhi di frutta kids Del Monte merenda bambini succo alla frutta Fruitiniland snack bambini succhi out of home succhi 200 ml
 
