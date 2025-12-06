Regali gourmet sui colli bolognesi: vini, olio e dolci firmati Palazzo di Varignana

Palazzo di Varignana, resort sui colli bolognesi, presenta una selezione di regali natalizi pensati per chi desidera scegliere doni che raccontino il legame con la terra e la cura del paesaggio. A queste si aggiunge una vasta gamma di confezioni natalizie, tra vini, oli extravergini, frutta spalmabile e altri prodotti a marchio Palazzo di Varignana, espressione della filosofia del resort basata sulla qualità delle materie prime e sul valore del tempo.

Le gift box dell'olio di Palazzo Varignana

Aurum: olio extravergine da olivi secolari

Aurum è la limited edition di olio extravergine di oliva del resort, disponibile in 360 bottiglie. Per il 2025, la selezione riguarda esclusivamente le olive provenienti da olivi secolari, piante storiche che rappresentano un simbolo del paesaggio agricolo locale. La raccolta separata e la molitura dedicata consentono di ottenere un olio dal profilo aromatico fresco e pulito, con lunga tenuta. Ogni bottiglia in vetro blu è serigrafata con il motivo del mosaico romano di Claterna, conservato a Palazzo Bentivoglio, un richiamo alla storia e all’eredità culturale del territorio.

Dolce di Natale firmato Luigi Biasetto

Il Dolce di Natale è frutto della collaborazione con il maestro pasticciere Luigi Biasetto e sostituisce il burro con l’olio extravergine Vargnano, simbolo della produzione agricola di Palazzo di Varignana.

Le tre versioni disponibili combinano leggerezza e profumi distintivi:

Edizione al tè : impasto aromatizzato con essenza di tè Don Carlo, dalle note floreali di gelsomino e fiori bianchi

Classica : uvetta e scorzette d’arancia, con glassa di mandorle che unisce fragranza e morbidezza

Al cioccolato: gocce di cioccolato africano (60-68% di massa), glassa con zucchero cassonade dalle note di melassa e spezie

Il lievitato riflette l’impegno del resort per una cucina di benessere, valorizzando la qualità delle materie prime e il legame con il territorio. L’olio Vargnano, ottenuto da olive della cultivar Nostrana, conferisce al dolce un gusto fruttato e vegetale, espressione della biodiversità dei 700 ettari coltivati tra oliveti, vigneti e frutteti dell’azienda agricola Agrivar.