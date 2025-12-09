Idee per la vetrina natalizia con Sandro Ferretti, maestro Ampi

Presso la sede di Molino Grassi a Fraore, Parma, si è svolta una demo professionale dedicata alla pasticceria natalizia. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire tecniche, estetica e produttività nella preparazione di dolci tipici delle festività. L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di scoprire come ottimizzare la vetrina dolce con prodotti di alta qualità.

Sandro Ferretti e Riccardo Copelli guidano la dimostrazione

La sessione è stata condotta dal Maestro AMPI Sandro Ferretti, fondatore di Ferretti Dessert, affiancato da Riccardo Copelli di Pasticceria Maximilian. Il Maestro Ferretti ha sottolineato: «In questa demo ho voluto conciliare modernità e tradizione, rinnovando forme, colori e abbinamenti per proporre dolci natalizi di appeal per il cliente finale e allo stesso tempo rispondere alle esigenze concrete di una pasticceria o di un laboratorio artigianale».

Focus sulle farine La Pasticceria Bio Molino Grassi

Le protagoniste della giornata sono state le farine tecniche La Pasticceria Bio Molino Grassi, in particolare Pan di Spagna e Frolla, ideali per garantire struttura, equilibrio e affidabilità nelle lavorazioni professionali. Ferretti ha aggiunto: «L’obiettivo è offrire soluzioni d’effetto ma sostenibili dal punto di vista produttivo, con risultati costanti e di alta qualità.

In questo, le farine La Pasticceria Bio Molino Grassi - in particolare Pan di Spagna e Frolla - si sono confermate alleate preziose per struttura, equilibrio e affidabilità».

Creatività e tecnica nella vetrina dolce

Durante la demo, tronchetti, cake e monoporzioni hanno reinterpretato il dolce natalizio, giocando su colori come bianco e rosso e combinazioni di cioccolato bianco e fondente. L’evento ha evidenziato come la scelta delle farine giuste e la gestione tecnica possano elevare la qualità estetica e gustativa dei prodotti, offrendo soluzioni efficaci per laboratori e pasticcerie professionali.

Molino Grassi punto di riferimento per i professionisti

La giornata ha confermato il ruolo di Molino Grassi come punto di riferimento per chi ricerca materie prime di eccellenza, biologiche e da grani 100% italiani, capaci di coniugare qualità, gusto autentico e sostenibilità. L’incontro ha offerto spunti concreti e ispirazione per arricchire le vetrine dolci durante il periodo natalizio, mantenendo standard professionali elevati e costanza nei risultati.