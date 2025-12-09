Menu Apri login
Idee per la vetrina natalizia con Sandro Ferretti, maestro Ampi

Molino Grassi celebra il Natale con demo guidata dal maestro pasticciere Sandro Ferretti, valorizzando le farine Pan di Spagna e Frolla La Pasticceria Bio per dolci professionali di alta qualità

di Redazione Italia a Tavola
09 dicembre 2025 | 11:22
 

Presso la sede di Molino Grassi a Fraore, Parma, si è svolta una demo professionale dedicata alla pasticceria natalizia. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire tecniche, estetica e produttività nella preparazione di dolci tipici delle festività. L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di scoprire come ottimizzare la vetrina dolce con prodotti di alta qualità.

Idee per la vetrina natalizia con Sandro Ferretti, maestro Ampi

Il maestro Sandro Ferretti e Riccardo Copelli alla Demo organizzata da Molino Grassi

Sandro Ferretti e Riccardo Copelli guidano la dimostrazione

La sessione è stata condotta dal Maestro AMPI Sandro Ferretti, fondatore di Ferretti Dessert, affiancato da Riccardo Copelli di Pasticceria Maximilian. Il Maestro Ferretti ha sottolineato: «In questa demo ho voluto conciliare modernità e tradizione, rinnovando forme, colori e abbinamenti per proporre dolci natalizi di appeal per il cliente finale e allo stesso tempo rispondere alle esigenze concrete di una pasticceria o di un laboratorio artigianale».

Idee per la vetrina natalizia con Sandro Ferretti, maestro Ampi

Il Maestro Ampi Sandro Ferretti

Focus sulle farine La Pasticceria Bio Molino Grassi

Le protagoniste della giornata sono state le farine tecniche La Pasticceria Bio Molino Grassi, in particolare Pan di Spagna e Frolla, ideali per garantire struttura, equilibrio e affidabilità nelle lavorazioni professionali. Ferretti ha aggiunto: «L’obiettivo è offrire soluzioni d’effetto ma sostenibili dal punto di vista produttivo, con risultati costanti e di alta qualità.

In questo, le farine La Pasticceria Bio Molino Grassi - in particolare Pan di Spagna e Frolla - si sono confermate alleate preziose per struttura, equilibrio e affidabilità».

Idee per la vetrina natalizia con Sandro Ferretti, maestro Ampi

Le farine tecniche La Pasticceria Bio Molino Grassi, in particolare Pan di Spagna e Frolla

Creatività e tecnica nella vetrina dolce

Durante la demo, tronchetti, cake e monoporzioni hanno reinterpretato il dolce natalizio, giocando su colori come bianco e rosso e combinazioni di cioccolato bianco e fondente. L’evento ha evidenziato come la scelta delle farine giuste e la gestione tecnica possano elevare la qualità estetica e gustativa dei prodotti, offrendo soluzioni efficaci per laboratori e pasticcerie professionali.

Idee per la vetrina natalizia con Sandro Ferretti, maestro Ampi

tronchetti, cake e monoporzioni hanno reinterpretato il dolce natalizio
 

Molino Grassi punto di riferimento per i professionisti

La giornata ha confermato il ruolo di Molino Grassi come punto di riferimento per chi ricerca materie prime di eccellenza, biologiche e da grani 100% italiani, capaci di coniugare qualità, gusto autentico e sostenibilità. L’incontro ha offerto spunti concreti e ispirazione per arricchire le vetrine dolci durante il periodo natalizio, mantenendo standard professionali elevati e costanza nei risultati.

Molino Grassi
Via Emilia Ovest 347 Fraore 43126 Parma (Pr)
Tel +39 0521 662511

© Riproduzione riservata

 
Molino Grassi farine La Pasticceria Bio Pan di Spagna Frolla Sandro Ferretti Riccardo Copelli pasticceria natalizia demo professionale dolci natalizi vetrina dolceSandro Ferretti Riccardo Copelli
 
