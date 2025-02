Molino Dallagiovanna: 10 anni diUniqua con la nuova referenza Viola

Molino Dallagiovanna, azienda piacentina con oltre 190 anni di storia, ha partecipato a Sigep presentando le sue farine d’eccellenza e le ultime novità pensate per i professionisti dell’arte bianca.

Il team di Molino Dallagiovanna a Sigep World 2025

Decimo anniversario di Uniqua e lancio di Uniqua Viola

In occasione del decimo anniversario della linea di farine Uniqua, è stata presentata Uniqua Viola, una farina integrale di grano tenero ottenuta dalla macinazione di grani pigmentati naturalmente. Il suo caratteristico colore violaceo deriva dalla presenza di antociani, composti flavonoidi presenti nella cariosside del chicco, noti per le loro proprietà antiossidanti e nutrizionali.

Paolo, Sabrina e Pierluigi Dallagiovanna durante la celebrazione dei 10 anni Uniqua a Sigep 2025

Proprietà e utilizzi di Uniqua Viola

Uniqua Viola si distingue per il suo elevato contenuto di fibre, per gli antiossidanti come composti fenolici solubili e flavonoidi. Grazie alla presenza di antiossidanti con effetti antinfiammatori, questa farina è più tollerabile per chi ha sensibilità al glutine.

La nuova farina Uniqua Viola di Molino Dallagiovanna

Si tratta di una farina di media forza, che conferisce agli impasti un gusto connotato e deciso e un colore purpureo e violaceo. È ideale per preparazioni come pane rustico, focacce, pizze a media lievitazione, croissant, frolle e cakes. La farina Uniqua Viola è disponibile in sacchi da 10 kg, pratici da gestire e stoccare.

La gamma Uniqua

Uniqua Viola si aggiunge a una gamma già consolidata di farine, tra cui le varietà Blu, Gialla e Bianca di Tipo 1 (con forza decrescente), la Rossa integrale al 100%, la Verde Tritordeum (un cereale innovativo nato dall’incrocio tra orzo selvatico e grano duro), e le due farine di Tipo 2 a forza crescente Uniqua Arancio e Magenta. Le farine della linea Uniqua possono essere utilizzate singolarmente o miscelate, permettendo di creare nuove ricette e combinazioni di gusto.

L'annuncio della quarta edizione di Pizza Bit Competition

Durante il Sigep World 2025, Molino Dallagiovanna ha annunciato l’avvio della quarta edizione di Pizza Bit Competition, competizione dedicata ai pizzaioli professionisti che assegnerà il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador”. Organizzata in collaborazione con Gambero Rosso, leader nel settore Wine Travel Food, quest’anno la competizione vede la partecipazione di un nuovo partner di rilievo: TheFork, piattaforma europea leader per le prenotazioni online di ristoranti e gestionali per la ristorazione con TheFork Manager. TheFork assegnerà inoltre uno speciale premio a uno dei finalisti.

Prossimi eventi e competizioni

Dopo la conclusione del Sigep World 2025, Molino Dallagiovanna continuerà il suo percorso partecipando a Sirha Lyon, evento internazionale dedicato alla ristorazione e all’ospitalità, che si terrà dal 23 al 27 gennaio. Inoltre, dall’8 al 10 febbraio, si terranno a Ponte di Legno (Bs) le semifinali della Pastry Bit Competition, in cui 27 pasticcieri professionisti si sfideranno con creazioni innovative sul tema del “Bignè dinamico da condividere”.