Mozzarella di Bufala Campana DOP: produzione stabile, preoccupano export e consumi

“Mozzarella di Bufala Campana DOP: direzione Futuro”, questa l’intrigante label della giornata di studio, organizzata dal pertinente Consorzio, svoltasi a Caserta per analizzare il momento che sta vivendo la denominazione e riflettere sulle strategie da adottare per una sempre maggiore competitività di questa eccellenza.

“Mozzarella di Bufala Campana DOP: direzione Futuro”: il convegno a Caserta

Mozzarella di Bufala Campana DOP: i consumatori consapevoli

Una prima considerazione è l’ampliamento del bacino dei consumatori consapevoli. Cosa si vuole intendere per consumatori consapevoli? In linea di minima, l’assimilazione di poche fondamentali nozioni, diciamo tre e diciamo che esse costituiscono l’abc del consumatore consapevole:

Mozzarella di Bufala Campana DOP è fatta esclusivamente con latte di bufala: tutto il resto sono chiacchiere in libertà (e le uniche chiacchiere consentite, dato il periodo, sono quelle carnascialesche)

Va consumata al massimo dopodomani (entro due giorni dalla sua manifattura, insomma)

Mai, dicasi mai, in frigorifero.

Consumatori consapevoli, dunque, che si trovano soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord Est.

Mozzarella di Bufala Campana DOP, i numeri

Analizziamo per bene i dati. Essi non solo non mentono, ma sono elementi basilari per leggere l’evoluzione dello scenario.

Produzione certificata nel triennio 2022-2024

Anno 2022: 55.815 tonnellate

Anno 2023: 55.588 tonnellate

Anno 2024: 55.718 tonnellate

Alcune considerazioni già su questi primi tre dati. Sostanziale stabilità nei volumi, ovvero, siamo al limite della capability: di prodotto non se ne può fare di più, evidentemente. Tot bufale, tot latte, tot mozzarella: è chiaro. Diamo i numeri in kg: poco meno di 56milioni di chilogrammi di Mozzarella di Bufala Campana DOP.

I volumi di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sono rimasti sostanzialmente stabili

Facciamo finta che tutta la produzione sia consumata in Italia (sappiamo benissimo che non è vero, e della quota export parleremo in seguito). Ecco, ad ognuno di noi, noi italiani, spetta poco meno di 1kg all’anno di Mozzarella di Bufala Campana DOP. Su una pizza margherita bufalina, ci sta un etto di Mozzarella di Bufala Campana DOP. Ergo, ad ognuno di noi spettano 9 margherite bufaline all’anno, posto che mai altrove, né a casa e né fuoricasa osiamo ordinare pietanze con la suddetta Mozzarella di Bufala Campana DOP. Insomma, diciamola come si deve: quante e quante e quante ancora le candide bugie nel secondo rigo di menu della pizzeria quando si ostenta mozzarella di bufala? Se è davvero mozzarella di bufala, allora l’unica corretta dicitura è Mozzarella di Bufala Campana DOP. Tutto il resto è mistificazione; duole dirlo, ma è così.

Mozzarella di Bufala Campana DOP: quanto vale?

Valore alla produzione nel triennio 2022-2024

Anno 2022: 502 milioni di euro

Anno 2023: 528 milioni di euro

Anno 2024: 530 milioni di euro

Che dire ? +5% circa 2023 su 2022 e praticamente invariato 2024 su 2023.

Si registra un calo dei consumi di Mozzarella di Bufala Campana DOP

Un momento, ma andiamo adesso a leggere il valore al consumo.

Valore al consumo nel triennio 2022-2024

Anno 2022: 893milioni di euro

Anno 2023: 889milioni di euro

Anno 2024: 820milioni di euro

Preoccupante la tendenza: caduta lieve, lievissima, eppure sempre di caduta trattasi. Dove risiede la causa? Errato il pricing? Errato il posizionamento? Oppure carente l’expertise di vendita e quindi, immediatamente a monte di esso, la strategia e le tattiche di marketing dei caseifici?

Mozzarella di Bufala Campana DOP, l’export

Partiamo dai numeri:

Valore all’export nel triennio 2022 – 2024

Anno 2022: 217milioni di euro, 43,2% su totale valore alla produzione

Anno 2023: 213milioni di euro, 38,3% su totale valore alla produzione

Anno 2024: 195milioni di euro, 36,8% su totale valore alla produzione

Anche qui, riflessioni e quesiti analoghi? Perché questa caduta tendenziale di quote e fatturati? I maggiori mercati di sbocco sono la Francia, che da sola assorbe circa un terzo dell’export, la Germania (con una quota 2024 del 18,1%) e la Spagna (quota dell’8,1% in anno 2024). Il Consorzio ritiene che i Paesi più interessanti per il futuro siano quelli dell’Europa dell’Est, il Messico e poi Emirati Arabi, Singapore e Malesia. In anno corrente il Consorzio lancia una campagna di promozione in Europa da oltre 1 milione di euro, concentrando le risorse in mercati strategici come Francia, Germania, UK e Paesi Bassi.

Come sta la Mozzarella di Bufala Campana DOP?

Ascoltiamo la dichiarazione del presidente Domenico Raimondo: «Abbiamo vissuto un anno in chiaroscuro. Di fronte alle difficoltà, dettate dal contesto internazionale e dalla crisi dei consumi, la filiera però è riuscita a reggere, con risultati sostanzialmente in linea con il 2023. Questo deve spingerci a programmare bene il futuro, a delineare strategie efficaci per affrontare i rapidi cambiamenti in atto. Tutti gli attori della filiera devono impegnarsi a guardare nella stessa direzione di sviluppo, lavorando insieme». È un nobile Goodwill, va detto.

Le prospettive per la Mozzarella di Bufala Campana DOP guardano soprattutto all‘estero

A elencare le priorità d’azione è il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani: «Occorre risolvere alcuni nodi fondamentali, in particolare il ripristino di un equilibrio perduto in merito alla destagionalizzazione della produzione di latte. I dati ci dicono che si continua a produrre più latte nei mesi invernali, quando la domanda cala, e meno latte in primavera-estate, quando invece aumenta la richiesta di mozzarella Dop. Questo squilibrio ha portato ad avere un eccessivo quantitativo di latte congelato, che non può essere utilizzato per la Dop, e dunque va frenato anche con meccanismi premiali nei confronti degli allevatori virtuosi. Un contratto tipo è la via per uniformare e regolamentare l’intera filiera, ma non nei prezzi, che vengono decisi dal mercato e da nessun altro. Inoltre, dobbiamo sfruttare al meglio le moderne tecnologie per rafforzare il nostro sistema di tracciabilità. Infine, dobbiamo puntare sempre più sulla qualità del nostro prodotto, comunicando al consumatore cosa rappresenta e le caratteristiche che lo legano al territorio di origine».

Mozzarella di Bufala Campana DOP, le prospettive

Gli scenari che si delineano per la filiera nel 2025 guardano innanzitutto all’estero, per diffondere la conoscenza e l’unicità della Mozzarella di bufala Dop, insieme al Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e in sinergia con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Sono previsti da un lato seminari esteri con il coinvolgimento di ambasciate, consolati e uffici Ice e dall’altro iniziative con operatori del settore, portando la Bufala Dop nei luoghi di tendenza per i giovani europei, con l’obiettivo di conquistare questa fascia di consumatori. Le iniziative partiranno in primavera e dureranno per tutto il 2025, affiancate da una campagna di comunicazione e da studi di mercato condotti da Nomisma per conoscere e interpretare correttamente le abitudini del consumatore. Oltre ai progetti mirati, nel 2025 sarà incrementata la partecipazione alle fiere di settore all’estero con due tappe negli Stati Uniti per Pizza Expo a Las Vegas e per il Fancy Food a New York.