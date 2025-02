Tè a tutte le ore e a tutto pasto. Grande interesse alla fiera di Riva del Garda

Insieme alle potenziate aree di vino e della birra, quest’anno la fiera di Hospitaly a Riva del Garda (Tn) ha registrato interessanti momenti di aggiornamento professionale per tutto il mondo dell’Horeca su un tema di crescente interesse quale quello del tè.

Nell‘area mixology gli incontri di Accademia Ferri dal 1905 e Italia a Tavola sul tè

Tè: un prodotto sostenibile e versatile

La bevanda più diffusa al mondo, consumata da un abitante della terra su tre ogni giorno al ritmo di almeno 15mila tazze ogni ora, sta registrando un crescente interesse (era ora) anche in Italia per l’incredibilità opportunità di consumo che offre praticamente in ogni occasione e ad ogni ora della giornata.

Il tè, insieme ai suoi fratelli infusi e tisane, incontra interessi un tempo inaspettati per molte ragioni: è un prodotto bio la cui diffusione è all’insegna della sostenibilità e non crea disequilibri ambientali; ha bassissimi costi (anche per le varietà di rare e ricercate); l’ampia varietà aromatica ne permette abbinamenti un tempo impensabili per praticamente ogni tipo di piatto: salato, dolce, acido, e così via.

Tè: convegni e aggiornamenti per il settore Horeca

Tutte queste opportunità sono state illustrate in tre convegni organizzati da Accademia Ferri dal 1905 in collaborazione con Italia a Tavola. Il maestro del tè, Albino Ferri, insieme a Carlo Vischi e al direttore di Italia Tavola, Alberto Lupini, ha presentato i diversi progetti di aggiornamento e promozione (alcuni dei quali in partnership con Italia a Tavola) rivolti alle pasticcerie, all’alta ristorazione e al mondo dell’hotellerie affrontando in particolare i temi dell’abbinamento con ogni tipo di piatto sulla base delle diverse miscele offerte da una bevanda che conta su almeno 5mila varietà.

Tè: un’alternativa di gusto alle bevande alcoliche

In tempi di attenzione a bevande no alcol, il tè offre sicuramente un’alternativa di gusto e sicurezza alimentare in alternativa a prodotti chimici e più costosi. Per i gestori di bar, pasticcerie, ristoranti ed hotel il tè è fra l’altro un’opportunità per offrire alla clientela bevande selezionate ed esclusive, valorizzando la propria offerta.

Il tè nell’alta ristorazione

Occasioni importanti che sono state ricordate anche dalle esperienze del ristorante Arnolfo (2 stelle Michelin) che oggi ha in carta una miscela, del relais Il Falconiere (1 stella Michelin) che offre miscele di tè nelle sue diverse occasioni (dalla colazione dalla cena, passando per la Spa) o da una torrefazione come Omkafè che ha commissionato a Ferri dal 1905 una selezione di tè che ha aggiunto alla sua importante gamma di miscele di caffè. Di queste novità è stato testimone anche lo chef stellato Claudio Melis che ha ricordato come nei suoi menu siano da tempi presenti molte varietà di tè.