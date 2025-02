Tè “Arnolfo” (miscela dedicata) per Tea Tour

1

Per contrasto tattile e assonanza aromatica. Le carni del piccione, presentandosi insolitamente dolci, le varie cotture, soprattutto la frittura del coscio, la struttura della piccola parmigiana di melanzana in accompagnamento, necessitano di una nota tannica e potente per bilanciare la parte meccanica in bocca. si gioca invece per assonanza con la dolcezza del fusto la nostra leggermente fresca data dall'acidità del mirtillo. in questo caso entrano in gioco i fiori e il bergamotto, che per assonanza rendono trionfale il connubio.