MoleCola celebra l'eccellenza italiana a bordo dell'Amerigo Vespucci

MoleCola è tra i protagonisti del tour mediterraneo dell'Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina militare italiana, che dall'1 al 4 marzo salpa da Trieste per proseguire il suo lungo viaggio. La nave scuola, che ha recentemente festeggiato 94 anni di storia, è impegnata in una circumnavigazione globale di 20 mesi, un'impresa che la porterà a toccare cinque continenti, attraversare 30 nazioni e fare scalo in 35 porti, percorrendo oltre 46mila miglia nautiche. Oltre alla formazione degli allievi ufficiali, questa missione ha anche un importante ruolo diplomatico e culturale.

L'Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina militare italiana

L'ultima fase di questo percorso si concentrerà nel Mediterraneo, con un tour che toccherà 13 porti, partendo da Trieste e concludendosi a Genova nel mese di giugno. MoleCola, la prima cola interamente made in Italy, accompagnerà la nave lungo l'intero tragitto, dopo aver già rappresentato l'eccellenza italiana a Doha lo scorso dicembre. La partecipazione di MoleCola al tour è un'occasione unica per valorizzare la tradizione e la qualità del Made in Italy, condividendone i valori con il pubblico in ogni tappa. All'interno del Villaggio Italia, il punto di riferimento per i visitatori dell'Amerigo Vespucci, sarà possibile scoprire e celebrare i due anni di viaggio della nave. Il Villaggio offrirà un luogo di incontro e condivisione, promuovendo il patrimonio culturale, artistico, storico ed economico italiano.

MoleCola, il gusto autentico del Made in Italy

Nata nel 2013 a Torino e ispirata a un'antica ricetta piemontese dell'Ottocento, MoleCola è un'eccellenza italiana realizzata esclusivamente con ingredienti nazionali. Il suo gusto è il frutto della creatività dei suoi ideatori e dell'esperienza di un aromatiere fiorentino che dal 1928 seleziona e miscela i migliori aromi naturali. Un ingrediente chiave della sua ricetta è lo zucchero, proveniente dalle barbabietole coltivate da Italia Zuccheri, cooperativa che riunisce 5.700 aziende agricole tra Veneto ed Emilia-Romagna, garantendo un prodotto 100% italiano e sostenibile.

La produzione è distribuita su due stabilimenti: a Fidenza (Pr) vengono realizzate le lattine, mentre la versione in vetro 90.60.90 viene prodotta a Ormea (Cn) con acqua minerale naturale. MoleCola è disponibile in diverse varianti: classica, senza zucchero, senza caffeina e bio Fair Trade, realizzata con ingredienti biologici e spezie selezionate. È venduta in lattine da 330 ml e in bottiglie di vetro da 330 e 750 ml, il cui design si ispira alle icone del cinema italiano degli anni '50 e '60. La silhouette della bottiglia 90.60.90 rievoca le curve delle grandi attrici italiane, simbolo di eleganza e fascino senza tempo, come Sofia Loren.

MoleCola è un'eccellenza italiana realizzata esclusivamente con ingredienti nazionali

L'attenzione al design si riflette anche nella versione in vetro scuro riciclato, che richiama l'artigianato e la moda italiana. La superficie lavorata ricorda un tessuto sartoriale, l'etichetta evoca una cintura e il tappo a corona si ispira a un cappello, creando una bottiglia che rappresenta l'eccellenza e lo stile italiano. Certificata da Italcheck, ente che tutela il Made in Italy, MoleCola si impegna anche nel sociale, sostenendo Renken Onlus, associazione che promuove l'educazione e la tutela dei bambini in Senegal. Con la sua presenza a bordo dell'Amerigo Vespucci, MoleCola continua a raccontare e diffondere i valori dell'italianità, portando in ogni porto il gusto autentico della tradizione italiana.