Cosa provare a Carnevale? Il tortellino travestito da dessert di Filippo Sinisgalli

Perché non festeggiare il Carnevale 2025 con qualcosa di innovativo si è chiesto Filippo Sinisgalli, executive chef del ristorante "Zur Kaiserkron" in Piazza della Mostra a Bolzano. Detto fatto ed ecco il tortellino travestito da dessert che lo chef propone in questi giorni di Carnevale con il titolo "Ed è subito fiesta". «Il dessert è una cosa seria - ha confessato. Il nostro ristorante è da sempre un terreno di sperimentazione giornaliera di forme e consistenze, che ci permette di giocare con creatività anche sulle linee più tradizionali, come abbiamo fatto in questo caso con la proposta di questo tortellino».

Il tortellino travestito da dessert di Filippo Sinisgalli

Simpatica e peccaminosa la versione dolce di questo tortellino emiliano

«Questo nostro tortellino vuole vestire i panni di un dessert» ha aggiunto Filippo Sinsgalli. Una versione simpatica e peccaminosa realizzata in collaborazione con i giovani pasticceri della brigata di cucina, Marco Castronovi e Silvia Carozzo. Sarà proposto all'interno del menu del ristorante di piazza della Mostra e sarà in carta fino all'equinozio di primavera (20 marzo 2025). Il consiglio è quello di provarlo proprio nel periodo di Carnevale perché è un vero e proprio travestimento di gusti dolci e cremosi sotto le sembianze di un tradizionale tortellino emiliano.

Filippo Sinisgalli, executive chef del ristorante "Zur Kaiserkron" di Bolzano

Nella composizione, la delicatezza agrumata dell'arancia si sposa alla perfezione con l'intensità del cioccolato fondente e l'amaro del cacao, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità. Questo piccolo capolavoro di pasticceria è una vera e propria esperienza sensoriale, che appaga la vista con la sua forma elegante e il palato con la sua combinazione di sapori freschi e profondi.

Filippo Sinisgalli, nel 1998, conquistò la stella Michelin al "Mezzosoldo"

Filippo Sinisgalli, di origini lucane (è nato a Missanello, paesino di poche anime in provincia di Potenza) è l'executive chef della scuola "Il Palato Italiano", con sede a Bolzano, una realtà impegnata nella scoperta, nella valorizzazione e nella divulgazione dell'arte culinaria italiana attraverso esperienze culturali e culinarie (ma non solo) e una meticolosa selezione di prodotti enogastronomici di eccellenza.

Sinisgalli vanta importanti esperienze a livello nazionale e internazionale: all'Esplanade di Desenzano, negli Emirati Arabi come nume tutelare e formatore dei team di brigata dell'Armani Hotel Dubai e alla Locanda Mezzosoldo di Spiazzo in Val Rendena, dove nel 1998 ha conquistato la prima stella Michelin.

