Molini Pivetti: 150 anni di una tradizione molitoria di famiglia

L'azienda fondata da Valente Pivetti festeggia 150 anni. Da molino a vapore per la macinazione del grano tenero, a Renazzo, in provincia di Ferrara, l'azienda è divenuta una grande realtà imprenditoriale.

Molini Pivetti compie 150 anni

Molini Pivetti: una storia di eccellenza

Oggi conta tre stabilimenti produttivi, sei centri di stoccaggio, tre laboratori di ricerca avanzati e una capacità produttiva annuale di 245.000 tonnellate di farina.

I campi di grano sostenibili di Molini Pivetti

In questi 150 anni, Molini Pivetti ha trasformato il piccolo molino iniziale in un protagonista del settore, tanto nel mercato nazionale quanto in quello internazionale, esportando l’eccellenza della farina in Europa, Nord e Sud America, Medio ed Estremo Oriente.

“Farina in Opera” e il logo speciale

Per questo importante traguardo, l’azienda ha scelto di creare un logo speciale e di raccontarsi attraverso una serie fotografica unica, “Farina in Opera”, realizzata dal fotografo Simone Bramante (alias Brahmino), catturando, con speciali effetti cromatici, l’energia vitale che dal chicco diventa farina. (Nella gallery alcune foto dell'esposizione)

Il rinnovamento dell’immagine e la creatività di “Farina in Opera” testimoniano la capacità di evolvere mantenendo salde le radici in una tradizione che ha fatto della qualità un valore imprescindibile. Trasformare un chicco di grano in farina è quello che Molini Pivetti fa da 150 anni, grazie alla stretta alleanza con gli agricoltori, alla collaborazione con gli esperti e a una capacità di innovare che continua da cinque generazioni.

Le farine Molini Pivetti

Grazie a una stretta collaborazione con grandi esperti del settore, le farine Molini Pivetti garantiscono risultati eccellenti grazie ad una lavorabilità ottimale e un perfetto controllo dei tempi di lievitazione, ideali per la creazione di specialità standardizzati, sia dolci sia salati.

Per pizzeria

Sono tre le linee di farine dedicate ai “maestri pizzaioli”, come la Linea Professional Pizza con le referenze Professional Pizza Azzurra, Pizza Verde, Pizza Rossa, Pizza Blu e Pizza & Pane Tipo 1, pensate per pizza classica italiana con diversi tempi di lievitazione.

La linea di farine Professional Pizza di Molini Pivetti

La Linea Special, più recente, offre una innovativa gamma di farine, come Nafavola 320 e Nafavola 270 per pizza napoletana, Maggica, per la pizza in teglia e alla pala, Sorbole, per pizza emiliana, sottile e particolarmente croccante, e Incanto, specifica per preimpasto e per impasti diretti.

La linea di farine Special di Molini Pivetti

La Linea Gran Riserva, che offre tre farine 100% emiliane dalla filiera Campi Protetti Pivetti, un marchio che garantisce un prodotto tracciabile e certificato CSQA, realizzato con grani provenienti dall'area locale più qualificata per la coltivazione del grano tenero.

La linea di farine Gran Riserva di Molini Pivetti

Per panificazioni

La storica la Linea Professional per panificazione propone farine suddivise in base alla forza e alle esigenze degli impasti, tra cui, ad esempio, Professional Verde, per impasti diretti a breve lievitazione, Professional Oro, farina di primo rinforzo, ideale per tutti i tipi di pane, e Professional Azzurra Tipo Manitoba, per impasti forti, che assicura massima versatilità e resistenza..

La linea Professional per panificazione di Molini Pivetti

Per pasta

Per i professionisti della pasta fresca o secca, Molini Pivetti propone due fiori all’occhiello: la farina di grano tenero Rosa, per la pasta fresca, ripiena e all'uovo, e la semola di grano duro Dalia, un prodotto versatile, ottimo sia per la lavorazione della pasta all’uovo e secca, che per la preparazione di pizza, pane e focacce

La linea di farine per pasta fresca di Molini Pivetti

Per pasticceria

Alla preparazione dei dolci è dedicata la Linea Pasticceria, composta da 4 referenze che danno forma a specialità diverse: dalla Frolla a Lievitati, passando per la referenza Sfoglia e Brioche-Croissant.

La linea Pasticceria di Molini Pivetti

Mix e farine speciali

A disposizione dei professionisti dell’arte bianca ci sono anche Mix e farine speciali per ampliare le opzioni nel menù, tra cui Miscela 7 Cereali, Antica Tradizione e Batter Mix.

Mix e farine speciali di Molini Pivetti

Farine per la grande distribuzione e uso domestico

Molini Pivetti si rivolge anche alla grande distribuzione e ai consumatori finali con le farine per uso domestico, come la linea Bio, da agricoltura biologica, ed Everyday, perfetta nella creazione di prodotti tradizionali in cucina.

La linea di farine Bio di Molini Pivetti
La linea di farine Everyday di Molini Pivetti
La linea di farine Gran Riserva di Molini Pivetti
La linea di farine Da Agricoltura Sostenibile di Molini Pivetti

Mentre le linee Gran Riserva e Da Agricoltura Sostenibile sono farine provenienti dalla filiera corta a marchio Campi Protetti Pivetti, il riconoscimento che garantisce l'eccellenza nel processo di selezione e produzione delle farine.