Molini Pivetti festeggia 150 anni con eventi e una serie fotografica sulle farine

Nel 2025, Molini Pivetti festeggia un traguardo storico: 150 anni di attività. Fondata nel 1875 a Renazzo, in provincia di Ferrara, l'azienda ha attraversato oltre un secolo e mezzo di evoluzione, trasformandosi da piccolo molino a vapore in una realtà imprenditoriale di rilievo internazionale. Per celebrare l'anniversario, Molini Pivetti ha organizzato una serie di eventi e ha lanciato il progetto fotografico “Farina in opera”, che racconta il legame profondo tra territorio, conoscenza e trasformazione.

Molini Pivetti: 150 anni di passione per la farina

Molini Pivetti: una storia lunga un secolo e mezzo

Quella di Molini Pivetti è una storia di crescita continua e trasformazione costante. Dalla sua fondazione, l'azienda ha saputo evolversi senza mai perdere il legame con le proprie radici. Oggi, con tre stabilimenti produttivi, sei centri di stoccaggio e tre laboratori di ricerca avanzata, produce 245mila tonnellate di farina all'anno, esportando in Europa, Americhe e Medio ed Estremo Oriente. La costante ricerca della qualità e l'innovazione continua hanno reso Molini Pivetti un riferimento nel comparto molitorio, affermandosi sia sul mercato nazionale che internazionale.

“Farina in opera”: un racconto visivo delle farine di Molini Pivetti

A rendere unico questo anniversario, oltre ai numerosi traguardi aziendali, è, come annunciato, la serie fotografica “Farina in opera”, realizzata dal fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino. Le immagini catturano con poetica delicatezza il processo che trasforma il grano in farina, esaltando i valori fondanti dell'azienda: il legame con il territorio, la conoscenza e l'innovazione. Attraverso effetti cromatici suggestivi, le fotografie trasmettono l'energia vitale che anima ogni fase della lavorazione. Questo progetto visivo non solo celebra il passato, ma guarda anche al futuro, testimoniando l'impegno di Molini Pivetti a mantenere viva la tradizione, innovandola continuamente.

Un gennaio ricco di eventi per Molini Pivetti

A conferma della volontà di condividere il proprio percorso con professionisti e appassionati del comparto, Molini Pivetti ha in programma un fitto calendario di appuntamenti fieristici per il mese di gennaio. Dal 15 al 16 gennaio sarà presente a Marca by BolognaFiere, dove presenterà la sua gamma di farine, tra cui la linea Bio da agricoltura biologica e la Everyday, ideale per le preparazioni quotidiane.

Molini Pivetti celebra 150 anni con eventi e progetti speciali

A seguire, dal 18 al 22 gennaio, l'azienda sarà al Sigep di Rimini, un evento di riferimento per il mondo della pasticceria e della panificazione. Qui, i visitatori potranno scoprire la linea "Pasticceria", studiata per diverse preparazioni, come frolla, lievitati, sfoglia e brioche-croissant. L'ultima tappa del mese sarà a Lione, al Sirha, dal 23 al 27 gennaio. In questa prestigiosa manifestazione dedicata all'Horeca, Molini Pivetti presenterà una selezione di prodotti pensati per il mercato internazionale, tra cui farine speciali per pizza e pasta, ideali per impasti a lunga lievitazione e preparazioni tradizionali.

Cosa sapere su Molini Pivetti

Con una storia che inizia nel 1875, Molini Pivetti è un punto di riferimento nell'arte molitoria. Alla quinta generazione familiare, l'azienda continua a evolversi, mantenendo al centro la qualità dei suoi prodotti e un forte legame con il territorio. Innovazione e sostenibilità sono le chiavi del suo successo, rendendola una delle eccellenze italiane nel panorama alimentare internazionale. L'azienda non solo si distingue per l'eccellenza delle sue farine, ma, come già riportato, anche per la capacità di adattarsi ai cambiamenti, mantenendo sempre viva la tradizione.