Caro-caffè: in Italia l'espresso al bar costa il 20% in più rispetto al 2021

Il prezzo del caffè al bar continua a salire e il 2025 non fa eccezione. In media, infatti, una tazzina di espresso costa oggi 1,22 euro, quasi il 20% in più rispetto al 2021, quando il prezzo era di 1,03 euro. Ma il vero dato che fa riflettere è la grande differenza tra le città: Bolzano si conferma la più cara con una media di 1,43 euro a tazzina, mentre a Catanzaro il caffè resiste sotto l'euro, un piccolo baluardo per chi non vuole rinunciare al rito quotidiano senza svuotare il portafoglio. Pescara, Bari e Napoli registrano invece rincari pesantissimi, con aumenti che superano il 30% in soli quattro anni.

Caffè sempre più caro: l'espresso al bar aumenta del 20% in quattro anni

A fare i conti è il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), in collaborazione con Assoutenti, che ha analizzato i dati dell'Osservatorio Mimit per capire meglio come stanno andando le cose nei bar italiani. Il quadro che emerge è chiaro: il prezzo del caffè continua a salire ovunque, ma con differenze importanti da città a città. Al Nord-est, in città come Trento, Trieste e Pescara, il costo medio si aggira tra 1,30 e 1,40 euro, mentre al Sud, salvo rare eccezioni come Catanzaro, il prezzo ha iniziato a sfiorare quota 1,20 euro.

Pescara guida la classifica dei rincari. Seguono Bari e Napoli

Guardando al trend degli ultimi quattro anni, Pescara guida la classifica dei rincari con un +34%, seguita da Bari con +32%. Anche Napoli, da sempre considerata la capitale del caffè, ha visto aumenti sopra il 32%, con un prezzo che ormai sfiora 1,20 euro a tazzina. Un fenomeno che sta cambiando il rapporto tra gli italiani e il loro espresso quotidiano, che da piccolo lusso accessibile rischia di diventare un'abitudine sempre più costosa.

Ma quanto pesano questi rincari sul portafoglio? Secondo Assoutenti, il conto totale per gli italiani si fa sempre più salato. Considerando che nei bar si servono circa sei miliardi di caffè l'anno, la spesa complessiva è passata da 6,18 miliardi di euro nel 2021 agli attuali 7,32 miliardi. Un incremento da oltre 1 miliardo di euro, che potrebbe portare molti a rivedere le proprie abitudini e magari a riscoprire il caffè fatto in casa.

Le ragioni dietro l'aumento del caffè al bar

Ma cosa sta facendo lievitare il costo della tazzina? A spiegarlo è il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso: «Il caro-energia pesa sui costi dei bar, ma non solo. Anche la materia prima ha subito rincari fortissimi: il Robusta è passato da 1.400 dollari a tonnellata nel 2021 a oltre 5.400 dollari, mentre l'Arabica ha raggiunto i massimi storici, attestandosi attorno ai 3,9 dollari per libbra. Tutto questo ha inevitabilmente fatto salire i prezzi del caffè al bar, rendendo l'espresso sempre più costoso».

L'espresso al bar diventa un lusso? Prezzi in aumento e consumi a rischio

Se il trend continuerà così, secondo Melluso gli italiani potrebbero, appunto, cambiare abitudini: «Di questo passo, potremmo assistere a un calo del consumo nei bar e a un ritorno alla moka casalinga, che resta la soluzione più economica». Un'ipotesi che potrebbe cambiare non solo le abitudini quotidiane, ma anche il futuro di molti bar, per i quali l'espresso è da sempre un pilastro del business.