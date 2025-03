Giornata mondiale dell’acqua: le iniziative di Brita per promuovere la sostenibilità

Il 22 marzo si festeggia la Giornata mondiale dell’acqua: Brita, marchio nato nel 1966, è al primo posto per salvaguardare il mondo dalla plastica. È un brand che ha iniziato a parlare di sostenibilità, ancora prima che divenisse attuale.

Brita Italia ha stretto una partnership con LifeGate, sostenendo il progetto Water Defenders Alliance

Brita, una storia di innovazione e sostenibilità

Il gruppo Brita è leader nel mercato globale dei filtri per l'acqua. L’azienda, a conduzione familiare con sede a Taunusstein vicino a Wiesbaden in Germania, conta 30 filiali e succursali nazionali e internazionali, partecipazioni, distribuzioni e partner industriali in 69 paesi nei cinque continenti. Ha siti di produzione in Germania, Regno Unito, Italia e Cina. Brita è l’azienda inventrice della caraffa filtrante per l'acqua domestica. Brita offre il gusto dell’acqua filtrata, affermandosi come punto di riferimento nel mondo domestico, nel settore professionale e, dallo scorso anno, anche nel settore Water Dispenser.

Il Seabin di Brita e LifeGate

Brita concretizza il proprio impegno per la sostenibilità attraverso una serie di iniziative tangibili e misurabili. In primo luogo, l'azienda contribuisce attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.Con l’avvento della propria strategia Shaping Sustainable Solution Brita ha introdotto il Planet Contribution Index, un KPI aziendale in grado di misurare il nostro impatto ambientale in termini di quante bottiglie di acqua vengono risparmiate in combinazione con la Company Carbon Footprint, l‘impatto generato dall’attività aziendale, misurato in emissioni di anidride carbonica.

Brita, i nuovi obiettivi

A livello globale, si è data un obiettivo ambizioso, chiaro e misurabile sull’impatto ambientale, ovvero l’opportunità, bevendo acqua filtrata Brita, di evitare entro il 2025 l’utilizzo di oltre 6,5 miliardi di bottiglie d’acqua abbattendo la propria Carbon Footprint di 1 milione di tonnellate di CO2, concorrendo così in modo incisivo agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Onu entro il 2030. «Siamo orgogliosi di contribuire a rendere l’acqua filtrata una scelta sempre più diffusa in Italia», dichiara Lorenzo Sarvello, amministratore delegato Brita Italia. «In 20 anni di presenza nel territorio italiano abbiamo visto crescere la consapevolezza dei consumatori verso i temi della sostenibilità, della salute e siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con nuove soluzioni e progetti». L’ Italia è il primo Paese europeo per consumo d’acqua in bottiglia, infatti si parla di 252 litri all’anno pro capite, ben al di sopra della media europea pro capite pari a 106 litri. Per fortuna siamo diventati più consapevoli del danno che produce la plastica e la micro-plastica nell’acqua del mare, dei fiumi e dei laghi.

Brita, la partnership con LifeGate

Ma come proteggere la natura? Di fronte a questa emergenza, Brita, da sempre impegnata per creare un impatto positivo e sostenibile, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, lancia un invito a diventare protagonisti del cambiamento: cambiare le abitudini delle persone nel bere acqua in modo sostenibile. Scegliere l'acqua del rubinetto filtrata con i prodotti Brita è un gesto semplice ma potente, perché evita l'uso di bottiglie di plastica monouso. "Be a Gamechanger" vuole promuovere un movimento responsabile, per dare la possibilità di fare la propria parte per la salvaguardia della risorsa idrica e la riduzione dell'inquinamento da plastica. Attraverso la scelta di Brita, ogni persona diventa "agente del cambiamento", contribuendo a creare un'onda d'impatto positiva con un occhio di riguardo alle generazioni future.

Il Trash Collec’Thor di Brita e LifeGate

Per rafforzare questa battaglia Brita Italia ha stretto una partnership con LifeGate, sostenendo il progetto Water Defenders Alliance. Brita ha adottato due dispositivi di raccolta dei rifiuti marini: un Seabin presso la Marina Blue Dolphin di Roma Fiumicino e un Trash Collec’Thor presso il porto Venezia Certosa Marina. Questi dispositivi, in un anno, potranno raccogliere circa 2 tonnellate di rifiuti, incluse plastiche e microplastiche, equivalenti al peso di oltre 130.000 bottigliette di plastica. Ogni anno 229 mila tonnellate di plastica finiscono nelle nostre acque, ingerite dai pesci che lo scambiano per cibo. LifeGate ha l’obiettivo di posizionare il maggior numero possibile di “mangia-plastica”, fino ad ora ha posizionato 200 dispositivi, ma ci auguriamo che diventino sempre più.

Brita, l’iniziativa per la Giornata mondiale dell’acqua

La Water Defenders Alliance mette insieme competenze, risorse e soluzioni innovative grazie all’alleanza tra aziende, porti, istituzioni, persone e mondo della ricerca. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua Brita ha avviato un’iniziativa cashback presso i punti vendita fisici della grande distribuzione, aderenti all’iniziativa, volta a semplificare l’ingresso dei consumatori nel mondo della filtrazione. Con l’acquisto combinato di una caraffa filtrante Brita e una confezione da 2 o 3 filtri MAXTRA PRO ALL-IN-1 è possibile ricevere un rimborso di 10€. Entrare nel mondo della filtrazione non è mai stato così semplice. L’iniziativa è valida fino al 30 aprile 2025.