“Ho sete di pizza!”: il corso per imparare ad abbinare pizza e cocktail

Pizza, cocktail e birra sono alcuni classici della convivialità che garantiscono sempre una serata all'insegna del gusto e del divertimento. La loro combinazione assicura un gioco di aromi e di sapori piacevole, invitante e irresistibile: Grandi Molini Italiani, primo gruppo molitorio italiano e tra i principali in Europa, organizza dei corsi di formazione per professionisti, che vengono svolti regolarmente presso la sala didattica del Molino di Venezia, uno dei cinque stabilimenti produttivi del gruppo.

“Ho sete di Pizza! Abbinamenti contemporanei per pizzaioli e bartender” : un’esperienza sensoriale unica tra i sapori della pizza e gli aromi dei cocktail

“Ho sete di pizza!”: il corso di formazione per pizzaioli e bartender

Tra il 7 e l’8 aprile 2025, infatti, lo stabilimento veneziano del gruppo apre le sue porte per ospitare il corso di formazione tecnica per professionisti “Ho sete di pizza! Abbinamenti contemporanei per pizzaioli e bartender”. Il corso, rivolto a pizzaioli, panificatori e ristoratori, è organizzato da La Mia Accademia, Scuola di Formazione per l'Arte Bianca, e Pizza News School, Scuola pizzaioli certificata con cui l’azienda molitoria collabora da anni.

“Ho sete di pizza!”: un programma ricco tra impasti e abbinamenti sensoriali

Durante la prima giornata verranno approfondite le tecniche per la realizzazione della pizza al tegamino insieme ai docenti Gabriele Dani e Paolo Bruno. Il secondo giorno, per completare la preparazione dei prodotti, verranno sviluppati alcuni abbinamenti sensoriali insieme al bartender Lorenzo Petrosillo (abbinamenti pizza/cocktail) e ai rappresentanti del birrificio Birra Viola (abbinamenti pizza/birre).

Il corso si svolgerà in presenza, ma sarà possibile seguirlo anche in live streaming. I corsisti riceveranno infine un attestato di partecipazione e potranno rimanere in contatto con i docenti per qualsiasi chiarimento o curiosità. Le iscrizioni sono aperte. Per conoscere nel dettaglio il programma e i docenti del corso e per iscriverti CLICCA QUI

Grandi Molini Italiani: farine per professionisti e non solo

Grandi Molini Italiani offre una gamma completa di soluzioni per ogni tipo di ricetta e che accontentano le esigenze di chiunque, privati e professionisti. Tra le referenze, disponibili in diversi formati, una menzione particolare non può che riguardare Selezione di Farine Per Pizza, una linea interamente dedicata al prodotto italiano per eccellenza e sviluppata in collaborazione con gli esperti del settore, e VitaMill®, la linea salutistica di Grandi Molini Italiani, che sviluppa prodotti funzionali a supporto di un’alimentazione salutare.

Alcune farine di Grandi Molini Italiani

La linea “Selezione di farine per pizza”

Selezione di Farine Per Pizza nasce da un progetto sinergico tra Grandi Molini Italiani e Pizza News School, scuola privata certificata e accreditata in Italia e in Europa, che da ormai dieci anni si occupa della formazione e specializzazione di pizzaioli.

Luigi Ricchezza

Grazie alla collaborazione con Luigi Ricchezza, maestro pizzaiolo e responsabile del team didattico della scuola, nel 2015 viene messa a punto una linea completa di farine e mix ad uso professionale, che si è evoluta nel tempo con l’obiettivo di fornire ad ogni pizzaiolo lo strumento perfetto per realizzare ogni tipologia di pizza ed ogni lavorazione.