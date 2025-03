Molino Paolo Mariani: simbiosi unica tra territorio, grano e uomo

C’è un suono che accompagna la lavorazione della farina nel cuore delle Marche: è il respiro della terra che si fa grano, l’eco dei mugnai che da generazioni custodiscono l’arte della macinazione, il battito costante dell’innovazione che si intreccia con la tradizione. Il Molino Paolo Mariani non è solo un molino: è un ecosistema che abbraccia tutta la filiera, dal campo alla tavola, con un approccio che fonde agricoltura, ricerca e artigianalità.

Urbano e Danny Mariani

Nel borgo di Barbara (An), tra colline che si affacciano sull’Adriatico, si sviluppa un progetto unico nel panorama molitorio italiano. Qui, il Molino Paolo Mariani si distingue per una visione che va oltre la produzione di farine: è una realtà che integra azienda agricola, molino e laboratorio di panificazione, creando una sinergia perfetta tra conoscenza agronomica, arte della macinazione e sperimentazione sui prodotti.

Dal chicco alla farina: la ricerca che fa la differenza

La qualità di una farina nasce prima ancora della macinazione. Per questo il Molino Paolo Mariani gestisce direttamente campi sperimentali in cui vengono coltivate e studiate diverse varietà di grano e cereali. Ogni chicco viene osservato, analizzato e selezionato per anni, fino a trovare la sua massima espressione. È un lavoro che combina esperienza e rigore scientifico, esaltando le caratteristiche uniche di ogni cultivar.

Ogni chicco viene osservato, analizzato e selezionato per anni, fino a trovare la sua massima espressione

Ma ciò che rende questo luogo unico non è solo la ricerca: il laboratorio è il cuore pulsante dell’innovazione e della collaborazione, un crocevia in cui tradizione e tecnologia si incontrano, dando vita a un confronto costante con i professionisti dell’arte bianca. Oltre all’attività di test e sperimentazione svolta dai tecnici del Molino, questo spazio si apre a pizzaioli, panettieri e pasticceri attraverso demo, workshop e incontri di approfondimento, veri e propri laboratori di idee e sperimentazione. Qui, il dialogo con i clienti e i professionisti del settore diventa parte integrante del processo di sviluppo, perché una farina eccellente nasce non solo dall’esperienza del mugnaio, ma anche dal confronto con chi, ogni giorno, la trasforma in arte.

Ogni impasto lavorato in questo spazio è il risultato di una filiera che collabora, di una comunità che condivide conoscenze ed esperienze. Ed è in questa sinergia tra scienza, artigianato e innovazione che il Molino Paolo Mariani trova la sua vera essenza: non solo produttore, ma partner attivo di chi cerca l’eccellenza in ogni creazione.

Un 2025 di innovazione: le nuove farine in arrivo

Questo approccio rigoroso e al contempo appassionato, ha portato il Molino Paolo Mariani a programmare per quest’anno il lancio di sei nuove farine, pensate per rispondere alle esigenze di pizzaioli, panificatori e pasticceri:

Molino Paolo Mariani ha in programma per quest’anno il lancio di sei nuove farine

Farina integrale di segale, nasce nei campi del Molino, dove il clima e il terreno ne intensificano il sapore deciso e leggermente rustico, con note di malto e frutta secca. Ricca di fibre e nutrienti, è perfetta per pani aromatici, dal profumo intenso e dalla consistenza compatta, tipici della tradizione alpina ed europea;

nasce nei campi del Molino, dove il clima e il terreno ne intensificano il sapore deciso e leggermente rustico, con note di malto e frutta secca. Ricca di fibre e nutrienti, è perfetta per pani aromatici, dal profumo intenso e dalla consistenza compatta, tipici della tradizione alpina ed europea; Due nuove farine senza glutine , offrono nuove possibilità di gusto e consistenza, reinterpretando la tradizione. Una è dedicata a pane e pizza, l’altra a pasta fresca e dolci, entrambe realizzate con ingredienti naturali per garantire equilibrio e autenticità in ogni impasto. Perfette per chi cerca ispirazione senza compromessi, trasformano ogni creazione in un’esperienza genuina e sorprendente;

, offrono nuove possibilità di gusto e consistenza, reinterpretando la tradizione. Una è dedicata a pane e pizza, l’altra a pasta fresca e dolci, entrambe realizzate con ingredienti naturali per garantire equilibrio e autenticità in ogni impasto. Perfette per chi cerca ispirazione senza compromessi, trasformano ogni creazione in un’esperienza genuina e sorprendente; Volare e Volare Forte sono farine studiate per il mercato della pizza moderna - dalla napoletana alla contemporanea, fino alla pala e alla tonda fina romana. L’alto contenuto di friabilina, proteina naturalmente presente in Volare e Volare Forte , dona una croccantezza unica, mentre la particolare composizione dell’amido regala una mollica cremosa e scioglievole. Queste caratteristiche la rendono ideale per il delivery e le pizze da banco, garantendo fragranza e struttura perfette anche dopo il trasporto o l’esposizione;

sono farine studiate per il mercato della pizza moderna - dalla napoletana alla contemporanea, fino alla pala e alla tonda fina romana. L’alto contenuto di friabilina, proteina naturalmente presente in , dona una croccantezza unica, mentre la particolare composizione dell’amido regala una mollica cremosa e scioglievole. Queste caratteristiche la rendono ideale per il delivery e le pizze da banco, garantendo fragranza e struttura perfette anche dopo il trasporto o l’esposizione; Delta, questa farina tipo 1 "e mezzo" nasce da una varietà di grano francese selezionata dal Molino Paolo Mariani per adattarsi al microclima marchigiano. Il suo colore giallo paglierino deriva dalla genetica del grano di origine, mentre la macinazione studiata dal Molino la colloca tra una tipo 1 e una tipo 2. Grazie a una selezione mirata delle fibre, esalta sia il colore che il sapore autentico del grano, garantendo un perfetto equilibrio tra struttura e aroma.

Un futuro che ha radici profonde

Ogni farina che nasce al Molino Paolo Mariani è il risultato di un percorso che parte dalla terra e arriva nelle mani degli artigiani, senza scorciatoie. In un mondo che cerca sempre più l’accelerazione a tutti i costi, questa realtà continua a credere nella ricerca, nella qualità e nella connessione tra gli attori della filiera. Perché ogni grano è una storia, e ogni farina è il racconto di un territorio che non smette di evolversi.